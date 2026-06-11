Автор: Редакция Новоросинформ





ЕГЭ-2026 вызвал шквал возмущения. Ошибки в заданиях, странный выбор текстов для сочинений. Уже появились подозрения, что места в вузах намеренно расчищают для студентов из Таджикистана и Узбекистана. Об этом мы беседуем с обозревателем "Царьграда" Александром Тагировым.

– Что произошло с Единым госэкзаменом по русскому языку? Родители и выпускники пишут много гневных комментариев в соцсетях.

– Действительно, скандал серьёзный. Особый "шик" – задание номер 27. Это сочинение, ключевая часть экзамена. И для него выбрали текст Александра Иличевского – писателя, который ещё в 2013 году уехал в Израиль и сейчас поддерживает Украину.

Тема сочинения была патриотическая: "Какую роль играет память о героическом прошлом в жизни современного человека?" А исходный текст Иличевского, простите, про то, как гаишники вымогали у него взятку за пересечение двойной сплошной.

Но это ещё не всё. Оказывается, текст для ЕГЭ отредактировали. Из него убрали первый абзац – самый одиозный. И вклеили в середину рассказа о нарушении ПДД внезапное воспоминание об "израненной башне танка", которого в оригинале не было. Выпускники быстро нашли в Сети настоящий текст. Там были такие строки:

Я стоял на Лубянке, держал осколок вывески КГБ и думал: ничего не изменилось. Люди не стали лучше, и великая русская литература не воскресла.

И это читают наши дети на ЕГЭ! Экзамен в этом году просто пробил дно.

– Но ведь даже отредактированный текст вызвал вопросы?

– Конечно. Дети просто не нашли в нём той самой "памяти о героическом прошлом".

Не считать же патриотизмом отказ давать взятку за грубое нарушение ПДД? Это абсурд.

Мамы выпускников возмущаются: пока наши мужики воюют, наших детей заставляют писать сочинение по тексту человека, поддерживающего ВСУ. И это абсолютно справедливый вопрос.

– А что с математикой? Там тоже проблемы?

– Учителя в шоке. Дети стали выходить с экзамена через 20–30 минут. На вопрос "почему так быстро?" отвечают: "А что там решать?"

Михаил Богданов, глава Ассоциации "СПб родком", говорит: те девятиклассники, кому ставили твёрдую "двойку", вдруг получили "тройки". Хотя знаний у них нет – это подтверждали многократные проверки.

По мнению Богданова, КИМы были "не бей лежачего". Все формулы даны прямо в описании заданий. Подставляй значения – и решай. Знания математики, по сути, не нужны.

– Это не всё?

– Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина нашла ещё один факт. Часть заданий в Сибири совпала с заданиями, которые уже решили выпускники на Дальнем Востоке. Информация моментально разошлась по чатам.

Богданов подозревает, что это делается специально. Чиновники от образования отчитаются о "росте качества образования". А на деле – просто занизили планку.

– А что с историей? Там тоже скандал?

– Учитель истории Иннокентий Кресик опубликовал видео. Некий сотрудник ФИПИ инструктирует педагогов – прямо перед проверкой работ, – как оценивать сочинения по истории. Хотя правила уже утверждены.

То есть дети пишут работу по одним правилам, а проверяют её уже по другим. Какой-то абсурд.

У выпускников сейчас новый тренд в соцсетях: они повально снимают ролики о том, что лучше бы пошли в ПТУ, чем готовились к таким экзаменам. Зумеры больше не хотят в вузы.

– Каков главный итог?

– Политолог Вадим Трухачев сформулировал то, о чём думают многие. Ему вторит простой народ в соцсетях. Складывается ощущение, что места в вузах хотят отдать студентам из Таджикистана и Туркмении. Задания подсовывают не те. Тексты – откровенных русофобов. В заданиях – опечатки.

Главный вопрос теперь не в том, были ли ошибки. Они уже признаны. Вопрос в другом: станет ли этот скандал поводом для реальных изменений? Или всё снова растворится в отчётах о "повышении качества образования"?