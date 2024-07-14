5 фраз о еде, которые нельзя говорить детям

«У тебя красивые ноги» или «У тебя стройная фигурка» — все это звучит, казалось бы, мило и невинно, но на самом деле это не так. Вы как будто говорите ребенку, что обращаете внимание на характеристики его тела, которые он не в состоянии контролировать и которые могут меняться со временем.