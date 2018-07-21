Очень важно развивать у детей фантазию, кроме того, ребенку жизненно необходимо верить в чудо. С этой задачей очень хорошо помогают справиться детские сказки и, особенно, когда их читают на ночь.

Новости СМИ2 К сожалению, далеко не все родители любят читать своим детям. Вероятно только потому, что им самим в детстве не читали.

С чего стоит начинать чтение и с какого возраста?

Начинать чтение можно с самых пеленок - ребенок уже начинает воспринимать, привыкать к голосу родителей, улавливать интонации. Конечно же, в грудном возрасте ребенок ещё не способен понимать того, что ему читают, потому отлично подойдут короткие детские стишки.

Для детей от года уже можно переходить к сказкам. Лучше всего чтобы сказки были не длинные, и простые для восприятия. Лучшие сказки для детей на ночь - старые русские сказки, например, А.С. Пушкина. Эти сказки позволяют глубоко окунуться в мир фантазии.

Если вы любите читать своим детям и делаете это регулярно, то ваши дети будут расти счастливыми - они будут верить в чудо и очень активно развиваться творчески.

Читайте своим детям лучшие детские сказки !