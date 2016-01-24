РЕБЁНОК.РУ

1 162 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Васильевич
    "...Имеем, что имеем: ЕГЭ стал способом для расправы с неугодными ректорами, коррупция в системе образования со време...ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВ...
  • Константин Самарин
    Интересно, где автор рецепт теста надыбал?  Да если  на 4 стакана муки добавить 1,5 стакана воды, тесто будет слишком...Домашние чебуреки
  • Павел К
    Лучше всего обратиться к ремню.  И когда тот ребёнок проорётся от воздействия этого чудо-средства, будет тишина в кла...Ребёнок мешает ве...

"Нам нужен новый закон об образовании, иначе мы останемся без ученых, конструкторов, инженеров"

"Нам нужен новый закон об образовании, иначе мы останемся без ученых, конструкторов, инженеров"



Закон об образовании, предложенный "Единой Россией", ожидаемо приводит к плачевным результатам - платные обеды в детсадах, обязательные платные уроки в школах, сокращение количества бюджетных мест в вузах. А вместе с тем снижение уровня знаний, подтверждаемое на вступительных экзаменах. "Перспективы" подобного отношения к образованию - это "вырождение" ученых, технологов, конструкторов. Альтернатива такому закону была как во время его принятия, так она есть и сейчас. В январе 2016 г. КПРФ внесет в Госдуму новый вариант закона об образовании. Об этом законопроекте, необходимости пересмотреть существующие нормы и о нынешних реалиях в детсадах, школах и вузах рассказал в интервью Накануне.RU депутат Госдумы Валерий Рашкин.

Вопрос: Чем отличается ваш законопроект от существующего закона?

Валерий Рашкин: Мы подготовили новый законопроект, который касается базовых вещей: финансирование системы образования - мы закладываем не менее 6% ВВП; базовые знания, уроки, почасовое планирование заложено; уход от платности - сегодня у нас и "продленка" платная, и обеды платные, и все кружки платные; кроме того, акцент сделан на подготовку кадров. Это касается и перехода на новую систему, и квотное предоставление бюджетного обучения в вузах, это и восстановление системы ПТУ и техникумов.
В целом, у нас подготовлен огромный блок, который отличается от существующего ныне правительственного закона.

Мы выставляли проект в качестве альтернативы ранее, но в первом чтении за основу взят был правительственный проект, и он был принят. Наши поправки там, к сожалению, не прошли. Наш проект мы сейчас, конечно, доработали, учитывая новый бюджет, меняющуюся ситуацию.

"Нам нужен новый закон об образовании, иначе мы останемся без ученых, конструкторов, инженеров"


Вопрос: Каковы причины изменений?

Валерий Рашкин: Во-первых, на наш взгляд и по оценкам аналитиков, уровень образования, которое сегодня получают наши дети, начиная с детсада, школы, затем и вузовское, снижается.

Это показывают и экзамены, которые принимаются в вузах. Тем более после появления системы ЕГЭ, которая не выявляет знания, она работает по принципу "попал, не попал". Это какие-то "крестики-нолики". А когда идет обычное собеседование с поступающими в вузы - мы выявляем колоссальную безграмотность. Ведь даже в МГУ статистику давали: из 100 диктантов более 50 делают ошибки. Это ребята с золотыми медалями.

А если брать конкурсы, когда была советская система образования, мы выигрывали все соревнования и конкурсы, проводимые на международной арене, по физике, химии, математике. Сегодня мы скатились за 5-10 места. Нас уже не видно в первых рядах. А если брать такие предметы, как история и философия - здесь даже разговаривать не приходится, преподавание на самом низком уровне.

"Нам нужен новый закон об образовании, иначе мы останемся без ученых, конструкторов, инженеров"


Вопрос: То есть за те годы, пока есть нынешний закон, показатели только ухудшаются?

Валерий Рашкин: Оценки качества образования сегодня имеют тенденцию к ухудшению. Конечно, нас это тревожит. Нас тревожит и введение платности в образовании - в садиках доплата за питание; в школах в расписании обязательные платные занятия есть и дополнительные отдельные платные уроки. Вроде, платные предметы идут на выбор родителей, а педагоги говорят – нет, это обязательно. Желаете вы того или нет, но два урока в день обязательно должны быть платными. Вот и платят родители за это.

Это более чем настораживает. Мы уходим от исполнения Конституции по доступному образованию. Сегодня вводится квотность по обеспеченности родителей - то есть если родители обеспечены, богаты, сверхбогаты, то они могут своим детям предоставить образование, а если человек малоимущий, а у нас около 60% уже в бедности, то, значит, 60% родителей в Российской Федерации не могут своим детям предоставить достойного образования. Это очень тревожный симптом.

"Нам нужен новый закон об образовании, иначе мы останемся без ученых, конструкторов, инженеров"


Вопрос: К чему может привести нынешняя ситуация в образовании?

Валерий Рашкин: Мы скатимся к тому, что у нас не будет ни технологов, ни конструкторов, у нас не будет своих разработок. У нас опустеют НИИ, КБ, там будут одни бездари. А ведь дети у нас талантливые - надо просто дать возможность обучаться, независимо от имущественного ценза и состояния родителей. Вот наш закон как раз с помощью действующей Конституции дает возможность получить бесплатное качественное образование высокого уровня.

Вопрос: Тогда чего добиваются авторы существующего закона?

Валерий Рашкин: У них другая теория. Те, кто вводит платность образования, опираются на мнение, что если человек хочет, чтобы его дети были образованы, он должен "вкалывать", работать и зарабатывать на это, понимая, что все стоит денег. У нас концептуально другой закон - закон образования, доступного всем гражданам Российской Федерации, независимо от материального состояния. А у них вводится материальный ценз - ценз обеспеченности и доступности.

Кто может разглядеть в ребенке будущего гения? Вся система образования должна быть направлена на то, чтобы он и раскрыл этот талант. Это не должно зависеть от того, есть у него средства на образование или нет - он просто талантливый гражданин, родившийся на территории нашей страны

"Нам нужен новый закон об образовании, иначе мы останемся без ученых, конструкторов, инженеров"


Вопрос: Ну а вернутся ли обратно средства, затраченные государством на образование каждого ребенка?

Валерий Рашкин: Конечно. Каждый вложенный в человека, в образование рубль потом оправдывается в течение всей его жизни многократно – во всех сферах образованный человек ведет себя совершенно по-другому. Это, можно сказать, другая ступень развития нашего общества. Мы и хотим, чтобы наше общество было таким.

Вопрос: И каковы перспективы законопроекта от КПРФ, как Вы считаете?

Валерий Рашкин: Перспективы есть. По крайней мере, еще ранний наш вариант, который мы предлагали несколько лет назад, был поддержан фракциями КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР. И сейчас "Единая Россия" начинает смотреть в эту же сторону. Поэтому у меня есть большие надежды, что законопроект будет принят.
 
Автор Половников Алексей
Первоисточник http://www.nakanune.ru/articles/111316/ 
Ссылка на первоисточник
школа
Обсудить

Картина дня

наверх