Стоит ли рисковать? Нужно ли подрезать уздечку верхней губы у детей

Красивая улыбка зависит не только от прикуса, но и такой неприметной детали, как уздечка верхней губы. Именно она может влиять на формирование зубного ряда, прикус, дикцию и даже качество гигиены полости рта. В таких случаях коррекция уздечки помогает избежать серьезных стоматологических и ортодонтических проблем.

Однако операция требуется далеко не всегда. О том, кому показано хирургическое вмешательство, в каком возрасте лучше проводить процедуру и как проходит восстановление, aif.ru рассказала

Уздечка — это плотный тяж, соединяющий внутреннюю поверхность губы с десной. Она участвует в формировании прикуса и произношении звуков. Обычно эта складка достаточно эластична, и не нарушает естественные процессы. Но бывают и отклонения от нормы.

Что с ней не так

Укороченная уздечка может прикрепляться слишком низко, близко к межзубному сосочку, вызывая постоянное напряжение и смещение десны. Из-за этого возникают заболевания пародонта, проблемы с дикцией, а также сложности с кормлением у младенцев. Кроме того, аномалия уздечки негативно влияет на форму улыбки и внешний вид губ. А иногда укороченная уздечка приводит к рецессии десны — она сильно растягивается во время разговора, вызывая оголение корней зубов. В последующем это вызывает гиперчувствительность зубных тканей.

Травмированная уздечка. При активных подвижных играх дети часто травмируют её. В данной ситуации необходимо проконсультироваться со стоматологом и решить, нужна ли коррекция, или всё заживёт само

Очень плотная уздечка. Ткани уздечки бывают настолько плотными, что вплетаются в пространство между центральными резцами.

В результате образуется щербинка, которая нарушает эстетику улыбки. Но некоторым людям эта деталь их внешности даже нравится. Так что подрезать или нет уздечку — в данном случае дело личного выбора.

Неправильное прикрепление. А вот тут уже вариантов нет. При низком или высоком прикреплении уздечки коррекцию делать не просто желательно, а необходимо — это поможет правильно распределить жевательную нагрузку и повысить качество гигиены.

Будем резать!

Решение о необходимости хирургического вмешательства принимается врачом на основании данных обследования. Оно рекомендуется, если у пациента есть:

— проблемы с сосанием и набором веса в грудничковом возрасте, когда малыш из-за слишком короткой уздечки не может захватить сосок материнской груди.

— нарушения речи, затрудненное произношение губных звуков «о», «у».

— гигиенические сложности, образование «кармана» между десной и зубами, где скапливается налет.

— анатомическое препятствие при подготовке к ортодонтическому лечению, мероприятиям по исправлению прикуса на съемных и несъемных конструкциях.

Если аномалия не вызывает дискомфорта и функциональных нарушений, коррекцию не назначают.

Ждём до 11

«В 70-80% случаев процедура проводится после появления боковых резцов, то есть в возрасте 10-11 лет. Именно в этот период становится понятно, влияет ли уздечка на формирование зубного ряда, — говорит эксперт. -. Раньше коррекцию делали в 6-7 лет, однако современные подходы изменились. Это связано с тем, что по мере роста челюстей и прорезывания постоянных зубов ситуация может нормализоваться самостоятельно. Поэтому врачи предпочитают наблюдать динамику и принимать решение позже».

Однако есть и противопоказания к коррекции уздечки. Врач отложит или отменит операцию, если у пациента имеются:

— вирусные и инфекционные заболевания в полости рта, так как это замедляет процесс восстановления;

— множественный кариес, требующий предварительного лечения;

— заболевания крови, включая нарушения свертываемости и анемию;

— онкологические процессы и психические расстройства;

— повышенная температура тела.

Перед процедурой обязательно оценивается общее состояние пациента, чтобы снизить риск осложнений.

Как проходит операция

Если врач рекомендует сделать пластику уздечки, к этому стоит прислушаться. Процедура занимает немного времени, требует минимальной реабилитации, и помогает предотвратить более серьезные стоматологические проблемы в будущем.

Подготовка к операции включает консультацию специалиста, осмотр и функциональные пробы. В некоторых случаях могут понадобиться анализы крови.

Коррекция уздечки (френулопластика) относится к малоинвазивным процедурам. Сама операция занимает не более 20-30 минут, и проводится под местной анестезией. Врач аккуратно рассекает ткани уздечки, при необходимости формирует новое положение, и накладывает швы.

6 советов, чтобы избежать осложнений

После пластики уздечки важно соблюдать рекомендации врача, чтобы ускорить заживление и снизить риск воспаления:

Эксперт даёт следующие советы:

Если рана еще не зажила, следует избегать механического воздействия на ткани, чтобы исключить их травмирование. Поэтому не прикасайтесь к оперированной зоне языком или пальцами.

Откажитесь от острой, горячей и твердой пищи, особенно в первые дни после коррекции. Отдавайте предпочтение мягкой и теплой еде, не употребляйте газированные напитки и алкоголь.

Тщательно следите за чистотой полости рта, аккуратно чистите зубы мягкой щеткой. Используйте антисептические растворы или отвары трав для полоскания рта.

Ограничьте физическую активность, избегайте интенсивных нагрузок, подъема тяжестей, посещения бани, сауны, длительного пребывания на солнце.

Выполняйте все предписания врача. Если доктор назначил антибиотики или обезболивающие, принимайте их строго по схеме. Обязательно сходите на контрольный осмотр для оценки процесса заживления и получения дальнейших рекомендаций.

При появлении признаков воспаления, гноя, отека незамедлительно покажитесь специалисту.