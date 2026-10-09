Как понять, о чем «говорит» младенец?

Сигналы усталости: когда младенцу пора спать
Многие капризы — это не столько характер, сколько банальная усталость. Вот как ребенок показывает, что ему нужен отдых:
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Взгляд становится «стеклянным», ребенок избегает зрительного контакта, смотрит в одну точку.
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Трет лицо, пытается уткнуться во что-то мягкое.
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Замедляется, движения становятся вялыми.
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Капризничает: быстро переходит от спокойствия к раздражению, хнычет. При сильном переутомлении может кричать и выгибать спину.
Укладывайте младенца при первых признаках усталости — так он уснет быстрее и легче.
Первые признаки голода: как понять, что ребенка пора кормить
Не ждите, пока младенец заплачет — это уже крайняя степень голода. Обратите внимание на более ранние и спокойные сигналы:
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Язык и рот: ребенок облизывает губы, высовывает язык, делает сосательные движения.
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Поисковый рефлекс: поворачивает голову в поисках груди, открывает рот, если погладить его по щечке.
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Движения рук: тянет кулаки ко рту, пытается сосать пальцы или край пеленки.
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Поведение: становится активнее, покряхтывает, ерзает. Кожа может покраснеть, движения становятся резкими.
Если вы уловили эти сигналы вовремя, кормление пройдет гораздо спокойнее.
Приглашение к общению: как младенец просит поиграть с ним
Когда ребенок сыт и выспался, он готов к бодрствованию и общению. Это вы поймете по таким сигналам:
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Активный взгляд: с интересом следит за вашим лицом или яркой игрушкой.
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Радость и интерес: оживляется при звуке вашего голоса, улыбается, гулит и агукает в ответ.
Каждый ребенок уникален. Внимательно наблюдайте за ним, и очень скоро вы выучите именно его язык — набор особенных сигналов, которые помогут вам понимать друг друга без слов.
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