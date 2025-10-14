Чебупели с говядиной

На полках холодильников в магазинах пестрят яркие упаковки вкусной, немножечко вредной, быстрой еды - чебупели с разными начинками. Дети просят часто, а зачем покупать, ведь я сама могу приготовить, и намного вкуснее)). Если вам не лень, давайте готовить со мной)).

Ингредиенты Тесто: Вода (кипяток) - 160 мл Яйцо куриное - 1 шт. Соль - 1 ч.л. Масло растительное - 2 ст.л.(+ для жарки) Мука пшеничная - 400 г Начинка: Говядина - 250 г Лук репчатый - 0,5 шт. Соль и перец - по вкусу Паприка (хлопья) - 1 ч.л. Выходит около 60 штук. 245 кКал

45 мин. Б: 9.43

9.43 Ж: 9.38

9.38 У: 31.26

