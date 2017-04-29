Президент сделал последнее предупреждение лоббистам «Контингента»





Пока разработчики нового законопроекта об универсальной базе данных «Контингент обучающихся» ломают голову как обойти «вето» Президента и при этом выполнить обязательства перед реальными заказчиками этой инициативы , Президент Владимир Путин вновь вмешался в процесс, дав поручение Правительству защитить персональные данные россиян. Всех нас можно поздравить с очередной промежуточной победой, впрочем, расслабляться все равно рано—поручение может иметь много толкований и по тому, насколько Правительство его исполнит, можно судить о степени его зависимости от иностранных «партнеров».



Согласно тексту Поручения, данному главой государства премьеру Дмитрию Медведеву 26 апреля «В целях повышения информационной безопасности государственных информационных систем в Российской Федерации и защищённости персональных данных граждан Российской Федерации обеспечьте внесение изменений в федеральные законы, предусмотрев следующие принципы обработки данных в государственных информационных системах:



- минимизацию состава обрабатываемых персональных данных, необходимых для решения возлагаемых на информационные системы задач;



- обязательность учёта и регистрации всех действий и идентификации всех участников, связанных с обработкой персональных данных в информационных системах;



- декларирование и согласование порядка обработки персональных данных с целями их обработки;



- хранение персональных данных в электронном виде в информационных системах по месту возникновения таких данных;



- определение межведомственного запроса как преимущественного способа получения в информационных системах сведений об объекте (субъекте).



Срок – до 1 декабря 2017 года».



О поручении стало известно буквально несколько часов назад. Но чиновники о нем, вероятно, узнали раньше—неслучайно представители разработчиков законопроекта, директор Департамента управления программами и конкурсных процедур Минобрнауки России Михаил Попов и директор Департамента проектов по информатизации Минкомсвязи Олег Качанов в минувшую среду резко изменили алгоритм поведения. Еще утром в среду они в ходе «круглого стола» в Российской газете» не стесняясь говорили о внедрении «Контингента» как о деле решенном (см. новость Управление сферой образования объединит единая информационная система ), а вечером того же дня на «круглом столе» в Совете Федерации выглядели растерянными и соглашались с доводами экспертов родительских организаций. Господин Попов и вовсе начал свою речь с того, что назвал «вето» Президента «мудрым решением». До сих пор лоббисты Контингента использовали другую лексику, стараясь вообще не употреблять слова «вето». Например, глава думского комитета по образованию Вячеслав Никонов заявлял в ходе парламентских слушаний что «мы заслужили упрек Президента».



По словам Михаила Попова, он, «как родитель», разделяет опасения родительской общественности – поэтому из новой редакции текста законопроекта удалили 2/3 изначально содержавшихся там сведений.







На самом деле, как уже сообщала «Катюша», в тексте по прежнему присутствуют отсылочные нормы, передающие ряд полномочий по наполнению «Контингента» на уровень подзаконных актов –что представляется нашим экспертам недопустимым (законы общественность еще как-то научилась контролировать---а с подзаконными актами гораздо сложнее: они принимаются и отменяются в тиши кабинетов, без какой-либо огласки ). В свою очередь, господин Качанов много рассказывал о персональной ответственности лиц, которые смогут получить доступ к информации из «Контингента»--но это, увы, тоже не панацея: как известно, базы данных МВД и ФНС можно свободно купить на «развалах».



Также широко разработчики законопроекта могут толковать и требования согласовывать порядок обработки персональных данных с целями их обработки: как уже сообщала «Катюша», законопроект предусматривает большое количество сведений, которые не имеют никакого отношения к образовательному процессу. В частности, номер СНИЛС – который вообще-то относится к системе пенсионного страхования.

Всего, как уже сообщалось, участники круглого стола в СФ насчитали в законопроекте 14 опасных моментов. Большинство экспертов родительских организаций разделяют мнение Общественного уполномоченного по защите семьи (именно эта структура первой заговорила об опасности «Контингента») о необходимости полного и безоговорочного отказе от «Контингента». Однако у чиновников явно другое мнение.



Возвращаясь к Поручению Президента, стоит отметить что оно действительно осложняет жизнь лоббистам этой супер базы—особенно в связи с поручением хранить персональные данные по месту возникновения таких данных (т.е. в школах, поликлиниках и т.п.) а межведомственный обмен информацией осуществлять, как и сейчас, с помощью запросов.



Но не смертельно: "местом сбора данных» можно назвать и дата-центр в Москве, и даже конкретную школу (где тут же встанет вопрос о безопасности) – но запрос-то будет доступен для всех заинтересованных пользователей.



Гораздо важнее добиться того, о чем шла речь на «круглом столе» в СФ: отделить личные данные от количественных (личные нельзя передавать ни в какую объединенную базу), и обеспечить принцип добровольности внесения личных данных куда бы то ни было (нынешний закон «О персональных данных» содержит массу исключений, в результате которых чиновники всегда могут найти предлог чтобы не спрашивать согласия человека на использование его личных данных. Сенатор Елена Мизулина обещала внести законопроект об изменении этого закона).



Впрочем, даже внедрения этого принципа явно не достаточно: многие люди подписывают «согласия» не читая, тем более не знают что «согласие на обработку данных» можно отозвать—а ни одна из систем не содержит возможности контроля удаления данных.



Таким образом, улучшать закон «о Контингенте» бесполезно, его можно только не принимать! И это будет лучшим выполнением Поручения Президента.



А вот способно ли Правительство его выполнить, или оно ориентируется на поручения других президентов или «людеардеров», мы скоро узнаем. Следите за нашими публикациями!



РИА Катюша