Сырные лепешки с начинкой ✨

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Ингредиенты:
Кефир жирный — 1 стак.
Тертый сыр (в тесто) — 1 стак.
Тертый сыр (в начинку) — 40 г
Мука (в тесто) — 2 стак.
Мука (для работы с тестом) — 1 стак.
Соль — 0,5 ч. л.
Сахар — 0,5 ч. л.
Сода — 0,5 ч. л.
Ветчина — 120 г
Зелень — 2–3 ст. л.
Масло растительное — 2–3 ст.
Приготовление:
1. Подготовьте продукты, просейте муку, мелко нарежьте укроп.
2. Ветчину нарежьте как можно тоньше, чтобы она была мягкой и не "выпирала" в тесте.
3. Натрите сыр на крупной терке, оставьте 40–50 г для начинки лепешки.
4. Возьмите глубокую миску для теста. Влейте кефир, добавьте сахар, соль и соду. Перемешайте. Всыпьте сыр, добавьте полстакана муки. Перемешайте массу. Всыпьте оставшуюся муку. Тесто получается липким, не крутым.
5. Подсыпьте стол мукой, разделите тесто на 4 части. Каждую часть теста раскатайте не слишком тонко, положите начинку.
6. Соберите тесто в "мешочек", осторожно переверните и немного раскатайте лепешку.
7. Разогрейте масло, положите лепешку и обжарьте до золотистой корочки.
Приятного аппетита!
Автор рецепта: Вика Василенко
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