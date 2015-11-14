Множественный теракт и захват заложников в Париже — хронология событий

14.11.2015, 00:19

В французской столице произошла стрельба, по предварительным данным погибли 7 человек, передаёт англоязычный сайт RT. Обстоятельства выясняются.

14.11.2015, 00:25

В Париже рядом со стадионом во время футбольного матча прогремело два взрыва. Об этом сообщает AP.

14.11.2015, 00:29

Не менее двух человек погибли, более семи ранены в результате стрельбы в одном из ресторанов на севере Парижа. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

По его данным, огонь из автомата по посетителям открыл один или несколько человек, сообщает ТАСС. Стрелявших задержать не удалось.

Место, где произошло ЧП, отмечает BFM TV, расположено недалеко от здания, где в январе этого года террористами были расстреляны журналисты сатирического еженедельника Charlie Ebdo.

14.11.2015, 00:38

Президента Франции Франсуа Олланда эвакуировали со стадиона в Париже, рядом с котором прогремели два взрыва во время футбольного матча. Об этом сообщают местные СМИ.

14.11.2015, 00:44

Неизвестные удерживают заложников в театре Батаклан в Париже, где сегодня произошла стрельба и прогремело несколько взрывов. Об этом сообщают местные СМИ, передаёт РИА Новости.

14.11.2015, 00:55

По меньшей мере 40 человек погибли в результате стрельбы в округах Парижа и серии взрывов. По предварительным данным неизвестные открыли огонь по посетителям ресторана недалеко от редакции Charlie Hebdo и захватили в заложники около 100 человек в театре Батаклан. Президент Франции Франсуа Олланд принял решение закрыть границы Франции, чтобы избежать терактов. По предварительным данным неизвестные открыли огонь по посетителям ресторана недалеко от редакции Charlie Hebdo и захватили в заложники около 100 человек в театре Батаклан. Президент Франции Франсуа Олланд принял решение закрыть границы Франции, чтобы избежать терактов.

14.11.2015, 01:01

По данным France 24, неизвестные удерживают в заложниках в парижском театре около 60 человек.

14.11.2015, 01:05

По последним данным, не менее 26 человек погибли в результате перестрелки и серии взрывов в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

14.11.2015, 01:16

Как сообщает РИА Новости, по меньшей мере 40 человек погибли в Париже в результате перестрелок и взрывов.

14.11.2015, 01:37

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters, по уточнённым данным, неизвестные удерживают в парижском театре «Батаклан» в 11-м округе Парижа около 100 человек. Ранее сообщалось о 60 заложниках.

14.11.2015, 01:42

Болельщиков выводят со стадиона «Стад де Франс» в Париже, рядом с которым прогремело несколько взрывов, сообщают французские СМИ.

14.11.2015, 01:50

Новая перестрелка произошла у торгового центра Les Halles в центре Парижа. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает РИА Новости.

14.11.2015, 01:53

США предложили помощь Франции в связи с субботними атаками

14.11.2015, 02:27

«Мы знаем, кто эти террористы, и откуда они появляются», — цитирует РИА Новости президента Франции Франсуа Олланда.

14.11.2015, 02:30

Один из взрывов рядом со стадионом «Стад де Франс» под Парижем устроил террорист-смертник, передаёт агентство AFP со ссылкой на источники.

14.11.2015, 02:32

Сбежавшие заложники рассказали, что в театре «Батаклан» в Париже группа террористов хладнокровно казнят оставшихся заложников. Об этом сообщают РИА Новости.

14.11.2015, 02:37

В здании театра «Батаклан» остаются три террориста, они удерживают заложников и не идут на переговоры.

«По нашей информации, в здании находятся три террориста. Один из нападавших, четвёртый, убит полицией. Они отказываются от переговоров», — сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал iTele.

14.11.2015, 02:02

Французское правительство приняло решение закрыть государственные границы и выводит войска на улицы после атак на нескольких атак в Париже, заявил в своем обращении к нации президент страны Франсуа Олланд.

14.11.2015, 02:38

Западные СМИ опубликовали свидетельства нескольких очевидцев нападения на концертный зал в Париже.

По словам одного из очевидцев, журналиста Europe 1, огонь вели два-три человека, масок на них не было. Нападавшие оказались очень молодыми, передает Figaro.

Нападение продолжалось около 10-15 минут, за это время террористы не менее трех раз перезаряжали оружие, предположительно, автоматы Калашникова.

Нападение, по словам журналиста. Было очень жестоким, началась паника, люди побежали к сцене.

В то же время, CNN со ссылкой на сбежавших заложников сообщают, что в театре «Батаклан» 6-8 террористов хладнокровно поочередно расстреливают людей, передает РИА «Новости».

В заложниках оказались около 100 человек. Нападавшие убивают их по одному, сообщают свидетели.

14.11.2015, 02:40

Полиция начала штурм концертного зала театра «Батаклан» в Париже, где террористы продолжают удерживать и казнить заложников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

14.11.2015, 02:56

Сегодняшние теракты в Париже могли стать местью террористов за убийство палача «Исламского государства» Джихади Джона в Сирии. Об этом со ссылкой на свои источники сообщают британские СМИ, передаёт РИА Новости.

14.11.2015, 02:59

В Париже полиция завершила штурм концертного зала, где террористы удерживали около сотни заложников. По данным местных СМИ, десятки человек погибли, передаёт РИА Новости.

14.11.2015, 03:00

Полиция Франции сообщает, что террористы организовали, по меньшей мере, семь отдельных нападений в столичном регионе Франции. Об этом сообщает РИА Новости.

14.11.2015, 03:03

Полиция Нью-Йорка сообщает, что усиливает патрулирование города в связи с серией терактов в Париже.

«На данный момент нам не известно об угрозах городу, но пока мы не узнаем больше, мы высылаем больше полицейских в качестве меры предосторожности», — приводит сообщение полицейского ведомства РИА Новости.

14.11.2015, 03:11

В ходе штурма театра «Батаклан» в Париже были убиты двое террористов. По данным местных СМИ, террористы успели казнить несколько десятков заложников. Об этом сообщают РИА Новости.

14.11.2015, 03:17

Президент Франции Франсуа Олланд сегодня проведёт экстренное заседание Совбеза страны, чтобы обсудить серию террористических атак в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

14.11.2015, 03:20

Президент Франции Франсуа Олланд выехал на место одного из терактов в Париже. Об этом сообщает телеканал Sky News.

14.11.2015, 03:30

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за серию террористических атак в Париже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ.

14.11.2015, 03:32

Во время эвакуации фанаты исполнили гимн Франции.

14.11.2015, 03:42

Очевидцы с места событий сообщили о пожаре на территории в лагере беженцев в Кале. Отметим, что в этом населённом пункте в данный момент расположен крупнейший временный лагерь для расселения беженцев, прибывающих в Европу.

14.11.2015, 03:44

Представитель American Airlines заявил, что компания временно прекращает полёты в Париж. Об этом сообщает РИА Новости.

14.11.2015, 03:50

Около 100 человек погибли при захвате заложников в парижском театре «Батаклан», ещё 40 стали жертвами терактов в других районах столицы. Об сообщает агентство Reuters со ссылкой на мэрию Парижа.

Как передаёт РИА Новости, при штурме театра «Батаклан» полиция ликвидировала трёх террористов. Всего правоохранительные органы сообщали о семи отдельных нападениях террористов в столичном регионе.

Напомним, по предварительным данным, террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за серию терактов Париже.

У посольства Франции в Москве прямо сейчас там.

Адрес посольства: ул. Большая Якиманка, 45

Новость отредактировал Frezy Grant - Сегодня, 03:06

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