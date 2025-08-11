Настало время взяться за школьников

Кого убил Чичиков

В романе Н. В. Гоголя Чичиков скупал у помещиков за бесценок «мёртвые души» — списки умерших крестьян, которые числятся живыми в налоговых реестрах, чтобы затем заложить их. Конечно, сам Павел Иванович никого не убивал, его преступления были иного рода, экономические (подлец, делец, приобретатель). Верно ответить на вопрос о том, кого же убил Чичиков, смогли только 16% россиян, 84% дали неверный ответ или признались, что не знают. Чем старше опрошенные, тем увереннее они заявляют: Чичиков никого не убивал.Если среди молодежи (18-34 лет) только 7-8% дают верный ответ, то среди россиян старше 45 лет уже 21-22%.











Такое с наскока не решить и доктору наук

Назад — в будущее

Честно говоря, я даже не знал, что у нас отсутствует оценка за поведение. Если ее нельзя ставить, значит, были какие-то причины у тех, кто принял такое решение. Безусловно, это нужно обсудить. Но если оценка за поведение будет возвращена, то нужно, чтобы она на что-то влияла... Она должна быть равноценной с другими оценками... Согласен, что нужно это со специалистами, с родительским сообществом пообсуждать и принять взвешенное решение.

Спекуляции вокруг ЕГЭ не утихают с самого старта независимой процедуры оценивания знаний школьников. Не станем повторять позитивные моменты Единого экзамена (которых, все-таки, больше), а сконцентрируемся на негативных последствиях. Прежде всего, это суживание мотивационного поля выпускника 9 и 11 классов.В первом случае школьник концентрируется на математике, русском языке и паре предметов по выбору. На остальное, теоретически, можно не обращать внимание – никто «неудовлетворительно» не поставит. Разумеется, если не выходить за рамки обычаев и уклада отдельно взятой школы.Выпускники 11-х классов, особенно намеревающиеся поступать в вузы, еще больше абстрагируются от предметов, по которым не сдают экзамен. Не стоит удивляться, когда менее пятой части выпускников школы могут уверенно сказать, куда впадает Волга. Или вот такой каверзный вопрос: «Кого убил Чичиков?». Это один из пунктов опросника ВЦИОМ, оказавшийся самым трудным для россиян всех возрастов. Прямая речь из отчета социологов:Итак, среди выпускников школы только 7–8 процентов смогли разоблачить провокационный вопрос от ВЦИОМа. А ведь только вчера закончили среднее общее образование и все поголовно писали итоговое сочинение. Раздувать из этого трагедию вселенского масштаба, как делают некоторые, не стоит, но и игнорировать тревожный сигнал нельзя. Интересно, что результаты «теста по Чичикову» вполне предсказуемо совпадают с долей детей, выбравших ЕГЭ по литературе. В 2025 году это было 5,4 процента. Еще меньше выбирают для экзамена географию, после чего молодежь не в состоянии назвать крупнейшие города России или море, в которое впадает Волга.Винить в сложившейся ситуации только образовательный уклад школы не совсем верно. Достаточно взглянуть на некоторые варианты заданий из ЕГЭ, чтобы понять, какой уровень знаний требуют от выпускников. Здесь не толькос географией забудешь, тут и маму с папой не вспомнишь, как звать. При этом далеко не во всех школах есть преподаватели соответствующего уровня, чтобы успешно учить на подобном уровне.Задача выглядит нетривиально – повысить уровень выпускников школы по базовым понятиям, формирующим культурный код россиянина. Из узкого специалиста, зачастую не имеющего ни Родины, ни флага, слепить разностороннюю личность. Выглядит красиво, пока не касаемся оговорки – отменять ЕГЭ нельзя. По очень многим причинам, которые не раз поднимались на страницах «Военного обозрения», и сейчас они выходят за рамки данного материала.Одним из вариантов может стать дополнительная оценка успеваемости по тем предметам, которые не входят в список обязательных для ЕГЭ. Инициатива исходит от Совета по правам человека и пока именуется интегральной оценкой. Это не совсем средний балл за все годы изучения предмета, а некий математически выведенный показатель, в котором собрана посещаемость уроков, инициативность, проектная и прочие виды деятельности.С нового учебного года предполагается старт общественного и профессионального обсуждения нюансов интегральной оценки. А вопросов к инициативе очень много. Насколько показатель успешности будет влиять на итоговый балл ЕГЭ? Если в пределах нынешних 10 баллов, отряжаемых на индивидуальные достижения, то это капля в море – никто из школьников и пальцем не пошевелит. Проще будет купить еще один онлайн-курс для ЕГЭ, чтобы компенсировать потерю интегральной оценки. Можно увеличить долю данного вида оценивания в итоговой аттестации. Например, за особые «интегральные» успехи выдавать 20–30, а то и 40 баллов.В вуз принимают обычно по результатам трех экзаменов, и новая оценка может обеспечить внушительный довесок. Но здесь мы теряем саму суть ЕГЭ – независимая от учителей оценка знаний выпускников. Кто даст гарантии, что в погоне за престижем учебного заведения директор не распорядится искусственно завышать ту самую интегральную оценку? К тому же это потенциальная коррупционная схема. В случае чего смогут нагрянуть проверяющие, но все школы в стране не посетишь, каким бы ни был могущественным Рособрнадзор. В итоге, если трезво рассматривать идею с интегральной оценкой, то вопросов к ней намного больше, чем могут дать ответы авторы из СПЧ.Вот с чем нельзя не согласиться, так это с введением оценки за поведение ученика в школе. Новшество ждет школьников уже с 1 сентября, однако не везде, а только в Чечне, ЛНР, Мордовии, Новгородской, Ярославской и Тульской областях. Понимая механику работы образовательной системы России, можно не сомневаться в распространении оценивания поведения школьников по всей стране уже с 1 сентября 2026 года. Это хорошо забытое старое – «неуд», «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично» за поведение исчезли из советской школы в конце 80-х годов.Возвращение во многом вынужденное. Все наслышаны о хамском и порой даже опасном отношении школьников к учителям. Не ко всем и не везде, но тенденция существует. Тем более, когда она поддерживается социальными сетями и общественным мнением, старательно культивирующим из учителя форменного неудачника. В молодежной культуре и многочисленных юмористических скетч-шоу учитель предстает в образе асоциального слабака, над которым можно издеваться.Показательно, что над остальными категориями профессионалов никто не позволяет себе подобной иронии и сатиры. Всё это сдабривается крайне негативным отношением родительской общественности к учительской работе. Стоит ли удивляться, что школьник после такого сам начинает в открытую издеваться над педагогами. После такого с пониманием посмотришь на палочную систему образования в британских школах. Это, разумеется, преувеличение, но проблема от этого не становится меньше – издевательства и даже физического насилия в отношении учителей меньше не становится. Дошло до того, что на проблему обратил внимание Владимир Путин:Если оценка будет введена и, главное, если она будет реально на что-то влиять, то это станет едва ли не единственным барьером перед школьным хулиганьем.Немного дегтя в нашу чашечку с медом. Закон хорош только тогда, когда есть эффективный механизм его применения и наказания за преступление. К сожалению, в современной школе есть прецеденты, когда добротные инициативы не работают. Например, запрет на использование телефонов на уроках. Оговоримся, что кое-где удалось переломить родительское лобби и изъять гаджеты. Но в большинстве учреждений все запреты до сих пор номинальные. Очень не хотелось бы повторения подобного с оценками за поведение и интегральным показателем успеваемости.