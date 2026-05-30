Сладкий бургер

При приготовлении сладкого бургера нужно учесть несколько моментов, чтобы десерт получился не только вкусным, но и привлекательным.

Продукты должны хорошо сочетаться как по вкусу, так и по текстуре. Они не должны быть все слишком сладкими, чтобы не получить приторно-сладкий десерт. Для бургера можно использовать ягоды и мягкие фрукты, творожную массу, густой крем, ягодный мусс, взбитые сливки.

Вкусно добавить в начинку кусочки мармелада или зефира, орехи, мягкие сухофрукты. Не будет лишним растопленный шоколад, сахарная пудра, кондитерские посыпки, шоколадная или ореховая паста. В общем, в сладком бургере должны сочетаться сладкие и освежающие ингредиенты, мягкие продукты и хрустящие.

Бургер будет аппетитно смотреться, если использовать продукты разных ярких цветов. Листочками мяты или мелиссы можно украсить сладкий бургер при подаче.

Ингредиенты

Булочка для бургера - 1 шт.

Творог - 3 ст.л.

Сметана - 1 ст.л.

Сахар - 1 ч.л.

Ягоды - 2-3 ст.л.

  • 193 кКал
  • 0 ч. 15 мин.
  • Б: 8.13
  • Ж: 3.92
  • У: 30.33

Процесс приготовления

Соберите по списку продукты для приготовления сладкого бургера.

 

Булочку для бургера разрежьте на две части и подсушите обе на сковороде без масла.

 

В мисочке соедините творог, сметану и сахар.

 

Перемешайте.

 

На нижнюю часть булочки положите творожную массу.

 

На творог положите ягоды. У меня была замороженная малина и жимолость. Специально размораживать ягоды не нужно.

 

На ягоды положите небольшой слой творожной массы.

 

Накройте верхней частью булочки.

По желанию булочку можно посыпать сахарной пудрой или нанести шоколадную глазурь.

 

Сладкий бургер готов. Подавайте его сразу же, пока булочки подсушенные и хрустящие.

 

Приятного аппетита!

 

