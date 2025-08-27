Что в голове у подростков (и почему они так себя ведут)

Когда речь заходит о подростках, на ум приходят резкие смены настроения, первое знакомство с алкоголем, первый сексуальный опыт, нежелательная беременность, конфликты с родителями и сверстниками, травля в соцсетях и прочие подобные вещи.

Став взрослыми, мы даже не можем вспомнить, как пережили подростковый период. А когда все-таки вспоминаем, то не можем понять, почему так себя вели.