Потешки для детей: 13 коротких и веселых стишков для разных ситуаций

Детские потешки — это маленькие словесные игры, которые передаются из поколения в поколение. Короткие, ритмичные и очень добрые, они помогают родителям и воспитателям находить общий язык с самыми маленькими.



Эльвира Ольман Автор Дети Mail

Источник: Magnific.com

В этой статье вы найдете проверенные временем русские народные потешки для детей раннего возраста, которые подходят для дома, детского сада и развивающих занятий.

Что такое потешки и для чего они нужны

Потешками наши бабушки и дедушки сопровождали умывание, кормление, одевание, игру или укладывание спать. В отличие от колыбельных, тихих и плавных, фольклорные потешки для детей — задорные, с четким ритмом, часто с движениями.

Слово «потешка» происходит от старинного «потешать» — то есть развлекать, веселить, забавлять. А еще так называли затейливые игрушки или вышивку — все, что делалось «на потеху».

Первые записи русских потешек ученые находят в рукописях XVII‑XVIII веков. Но сами потешки гораздо старше — их передавали из уст в уста столетиями. В разных областях России один и тот же сюжет (например, про «сороку-ворону») рассказывали чуть по‑разному — со своими словечками и жестами.

Родителям важно понимать: за простыми строчками стоит глубокая педагогическая мудрость. Народ придумал эти стишки не только для забавы.

Вот несколько полезных функций потешек для маленьких детей:

1. Развитие речи. Потешки изобилуют повторяющимися слогами и словами, звукоподражаниями и простыми фразами. Это идеальная среда для запуска речи малыша.

2. Укрепление эмоциональной близости. Когда мама или папа читают потешку, глядя в глаза, улыбаясь и прикасаясь к ребенку, возникает та самая «привязанность», о которой говорят психологи.

3. Отвлечение. С потешкой любое рутинное действие — мытье рук, надевание колготок или обед — превращается в игру. Малыш перестает сопротивляться или капризничать, потому что ему интересно.

4. Развитие мозга и мелкой моторики. Многие потешки для детей раннего возраста сопровождаются пальчиковыми жестами, поглаживанием, хлопками. Это напрямую стимулирует развитие мозга.

5. Знакомство с культурой. Русские народные потешки для детей — это первый мостик к родному языку, фольклору, традиционным образам: коза, сорока, петушок, зайка.

С какого возраста начинать?

Использовать потешки можно с первых месяцев жизни. Новорожденному нравится слышать ласковый голос мамы. С 3–4 месяцев хорошо добавлять легкие поглаживания. После 6 месяцев ребенок уже сам пытается хлопать в ладоши или тянуть ручки. А к году-полутора дети с удовольствием договаривают знакомые слоги и жестикулируют.

Короткие и веселые потешки для маленьких детей

Русские народные потешки — это живая традиция. Народ не переставал сочинять и перерабатывать их на протяжении веков. Поэтому в нашей подборке есть как подлинные старинные пестушки, дошедшие из глубины XIX века, так и более поздние стихотворные игры, которые полюбились детям и взрослым настолько, что тоже стали «народными».

Например, знаменитые «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы» — это игровой массаж, появившийся в XX веке. А «Котик серенький пришёл» написал детский поэт Николай Вентцель более ста лет назад. Но сегодня эти строки знает каждый воспитатель и родитель — они передаются из уст в уста, обрастают новыми жестами и вариантами. Мы включаем их в сборник как полноправных участников современного детского фольклора.

В этой подборке — 13 потешек для детей в детском саду и домашних занятий. Они короткие, легко запоминаются и подходят для детей от 0 до 4 лет.

1. Зайка беленький сидит

Зайка беленький сидит,

И ушами шевелит.

Вот так, вот так

И ушами шевелит.

Зайке холодно сидеть,

Надо лапочки погреть.

Вот так, вот так

Надо лапочки погреть.

Как использовать: посадите малыша к себе на колени. На первые строки помогите ему поднять руки к голове, изображая уши, и шевелить ими. Затем вместе похлопайте в ладоши, словно грея лапки.

Зачем нужна: это веселая утренняя разминка, которая помогает проснуться и размяться. Игровая форма побуждает ребенка подражать движениям, что способствует развитию координации. Играя, малыш легко запоминает части тела и учится выполнять простые инструкции — например, шевелить «ушками» или хлопать «лапками».

2. Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы

Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы,

Ехал поезд запоздалый.

Из последнего вагона

Вдруг посыпался горох.

