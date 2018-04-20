Сырные лепешки с начинкой ✨



Ингредиенты:

Кефир жирный — 1 стак.

Тертый сыр (в тесто) — 1 стак.

Тертый сыр (в начинку) — 40 г

Мука (в тесто) — 2 стак.

Мука (для работы с тестом) — 1 стак.

Соль — 0,5 ч. л.

Сахар — 0,5 ч. л.

Сода — 0,5 ч. л.

Ветчина — 120 г

Зелень — 2–3 ст. л.

Масло растительное — 2–3 ст. Новости СМИ2

Приготовление:

1. Подготовьте продукты, просейте муку, мелко нарежьте укроп.

2. Ветчину нарежьте как можно тоньше, чтобы она была мягкой и не "выпирала" в тесте.

3. Натрите сыр на крупной терке, оставьте 40–50 г для начинки лепешки.

4. Возьмите глубокую миску для теста. Влейте кефир, добавьте сахар, соль и соду. Перемешайте. Всыпьте сыр, добавьте полстакана муки. Перемешайте массу. Всыпьте оставшуюся муку. Тесто получается липким, не крутым.

5. Подсыпьте стол мукой, разделите тесто на 4 части. Каждую часть теста раскатайте не слишком тонко, положите начинку.

6. Соберите тесто в "мешочек", осторожно переверните и немного раскатайте лепешку.

7. Разогрейте масло, положите лепешку и обжарьте до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Автор рецепта: Вика Василенко





