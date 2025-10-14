Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Чебупели с говядиной готовила я из таких ингредиентов.
Яйцо с маслом взбить вилкой.
Влить смесь в муку с солью.
Залить кипяток.
Помешать тесто вилкой, а затем уже руками. Если тесто липнет к рукам, добавьте еще муки.
Прикрыть тесто полотенцем и приготовить начинку.
Мясо перекрутить через мясорубку (можно взять уже готовый говяжий фарш). Добавить соль, перец и паприку.
Хорошенько перемешать фарш.
Тесто раскатать в тонкий пласт. Вырезать кружочки стаканом.
Разложить на тесто начинку.
Защипнуть тесто над начинкой.
Тыльной стороной ножа пройтись по краю, слегка сдавливая.
Вот такие чебупели получаются (часть, кстати, можно заморозить).
Чебупели с говядиной жарить в горячем масле, на среднем огне, переворачивая, до румяного состояния.
Приятного аппетита.
