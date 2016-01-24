"Нам нужен новый закон об образовании, иначе мы останемся без ученых, конструкторов, инженеров"

Закон об образовании, предложенный "Единой Россией", ожидаемо приводит к плачевным результатам - платные обеды в детсадах, обязательные платные уроки в школах, сокращение количества бюджетных мест в вузах. А вместе с тем снижение уровня знаний, подтверждаемое на вступительных экзаменах. "Перспективы" подобного отношения к образованию - это "вырождение" ученых, технологов, конструкторов. Альтернатива такому закону была как во время его принятия, так она есть и сейчас. В январе 2016 г. КПРФ внесет в Госдуму новый вариант закона об образовании. Об этом законопроекте, необходимости пересмотреть существующие нормы и о нынешних реалиях в детсадах, школах и вузах рассказал в интервью Накануне.RU депутат Госдумы Валерий Рашкин.

Вопрос: Чем отличается ваш законопроект от существующего закона?



Валерий Рашкин: Мы подготовили новый законопроект, который касается базовых вещей: финансирование системы образования - мы закладываем не менее 6% ВВП; базовые знания, уроки, почасовое планирование заложено; уход от платности - сегодня у нас и "продленка" платная, и обеды платные, и все кружки платные; кроме того, акцент сделан на подготовку кадров. Это касается и перехода на новую систему, и квотное предоставление бюджетного обучения в вузах, это и восстановление системы ПТУ и техникумов. В целом, у нас подготовлен огромный блок, который отличается от существующего ныне правительственного закона. В целом, у нас подготовлен огромный блок, который отличается от существующего ныне правительственного закона.

Мы выставляли проект в качестве альтернативы ранее, но в первом чтении за основу взят был правительственный проект, и он был принят. Наши поправки там, к сожалению, не прошли. Наш проект мы сейчас, конечно, доработали, учитывая новый бюджет, меняющуюся ситуацию.

Вопрос: Каковы причины изменений?



Валерий Рашкин: Во-первых, на наш взгляд и по оценкам аналитиков, уровень образования, которое сегодня получают наши дети, начиная с детсада, школы, затем и вузовское, снижается.

Это показывают и экзамены, которые принимаются в вузах. Тем более после появления системы ЕГЭ, которая не выявляет знания, она работает по принципу "попал, не попал". Это какие-то "крестики-нолики". А когда идет обычное собеседование с поступающими в вузы - мы выявляем колоссальную безграмотность. Ведь даже в МГУ статистику давали: из 100 диктантов более 50 делают ошибки. Это ребята с золотыми медалями.

А если брать конкурсы, когда была советская система образования, мы выигрывали все соревнования и конкурсы, проводимые на международной арене, по физике, химии, математике. Сегодня мы скатились за 5-10 места. Нас уже не видно в первых рядах. А если брать такие предметы, как история и философия - здесь даже разговаривать не приходится, преподавание на самом низком уровне.

Вопрос: То есть за те годы, пока есть нынешний закон, показатели только ухудшаются?

Валерий Рашкин: Оценки качества образования сегодня имеют тенденцию к ухудшению. Конечно, нас это тревожит. Нас тревожит и введение платности в образовании - в садиках доплата за питание; в школах в расписании обязательные платные занятия есть и дополнительные отдельные платные уроки. Вроде, платные предметы идут на выбор родителей, а педагоги говорят – нет, это обязательно. Желаете вы того или нет, но два урока в день обязательно должны быть платными. Вот и платят родители за это.

Это более чем настораживает. Мы уходим от исполнения Конституции по доступному образованию. Сегодня вводится квотность по обеспеченности родителей - то есть если родители обеспечены, богаты, сверхбогаты, то они могут своим детям предоставить образование, а если человек малоимущий, а у нас около 60% уже в бедности, то, значит, 60% родителей в Российской Федерации не могут своим детям предоставить достойного образования. Это очень тревожный симптом.

Вопрос: К чему может привести нынешняя ситуация в образовании?



Валерий Рашкин: Мы скатимся к тому, что у нас не будет ни технологов, ни конструкторов, у нас не будет своих разработок. У нас опустеют НИИ, КБ, там будут одни бездари. А ведь дети у нас талантливые - надо просто дать возможность обучаться, независимо от имущественного ценза и состояния родителей. Вот наш закон как раз с помощью действующей Конституции дает возможность получить бесплатное качественное образование высокого уровня.

Вопрос: Тогда чего добиваются авторы существующего закона?



Валерий Рашкин: У них другая теория. Те, кто вводит платность образования, опираются на мнение, что если человек хочет, чтобы его дети были образованы, он должен "вкалывать", работать и зарабатывать на это, понимая, что все стоит денег. У нас концептуально другой закон - закон образования, доступного всем гражданам Российской Федерации, независимо от материального состояния. А у них вводится материальный ценз - ценз обеспеченности и доступности.

Кто может разглядеть в ребенке будущего гения? Вся система образования должна быть направлена на то, чтобы он и раскрыл этот талант. Это не должно зависеть от того, есть у него средства на образование или нет - он просто талантливый гражданин, родившийся на территории нашей страны

Вопрос: Ну а вернутся ли обратно средства, затраченные государством на образование каждого ребенка?



Валерий Рашкин: Конечно. Каждый вложенный в человека, в образование рубль потом оправдывается в течение всей его жизни многократно – во всех сферах образованный человек ведет себя совершенно по-другому. Это, можно сказать, другая ступень развития нашего общества. Мы и хотим, чтобы наше общество было таким.

Вопрос: И каковы перспективы законопроекта от КПРФ, как Вы считаете?



Валерий Рашкин: Перспективы есть. По крайней мере, еще ранний наш вариант, который мы предлагали несколько лет назад, был поддержан фракциями КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР. И сейчас "Единая Россия" начинает смотреть в эту же сторону. Поэтому у меня есть большие надежды, что законопроект будет принят.