Чебупели с говядиной

На полках холодильников в магазинах пестрят яркие упаковки вкусной, немножечко вредной, быстрой еды - чебупели с разными начинками. Дети просят часто, а зачем покупать, ведь я сама могу приготовить, и намного вкуснее)). Если вам не лень, давайте готовить со мной)).

Ингредиенты

Тесто:

Вода (кипяток) - 160 мл

Яйцо куриное - 1 шт.

Соль - 1 ч.л.

Масло растительное - 2 ст.л.(+ для жарки)

Мука пшеничная - 400 г

Начинка:

Говядина - 250 г

Лук репчатый - 0,5 шт.

Соль и перец - по вкусу

Паприка (хлопья) - 1 ч.л.

Выходит около 60 штук.
  • 245 кКал
  • 45 мин.
  • Б: 9.43
  • Ж: 9.38
  • У: 31.26

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Чебупели с говядиной готовила я из таких ингредиентов.

 

Фото 1

 

 

Яйцо с маслом взбить вилкой.

 

Фото 2

 

 

Влить смесь в муку с солью.

 

Фото 3

 

 

Залить кипяток.

 

Фото 4

 

 

Помешать тесто вилкой, а затем уже руками. Если тесто липнет к рукам, добавьте еще муки.

 

Фото 5

 

 

Прикрыть тесто полотенцем и приготовить начинку.

 

Мясо перекрутить через мясорубку (можно взять уже готовый говяжий фарш). Добавить соль, перец и паприку.

 

Фото 6

 

 

Хорошенько перемешать фарш.

 

Фото 7

 

 

Тесто раскатать в тонкий пласт. Вырезать кружочки стаканом.

 

Фото 8

 

 

Разложить на тесто начинку.

 

Фото 9

 

 

Защипнуть тесто над начинкой.

 

Фото 10

 

 

Тыльной стороной ножа пройтись по краю, слегка сдавливая.

 

Фото 11

 

 

Вот такие чебупели получаются (часть, кстати, можно заморозить).

 

Фото 12

 

 

Чебупели с говядиной жарить в горячем масле, на среднем огне, переворачивая, до румяного состояния.

 

Фото 13

 

 

Приятного аппетита.

 

Чебупели с говядиной, рецепт с фото
