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Как понять, о чем «говорит» младенец?

Плач, кряхтение, выгибание спины — как грудной ребенок коммуницирует с миром и рассказывает родителям о главных потребностях?

Редактор, мама двух девочек
новорожденный
Источник: Unsplash

Даже новорожденный активно общается с миром. Он пока не умеет говорить, но его тело, мимика и звуки — это целая система знаков.

Давайте научимся их понимать вместе с педиатром сети клиник DocDeti Вероникой Кашиной.

Сигналы усталости: когда младенцу пора спать

Многие капризы — это не столько характер, сколько банальная усталость. Вот как ребенок показывает, что ему нужен отдых:

  • Взгляд становится «стеклянным», ребенок избегает зрительного контакта, смотрит в одну точку.

  • Трет лицо, пытается уткнуться во что-то мягкое.

  • Замедляется, движения становятся вялыми.

  • Капризничает: быстро переходит от спокойствия к раздражению, хнычет. При сильном переутомлении может кричать и выгибать спину.

Укладывайте младенца при первых признаках усталости — так он уснет быстрее и легче.

Первые признаки голода: как понять, что ребенка пора кормить

Не ждите, пока младенец заплачет — это уже крайняя степень голода. Обратите внимание на более ранние и спокойные сигналы:

  • Язык и рот: ребенок облизывает губы, высовывает язык, делает сосательные движения.

  • Поисковый рефлекс: поворачивает голову в поисках груди, открывает рот, если погладить его по щечке.

  • Движения рук: тянет кулаки ко рту, пытается сосать пальцы или край пеленки.

  • Поведение: становится активнее, покряхтывает, ерзает. Кожа может покраснеть, движения становятся резкими.

Если вы уловили эти сигналы вовремя, кормление пройдет гораздо спокойнее.

Приглашение к общению: как младенец просит поиграть с ним

Когда ребенок сыт и выспался, он готов к бодрствованию и общению. Это вы поймете по таким сигналам:

  • Активный взгляд: с интересом следит за вашим лицом или яркой игрушкой.

  • Радость и интерес: оживляется при звуке вашего голоса, улыбается, гулит и агукает в ответ.

Каждый ребенок уникален. Внимательно наблюдайте за ним, и очень скоро вы выучите именно его язык — набор особенных сигналов, которые помогут вам понимать друг друга без слов. 

Ссылка на первоисточник
вероника кашина
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