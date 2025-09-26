Агрессивный ребенок: привыкание к агрессии

Агрессивность ребенка – это проблема, с которой сталкиваются многие родители. Одна из важных причин возникновения агрессии может скрываться в ее неосознанном принятии и подражании ей.

Причин, по которым ребенок начинает демонстрировать агрессивное поведение, довольно много.

Это и отсутствие чувства безопасности, и исследование границ, установленных взрослыми, и чрезмерная защита и гиперопека родителей. Однако зачастую ребенок учится агрессивному поведению (и именно об этом не стоит забывать). Чем чаще он сталкивается с агрессией, наблюдает и впитывает ее, тем больше она воспринимается им как что-то нормальное и вполне естественное, и тем чаще он начинает прибегать к ней сам.

Родители часто не отдают себе отчет в том, насколько мощной тенденцией поведения может стать подражательная агрессия. Между тем дети, которые имеют частый контакт с различными видами агрессивного поведения (не только дома, но и в школе, во дворе либо по телевизору), быстро привыкают к нему и, как уже было сказано, агрессия для них становится нормальной моделью поведения. Что это значит?

Так вот, для ребенка, который всюду окружен агрессивным поведением, тот факт, что люди кричат друг на друга (и не только), абсолютно нормален. Такой ребенок скорее всего скажет вам: «Люди просто так общаются». Поэтому, когда он вдруг оказывается в другой ситуации, например, в детском летнем лагере или в новой школе, где царят другие нормы и порядки, то будет восприниматься всеми как агрессивный, в то время как для него самого в этом нет истинного проявления агрессии – это единственный известный ему «естественный» образец «эффективного» общения.

Стоит помнить об этом и защищать своего ребенка от чрезмерного опыта и наблюдения за какими бы то ни было проявлениями агрессии.

Исаскун Оруэ, ученый из университета Деусто (Испания), недавно провел исследование, изучавшее процесс «нормализации» агрессивного поведения у детей. Исследование проходило в два этапа. Вначале 800-м детям в возрасте 8–12 лет задали вопросы о наблюдаемой ими агрессии (чтобы оценить, как часто с поведением такого типа ребенок сталкивается в обычной жизни), а затем проверили их личное отношение к агрессивному поведению (предлагая выразить его в ответ на заявления типа «Иногда нужно кого-то ударить, когда он этого заслуживает»).

В результате исследования были определены уровень агрессии каждого ребенка и частота проявлений агрессивного поведения, с которым он ежедневно сталкивается в своей жизни. Во время исследования учитывался также тот факт, является ли ребенок только наблюдателем или же субъектом (причиняющим вред), или объектом (жертвой) агрессии. Через полгода исследование повторили (это был второй этап). Оказалось, что не только дети, сталкивающиеся с агрессией, стали более агрессивными, но и сама агрессия стала для них более естественной и нормальной. К тому же, не имело значения, был ли ребенок жертвой или нет. И это важно запомнить!

Родителям, которые замечают, что их ребенок начинает вести себя несколько агрессивно, следует проанализировать все возможные ситуации его жизни (и его окружение), чтобы понять, сталкивается ли он с избытком агрессии вне дома (в школе, во дворе), а также выяснить, становится ли он от соприкосновения с агрессией более восприимчивым к ней. Также стоит обратить внимание на модели общения, существующие в вашей собственной семье, – часто ли вы кричите друг на друга при ребенке, проявляете ли агрессию в его присутствии за пределами дома? Детальный анализ поможет вам пролить свет на многие вещи.