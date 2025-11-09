Почему лампочка светит: объяснение для детей и советы родителям

Отвечая ребёнку, не говорите просто «так устроено» — лучше показать на примере. Можно взять фонарик и объяснить: «Смотри, батарейки дают энергию, она идёт по проводку, и лампочка загорается».

Если есть возможность, покажите старую лампу накаливания: внутри видна тонкая спираль. Расскажите, что она светится, как кусочек металла в костре, только в безопасной колбе, куда не попадает воздух.

Для младших детей можно использовать простое сравнение: «Электричество разгоняет крошечные частички, они греют нить, и она светится, как искорка».