Детская болезнь? Чем опасна цифровая деменция и кому она грозит

Деменция обычно ассоциируется с пожилым возрастом и относится к числу дегенеративных нарушений в мозге. Однако сегодня все чаще можно услышать термин «цифровая деменция». И относится он в большей степени к детям, которые, как известно, буквально рождаются с телефонами в руках.

Важно понимать, что ничего общего с настоящей деменцией цифровая не имеет. Но при этом есть и определенные схожести — ухудшение памяти, снижение концентрации внимания и ухудшение иных когнитивных способностей. Чаще всего, подчеркивают специалисты, цифровая деменция отмечается у подростков и 20-летних.

О том, что собой представляет «цифровая деменция», aif.ru рассказала декан факультета клинической психологии и социальной работы РНИМУ им. Н. И. Пирогова, доктор психологических наук, профессор Вера Никишина.

«Цифровизация социальной среды — один из спорных вопросов, который возникает в сфере образования и воспитательной работы. Ведь есть диаметрально противоположные точки зрения о пользе и вреде digital-сред в процессе эволюции человека или его онтогенетического (индивидуального) развития. Также присутствует огромное количество мифов и страхов, которые одновременно показывают буквально сверхспособности человека, использующего гаджет, и демонстрируют вынужденные пустоты и дефициты в когнитивной, социальной, нравственной сферах», — говорит Вера Никишина.

Феномен цифровизации представляется настолько всеобъемлющим, что мы вынуждены принять глобальность его влияния на психику и в условиях этого фактора найти возможность прогнозировать, определять те изменения в поведении и психике, которые могут возникнуть у современных детей в процессе их развития, подчеркивает специалист.

Влияние на мозг

Прогноз грубых нарушений психики, возникающих на фоне киберсоциализации, дал немецкий психиатр Манфред Шпитцер. Именно он обозначил складывающуюся ситуацию термином «цифровая деменция», которая проявляется в расстройствах памяти, сложностях в восприятии информации и отсутствии критического мышления.

Наиболее уязвимыми к такому явлению становятся дети и подростки. «Это связано с тем, что они формируют свое восприятие, мышление, эмоциональное реагирование, поведение и общение как бы в двух реальностях: в той, где есть технические средства, открывающие дверь в виртуальную реальность, и в той, где их нет — и при этом они регулярно совершают переходы от одной реальности к другой», — поясняет Вера Никишина.

Это само по себе уже оказывает значительный эффект на психическое развитие, формируя новые сценарии и привычки поведения, рассказывает профессор. Чтобы делать прогнозы по эффекту влияния техсредств на психику подрастающего поколения, а также на поведение детей, специалистам следует обращать особое внимание на то, как строят свое взаимодействие с виртуальной средой и малыши, и подростки. То есть надо тщательно изучать, сколько и в каком объеме они потребляют виртуальную информацию, как долго они пребывают в цифровом мире в сравнении с реальным, сколько человек задействовано в этом процессе — один ли ребенок находится в цифровом пространстве или в компании других, а также в каких секторах — будь то соцсети, игры или другие разделы виртуального мира — дети бывают чаще всего. «Сегодня отмечается увеличение времени, проведенного в разных сферах сети со стороны детей», — предупреждает Вера Никишина.

Результаты исследований

Одно из исследований касается научного изучения влияния цифровой среды на психическое развитие детей-дошкольников с точки зрения игры и взаимодействия их между собой. Детям на игровой площадке было предложено посмотреть видеоролики с мультипликацией из числа тех, что они обычно смотрят. После этого им дали выбор — либо вернуться на площадку к сверстникам и продолжить игру, либо смотреть и дальше видео на планшете. «В результате между игрой со сверстниками и возможностью посмотреть видеоконтент 92% детей дошкольного возраста предпочли просмотр цифрового видеоконтента», — отмечает профессор Никишина.

Почему же дети предпочитают игре со сверстниками просмотр видео? «В процессе исследования мы, сравнив параметры количества голосовых реакций (речи) и количества моторных реакций (движений), заметили, что интенсивность этих реакций ярче проявляется в процессе просмотра видеоконтента», — отметила Вера Никишина. То есть это подтверждает предположение, что активная стимуляция зрительного восприятия для дошкольников не просто приоритетна и привычна, а становится основным фактором выбора деятельности.

Если сравнивать такие характеристики, как длительность видео, количество просмотров, лайков и другие нюансы, с действиями в обычной реальной среде, например, на той же детской игровой площадке, отмечается, что интерес к видео в десять раз выше, что подтверждает глобальное воздействие виртуальной реальности на детей.

Второе исследование ставило целью оценку влияния характеристик видеоконтента на интересы и предпочтения подростков. «Здесь мы обращались к видеоконтенту, который представлен в одной из популярных соцсетей, и оценивали, почему длительность просмотра однотипных роликов с низкой смысловой нагрузкой приводит к включенности и оживленности. То есть здесь интересовало то, насколько длительность пребывания в Сети за просмотром связана с характеристиками самого видео», — поясняет Вера Никишина.

Для исследования был выбран видеоряд с наибольшим количеством просмотров, не отличающийся асоциальной нагрузкой. По итогу выяснилось, что на фоне большого количества речевых данных, движений в видео и темпо-ритмических характеристик этих видео подросткам эти ролики гораздо интереснее, чем обычная окружающая их реальная среда.

Еще одно исследование проводилось для оценки и изучения особенностей общения подростков и молодых людей в социальных сетях. Изучались такие пункты, как:

использование бессмысленных фраз, ошибки при письме, использование нецензурной лексики, сленга;

поведенческие паттерны (шаблоны действий в разных ситуациях);

возможности близкого общения, флирта;

наличие неконструктивных факторов — агрессии, отрицания, демонстративности поведения;

юмор — как и какие использовались шутки;

направленность сообщений: я-сообщения, связь и отношения с другими, работа в группе;

тематика сообщений — использование образов, выражение их словесно.

«Работа продолжалась в течение пяти лет, за которые выяснилось, что произошли существенные изменения в речи молодых людей. Неизменным осталось количество речевых единиц, но при этом поменялись их структура и параметры. То есть количество диалогов и сообщений сохранено, а вот речь по смыслу поменялась — стало больше деструктивных единиц и речи, лишенной смысла», — поясняет Вера Никишина.

Так что с ростом цифровизации социальной среды у современных детей и подростков действительно наблюдаются заметные изменения в психике и поведении. На самом деле заметно, что дети и молодые люди демонстрируют снижение основных когнитивных процессов — памяти, восприятия, мышления, речи. И это напоминает симптомы такого психического заболевания, как деменция. Естественно, это название условное, но оно показывает, что надо обратить внимание и учитывать этот фактор для развития юных поколений, которые в последнее время все дольше и дольше пребывают в виртуальном, а не реальном пространстве.