Почему идёт дождь: короткий и простой ответ для детей

Дождь нужен природе. Он наполняет реки и озёра, помогает расти растениям, даёт питьевую воду животным и людям. Без дождя земля пересыхает, и всё живое начинает страдать.

Поэтому можно сказать, что дождь — это способ Земли напоить себя и нас.