Пришли куры — поклевали,

Пришли гуси — пощипали,

Пришел слоник — потоптал,

Пришел дворник — всё подмел.

Как использовать: уложите ребенка на животик. Водите пальцами вдоль позвоночника («рельсы»), ритмично постукивайте поперек «шпалы»), затем изобразите поезд, «проезжая» по спинке ладонью. Легко пощипывайте («куры клюют» и «гуси щиплют»), надавливайте кулачком («слоник топает») и в конце нежно погладьте спинку («дворник метет»).

Зачем нужна: в форме увлекательной игры это, по сути, легкий развивающий массаж. Он доставляет приятные тактильные ощущения, знакомит малыша с разными типами прикосновений, а смена действий развивает внимание и память — ребенок учится предвосхищать, что будет дальше.

3. Потешка про солнышко

Солнышко-ведрышко,

Выгляни в окошечко!

Солнышко, нарядись,

Красное, покажись!

Как использовать: подойдите с малышом к окну, поднимите его на руки. Вместе показывайте ручками на небо, «зовя» солнышко, даже если за окном пасмурно.

Потешки используются не только для развлечения, но и для обучения ребенка. источник: freepik.com

Зачем нужна: это старинная потешка-закличка, которая в игровой форме приучает ребенка замечать и называть погодные явления (солнце, свет, тепло), развивая наблюдательность. Она помогает создать позитивный настрой на весь день, учит вежливо обращаться с просьбой, а в пасмурную погоду — мягко справляться с плохим настроением, веря, что солнышко обязательно выглянет.

Как использовать: во время умывания мягко проводите ладошкой по лицу ребенка, приговаривая потешку. Можно делать это вместе перед зеркалом.

Зачем нужна: классическая потешка для гигиенических процедур. Игровая форма помогает преодолеть возможное сопротивление и сформировать позитивное отношение к умыванию. Ребенок связывает приятный ритм стишка с ежедневным ритуалом, а повторяющиеся просьбы «чтобы глазки блестели» помогают ему осознавать части своего тела.

6. Воспитательная потешка

— Кисонька-мурысонька,

Где была?

— На мельнице.

— Кисонька-мурысонька,

Что там делала?

— Муку молола.

— Кисонька-мурысонька,

Что из муки пекла?

— Прянички.

— С кем ела?

— Одна.

Не ешь одна, не ешь одна, не ешь одна!

Как использовать: разыграйте диалог, меняя голос — за автора говорите низким голосом, за кисоньку — тоненьким. Последнюю фразу произносите шутливо и погрозите пальцем.

Зачем нужна: построенная в форме диалога, эта потешка знакомит ребенка с принципом «вопрос-ответ», развивая память и внимание. Она рассказывает простую бытовую историю о труде и через забавный пример подводит к мысли, что нужно делиться с другими.

7. Вот они, сапожки

Вот они, сапожки:

Этот — с левой ножки,

Этот — с правой ножки.

Если дождичек пойдет,

Наденем калошки:

Этот — с левой ножки,

Этот — с правой ножки.

Вот как хорошо!

Как использовать: во время одевания берите каждый предмет обуви, четко проговаривая строчку и показывая ребенку, на какую ножку вы его надеваете.

Зачем нужна: хороший помощник в освоении понятий «право» и «лево». Игровая форма превращает сборы на прогулку в веселую и ритмичную игру.

8. Потешка про котика

Пошел котик на торжок,

Купил котик пирожок.

Пошёл котик на улочку,

Купил котик булочку.

Самому ли съесть?

Или детке снесть?

Я и сам укушу,

Да и детке снесу.

Как использовать: во время кормления или игры произносите потешку бодрым голосом. Можно сопровождать ее ритмичными движениями, например, гладить малыша по животику, а на последнюю строчку «Да и детке снесу» — легонько «покормить» его с ладошки или из игрушечной миски.

Зачем нужна: эта потешка в игровой форме знакомит малыша с первыми социальными понятиями — щедростью и умением делиться. Котик сначала думает о себе, а потом решает отдать угощение ребенку, показывая положительный пример для подражания. Кроме того, в ней можно использовать разные имена («Бореньке», «Машеньке»), что делает игру более личной.

9. Пальчиковая игра про братцев

— Пальчик-мальчик, где ты был?

— С этим братцем в лес ходил.

С этим братцем щи варил,

С этим братцем кашу ел,

С этим братцем песни пел.

