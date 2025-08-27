Что в голове у подростков (и почему они так себя ведут)

Когда речь заходит о подростках, на ум приходят резкие смены настроения, первое знакомство с алкоголем, первый сексуальный опыт, нежелательная беременность, конфликты с родителями и сверстниками, травля в соцсетях и прочие подобные вещи.
Для родителей и учителей, имеющих дело с подростками, этот период — еще то испытание.
Поэтому так важно понимать, как подростки видят мир и почему они ведут себя так, а не иначе.
Что на этот счет говорит современная наука, рассказали в журнале The Conversation Кармен Вьехо (Carmen Viejo) и Ноэми Толедано Фернандес (Noemí Toledano Fernández) — психологи из испанского Университета Кордовы.
Спорные решения
Благодаря исследованиям в области нейробиологии стало яснее, как подростки принимают решения. Пожалуй, самое главное, что нужно об этом знать, — это то, что решать проблемы им приходится в ситуации, когда их мозг все еще продолжает развиваться и далеко не все его области полностью созрели. Поэтому нет ничего удивительного в том, что подростки часто принимают ошибочные решения.
Во всех этих решениях задействованы два участка мозга, которые созревают в разное время.
Первый участок — мезолимбический тракт, который отвечает, помимо прочего, за регулирование системы вознаграждения мозга. Этот пучок нейронных связей в состоянии активности поощряет повторение действий, которые доставляют удовольствие, например веселье с друзьями. Активизация мезолимбического тракта отчасти происходит за счет выработки гормонов. Поэтому в пубертатном периоде, когда гормоны зашкаливают, мезолимбический тракт очень активен.
Второй участок — префронтальная кора. Это ключевой регион мозга, отвечающий за функции высшей нервной деятельности — в том числе за подавление импульсивного поведения, самоконтроль и предвидение последствий своих действий. Однако в пубертатном возрасте префронтальная кора еще продолжает созревать, поэтому подросток пока просто не в состоянии контролировать свое поведение и понимать, к чему оно может привести.
Этот дисбаланс позволяет понять, почему подростки принимают те решения, которые принимают.
У них в голове сочетается гиперактивная система поиска удовольствий с незрелой системой самоконтроля. И эта превосходная комбинация становится основой для того, что взрослые называют рискованным поведением.
Потребность быть частью группы
Для подростков невероятно важно общаться со сверстниками. Друзья становятся фундаментальной частью их мира. Хотя мальчики и девочки не рвут отношения с семьей — доверие, поддержку и чувство безопасности они теперь ищут не у мамы с папой, а у ровесников.
Поэтому подросткам так важно, чтобы их приняли в компанию — ради этого они готовы на все.
Теперь их поведение регулируется нормами, которые приняты в группе. Подростки стараются поступать и вести себя так, как, они думают, от них ожидают сверстники. Часто мальчики и девочки, попадая под влияние компании, полностью забывают себя. Им даже может казаться, что другие подростки постоянно следят за ними, оценивают и судят их поступки. Такое когнитивное искажение характерно именно для подросткового возраста.
О роли взрослых
Подростка и окружающих его взрослых совсем не обязательно будет «штормить» в пубертатный период, если последние будут понимать, что происходит, как к этому нужно относиться и как себя вести в той или иной ситуации.
Вот как советуют вести себя специалисты:
- Относитесь к ошибкам и рискованному поведению как к нормальной части процесса взросления. Самое главное, чтобы ребенок извлекал из них уроки.
- Спокойно и с пониманием объясняйте, к каким последствиям могут привести подростка эксперименты с рисками. Помните, что удовольствие от такого поведения затмевает в его голове способность правильно оценивать последствия.
- Помните, что подросткам нужны не только свобода для экспериментирования и совершения ошибок, но и ограничения. Хотя они стремятся быть независимыми, им все еще требуется забота взрослых.
