Приготовьте ароматные творожные вафли в духовке на завтрак, ваши домочадцы будут счастливы. В качестве десерта они тоже подойдут, с вареньем, сгущенкой или шоколадом.
Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Творожные вафли в духовке готовим из таких ингредиентов.
Фото 1
В творог добавить соль, сахар, ванилин, масло и яйцо.
Фото 2
Растереть.
Фото 3
Добавить муку и разрыхлитель.
Фото 4
Перемешать тесто.
Фото 5
Форму слегка смазать маслом.
Разложить и разровнять тесто.
Фото 6
Выпекать творожные вафли в духовке при 180 градусах до румяного состояния. У меня ушло 12 минут.
Фото 7
Вафли готовы.
Фото 8
Приятного аппетита.
Фото 9
Фото 10