Как использовать: возьмите ручку малыша и по очереди загибайте каждый пальчик, начиная с большого. На слова вопроса обращайтесь к большому пальцу, на следующие строчки касайтесь соответствующих пальцев-«братцев».

Зачем нужна: эта классическая пальчиковая игра — одна из лучших для развития речи. Сочетая ритмичный стишок с массажем каждого пальчика, вы стимулируете важные нервные окончания. Диалог между большим пальцем и его «братцами» развивает воображение и помогает ребенку понимать обращенную речь.

10. Сидит белка на тележке

Сидит белка на тележке,

Продает она орешки:

Лисичке-сестричке, воробью, синичке,

Мишке толстопятому, заиньке усатому.

Как использовать: сжимайте и разжимайте кулачок ребенка в ритме потешки. На каждом названии животного или гостя можно слегка нажимать на подушечку пальца, как будто белочка вручает ему орешек.

Потешки развивают чувство ритма. источник: Magnific.com

Зачем нужна: игра знакомит малыша с разными животными, естественно расширяя словарный запас. Ритмичное движение кистью развивает не только мелкую моторику, но и чувство ритма.

11. Утренняя потешка

Котик серенький пришёл,

На печурочку присел.

И тихонько запел

Песню деткам:

«Вот проснулся петушок,

Встала курочка.

Подымайся, мой дружок,

Встань, мой Юрочка!»

Как использовать: утром, когда ребенок начинает просыпаться, говорите потешку тихим, ласковым голосом, постепенно повышая интонацию к концу. Слова «подымайся, мой дружок» произносите бодрее, можно слегка погладить малыша по спинке или взять за ручки, помогая потянуться.

Зачем нужна: это классическая потешка для пробуждения. Она помогает мягко, без стресса перевести ребенка из состояния сна в бодрствующее. Упоминание петушка и курочки, которые уже встали, создает позитивный пример для подражания. Потешка учит малыша тому, что утро — это время радостных приветствий и добрых дел.

12. Потешка-небылица

Ехала деревня мимо мужика,

Вдруг из-под собаки лают ворота.

Крыши испугались, сели на ворон,

Лошадь погоняет мужика кнутом.

Лошадь ела кашу, а мужик — овес,

Лошадь села в сани, а мужик повез.

Как использовать: рассказывайте потешку очень веселым, удивленным и даже чуть загадочным голосом. Стройте загадочные лица, а в конце обязательно вместе посмейтесь над всей этой неразберихой.

Зачем нужна: это классическая небылица-перевертыш, где все перепутано. Она развивает логику и чувство юмора: ребенок начинает понимать, что «на коровах не ездят», «в речке мокнут», и сам находит несоответствия. Такая игра с абсурдом учит ребенка смеяться над ошибками и мыслить гибко

13. Этот пальчик — дедушка

Этот пальчик — дедушка,

Этот пальчик — бабушка,

Этот пальчик — папенька,

Этот пальчик — маменька,

Этот пальчик — я.

Вот и вся моя семья!

Как использовать: возьмите ручку малыша и, проговаривая строки, по очереди массируйте каждый пальчик, начиная с большого. На последней строчке сожмите всю ладошку в кулачок и нежно поцелуйте ее.

Зачем нужна: это замечательная пальчиковая игра, которая не только стимулирует речевые зоны мозга, но и в очень доступной и трогательной форме знакомит ребенка с таким сложным социальным понятием, как семья. Благодаря простой связи «пальчик — член семьи», малыш запоминает свою роль, учится говорить «я» и быстрее осваивает тему родственных связей.

Как правильно читать потешки: советы для родителей и воспитателей

Потешки — это живой, действенный инструмент воспитания, проверенный веками. источник: Magnific.com

Чтобы потешки приносили максимум пользы, соблюдайте несколько простых правил.

1. Смотрите в глаза. Ребенок должен видеть вашу артикуляцию и эмоции. Акцентируйте интонации: удивление, радость, испуг.

2. Используйте жесты и предметы. Покажите игрушечную сороку, возьмите настоящее полотенце на словах «умывалки». Так потешки оживают.

3. Не торопитесь. Выдерживайте паузы между строчками. Дайте малышу время «переварить» услышанное и, возможно, повторить за вами слог или движение.

4. Привязывайте к режиму. Утром — потешка-про котика или солнышко, перед едой — про ложки, во время умывания — про мыло. Ребенок быстро привыкнет к последовательности.

5. Не бойтесь повторять одну и ту же потешку много дней подряд. Детям раннего возраста важна предсказуемость — так они запоминают слова и начинают «подпевать» и повторять движения.