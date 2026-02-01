РЕБЁНОК.РУ
Творожные вафли в духовке

Приготовьте ароматные творожные вафли в духовке на завтрак, ваши домочадцы будут счастливы. В качестве десерта они тоже подойдут, с вареньем, сгущенкой или шоколадом.

Ингредиенты

Творог - 100 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Масло растительное - 20 г

Сахар - 50 г

Мука пшеничная - 60 г

Ванилин - щепотка

Соль - щепотка

Разрыхлитель теста - 1 ч.

л.

4 шт.
  • 284 кКал
  • 0 ч. 30 мин.
  • Б: 9.97
  • Ж: 11.96
  • У: 33.77

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Творожные вафли в духовке готовим из таких ингредиентов.

 

Фото 1

 

 

В творог добавить соль, сахар, ванилин, масло и яйцо.

 

Фото 2

 

 

Растереть.

 

Фото 3

 

 

Добавить муку и разрыхлитель.

 

Фото 4

 

 

Перемешать тесто.

 

Фото 5

 

 

Форму слегка смазать маслом.

 

Разложить и разровнять тесто.

 

Фото 6

 

 

Выпекать творожные вафли в духовке при 180 градусах до румяного состояния. У меня ушло 12 минут.

 

Фото 7

 

 

Вафли готовы.

 

Фото 8

 

 

Приятного аппетита.

 

Фото 9

 

 

Творожные вафли в духовке, рецепт с фото
Фото 10
