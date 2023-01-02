"Будет совсем не больно", – зачем мы обманываем своих детей и нужно ли это делать

Ложь можно рассматривать с двух основных сторон. В целом, она считается плохой чертой характера человека. Но стоит признать, что существует такое понятие, «как ложь во благо», и она часто действительно просто необходима.

Так нужна ли ложь? Это зависит от каждого конкретного случая. Но лучше по возможности её избегать, ведь это обман.

В данном случае будет рассмотрен пример употребления лжи по отношению к маленьким детям.

Конкретные примеры

На самом деле достаточно часто обманывают маленьких детей. Иногда это заходит настолько далеко, что становится незаметным. Делается это в нескольких случаях.

Например, так родители хотят отвязаться от малыша, чтобы он их оставил в покое. То есть, когда он просит их поиграть, взрослые могут сказать, что заняты.

Когда ребенок просит планшет или смартфон, он в ответ может услышать, что он полностью сел.

Есть случаи, когда за счет обмана малыша подталкивают к каким-то действиям. Самый явный пример, это посещение врача.

Практически все дети боятся докторов и их сложно заставить идти в больницу.

По-настоящему проблемы начинаются, когда необходимо сделать укол. Родители естественно говорят, что это будет не больно, что соответственно неправда.

Еще путем обмана малыша заставляют пойти покушать, делать уроки или дела по дому, вести себя спокойно.

Они пугают, что их заберет чужой дядя, милиционер, волк или чудовище.

Но на самом деле психологи советуют подобного избегать, во лжи нет необходимости.

Совет профессионалов

Мы видим, что в вышеперечисленных примерах обман незначительный и делается иногда даже во благо (прием пищи, укол). Но проблема в последствиях.

Если вы думаете, что дети глупы и ничего не понимают, то это ошибка.Они изначально доверчиво выполняют указания, но затем понимаю, что были обмануты.

Как вы относитесь к человеку, обманувшему вас? Конечно, в дальнейшем ему не будет доверия. Дети воспринимают это точно так же.

Еще они могут сделать вывод, что обманывать других это не так плохо, и естественно возьмут себе это на вооружение.

Не удивляйтесь, если через время он будет делать попытки обмануть вас.

Не стоит никогда обещать о том, в чем вы не уверены. Например, что обязательно завтра сходите с ним в зоопарк или купите игрушку. Говорите, что постараетесь это сделать, но не обещайте.

То же самое касается и посещения врача. Не нужно говорить, что будет совсем не больно, если это не так. Да, нужно смягчить возможные впечатления, сказав, что как будто укусит комарик, но полный обман просто неуместен.

Проявляйте воображение, и тогда, вы не окажетесь в неудобной ситуации.