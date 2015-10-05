Вопреки всему: имеет ли смысл сохранять отношения ради детей?

Наверное, вряд ли кто-нибудь станет оспаривать тот факт, что развод родителей – стресс для ребенка. Однако многие родители переоценивают масштабы этого стресса, поэтому предпочитают годами терпеть друг друга, несмотря на то, что любовь давно ушла из их отношений. Нужны ли ребенку такие жертвы? – Отвечает психолог Мария Баулина.

Шоу должно продолжаться?

Сохранение семьи ради ребенка предполагает не только проживание родителей под одной крышей, но и поддержание видимости нежных взаимоотношений. И тут взрослые попадают в созданную собственными руками ловушку, поскольку правдивая имитация любви – задача, доступная не всякому профессиональному актеру.

Поэтому, если ни у мамы, ни у папы нет звания народного артиста или «Оскара» на полке, плохая игра родителей станет еще большим стрессом для ребенка, нежели их развод. Вот лишь некоторые опасности атмосферы фальши в семье:

1. Ребенок не получает опыта здоровых семейных отношений. Видя, как родители играют в молчанку, изредка перекидываясь дежурными фразами, дети невольно перенимают наблюдаемую модель. Ребенок замечает, что взрослые активно взаимодействуют лишь в тех ситуациях, которые касаются совместных покупок и его школьных успехов или неуспехов, и не имеет представлений о том, как супруги могут поддерживать друг друга, проявлять внимание и нежность, иметь совместные интересы.

2. Если родители лишь формально числятся супругами, а по факту один из них имеет другую семью или ведет параллельную жизнь, это заставляет ребенка испытывать ревность, обиду и ненависть. Согласитесь, эти переживания плохо сочетаются с идеей о счастливом детстве в полной семье. Как и любому человеку, ребенку важна определенность.

Если он видит, что папа редко ночует дома и при этом не говорит, что уезжает в командировку, то живет в состоянии хронического стресса. Если же ребенок знает, что родители живут раздельно, но каждый из них стремится проводить с ним время по мере своих возможностей, то такая модель отношений проста и понятна.

3. Для повзрослевшего ребенка развод родителей и известие о том, что долгие годы они притворялись и мучились ради него, – гораздо больший стресс, чем переживание их расставания в раннем возрасте. Трудно понять и простить столь изощренный обман и осознать, что совместные походы в кафе и в зоопарк, позирование для семейных фотографий были лишь театральной постановкой.

У ребенка может на всю жизнь остаться чувство вины из-за того, что он самим фактом своего существование испортил жизнь любимым и близким людям. Как и ветрянка, многие неприятности в детском возрасте переносятся гораздо легче.







Когда не стоит торопиться?

Сказанное выше не означает, что следует бежать в ЗАГС, невзирая на наличие детей. Как и в случае принятия любого другого серьезного решения, необходимо продумать малейшие детали предстоящего развода и его последствия. В некоторых ситуациях имеет смысл отложить данное мероприятие на некоторое время.

1. Прежде всего, не следует разводиться, если вы до конца не уверены в своем желании расстаться с некогда любимым человеком. Как говорится, на вопрос, стоит ли разводиться, всегда нужно отвечать «нет», потому что, если человек действительно решил разводиться, он не задает подобных вопросов.

Изменчивые настроения родителей, которые то расходятся, то сходятся, гораздо сильнее повлияют на психику ребенка, чем их «однократный» интеллигентный развод. Представьте, каково это: жить, как на бочке с порохом, и бояться, что родители снова побегут разводиться из-за того, что папе не понравился пересоленный борщ.

2. Если ребенок переживает из-за неприятных или трагических событий (например, смерть родственника, расставание с «первой любовью»), не стоит усугублять его стресс. Лучше подождать с разводом месяц или два, чтобы ребенок смог достойно выдержать предстоящие испытания.

3. Необходимо тщательно продумать все финансовые вопросы и создать своеобразную «подушку безопасности», чтобы качество и привычный ритм жизни ребенка не ухудшились слишком резко в результате расставания родителей. Конечно, не стоит запирать себя в золотой клетке ради того, чтобы ребенок продолжал есть ложками красную икру, но важно постараться, например, оплатить обучение в кружке или секции до конца учебного года.

В противном случае, развод родителей будет ассоциироваться у сына или дочери с полным крахом всех сторон жизни: смены места жительства, школы, друзей и хобби.