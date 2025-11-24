РЕБЁНОК.РУ
Домашняя сгущенка. Получается дешевле и вкуснее магазинной. Из литра молока выход 500 граммов

Полностью натуральная домашняя сгущенка получается в разы дешевле и вкуснее магазинной. Молоко для нее подойдет любое: из литра получится целых 500 граммов сладкого десерта.

Ингредиенты: Молоко 1 л Сахар 1 ст неполный (200 г)

Пошаговый рецепт: В кастрюлю вливаем молоко и сразу добавляем сахар. Ставим на огонь, доводим до кипения.

Помешивать нужно постоянно, сахар должен полностью раствориться. Сразу после закипания огонь убираем ниже среднего. Процесс кипения должен продолжать идти, чтобы испарялась лишняя влага. Через 30 минут сгущенка будет полностью готова.

 

Благодаря простоте рецепта, делать такую сгущенку можно хоть каждый день.

