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«Продам ответы к ЕГЭ-2024». 3 новых схемы мошенников

Сотни абитуриентов и родителей попадаются на уловку мошенников и «покупают» ответы на варианты ЕГЭ. В этом году жулики использовали и другие схемы, чтобы заработать на старшеклассниках и абитуриентах.
мошенник
Источник: https://ru.freepik.com

Ответы к вариантам ЕГЭ

В мессенджерах и соцсетях появляются группы, которые за небольшие деньги предлагают прислать решения вариантов ЕГЭ в 2024 году.

Сумма, которую просят, небольшая — до нескольких тысяч рублей.

Мошенники уверяют, что их данные получены из официальных источников, они даже предоставляют отзывы тех, кто якобы уже пользовался их услугами. Получив деньги, перестают выходить на связь.

Еще один вариант — пользователи действительно получают ответы на ЕГЭ. Но прошлогодние.

Эксперты предупреждают, что ответы на экзамен не продаются, люди только зря потратят деньги. Безопасности КИМов уделяется большое внимание. Они создаются в специальном помещении, которое полностью изолировано и находится под охраной и видеонаблюдением, а на компьютерах установлены программы, отслеживающие всю подозрительную активность.

Бюджетное место в вузе

Новый вид мошенничества недавно обнаружили специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества. Они нашли сайты и группы в социальных сетях, которые предлагают родителям выпускников получить бюджетное место в вузе.

Под видом членов приемной комиссии мошенники за деньги предлагают обеспечить абитуриента местом. Получив взятку, пропадают.

Обычно за «гарантированное» место в университете мошенники просят около 200–300 тысяч рублей в зависимости от региона, уточняют «Известия».

При этом преступники порой получают доступ к порталу Госуслуг через установку вредоносного программного обеспечения или фишинг. Так им достаются персональные данные школьника. А это открывает новые возможности для мошенничества, например, получения кредита на чужое имя.

Перевод с платного отделения на бюджет

Ученикам, поступающим на платное отделение, мошенники таким же образом предлагают «перевод» на бюджетное место.

Иногда они сообщают о том, что неизвестные взломали личный кабинет на сайте вуза и абитуриент скоро исчезнет из списков на поступление. Таким образом мошенники выманивают персональные данные.

Многие схемы срабатывают, так как родители и дети в период сдачи экзаменов и поступления в вуз находятся в стрессе. Играет роль и то, что время приема в вузы ограничено.

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