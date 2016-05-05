Иллюстрации из новой детской книги о жизни писательницы Шарлотты Бронте

В честь 200-й годовщины со дня рождения Шарлотты Бронте в Великобритании вышла иллюстрированная детская книга «Бронте. Дети вересковых пустошей» («The Brontes, Children of the Moors»), в которой история жизни писательницы рассказана от первого лица.

Меня зовут Шарлотта Бронте. Позвольте мне рассказать вам о своей жизни в Хоэрте со своими сёстрами Эмили и Энн и братом Бранвеллом.

Давайте вернёмся в весну 1820 года, когда мой отец Патрик Бронте был назначен новым священником в Хоэрте. Мы покинули наш старый дом в Торнтоне и, преодолев десять миль пути на тяжело груженых повозках по грязной дороге, прибыли в наш новый дом – Пасторат в Хоэрте.

Вскоре последовали трагические события. Сначала, в 1821 году, умерла наша любимая мамочка, а затем из-за плохих условий в Кован-Бриджской школе две мои старшие сестры заболели туберкулёзом и вскоре умерли. Отец забрал нас (Эмили, Энн, Бранвелла и меня) домой в Хоэрт, и с тех пор он сам занимался нашим обучением. Однажды он купил нам игрушки: деревянную деревню и солдатиков для нашего брата.

Благодаря этим игрушкам и родилась наша фантазия о великолепном Стеклянном городе. Все последующие годы мы придумывали воображаемые миры: королевства, полные знати и крестьян, войны и приключения. К 1829 году мы начали записывать наши тайные истории в крошечные записные книжки для игрушечных солдатиков. К 1829 году мы начали записывать наши тайные истории в крошечные записные книжки для игрушечных солдатиков.

Это мы в 1831 году: Бранвелл, Эмили, Энн и я. Мы взрослели, и наши вымышленные миры взрослели вместе с нами. Сидя за обеденным столом, мы тщательно продумывали своих персонажей, придумывали им романы и интриги.

Здесь мы гуляем по вересковой пустоши. Мы часто делали это в 1831 – 1838 годах. Мы очень скучали по нашим старшим сёстрам (их звали Мария и Элизабет), и находили утешение в прогулках на природе.

Прошли годы, и в 1842 году мы с Эмили отправились учиться в Брюссель. Там я влюбилась в своего учителя.

Мои чувства не были взаимными, и в 1844 году я вернулась домой с разбитым сердцем и писала ему бесконечные письма, бродя по вересковым пустошам.

После этих прогулок я, заплаканная и замёрзшая, переодевалась в чулане в компании нашего верного пса Кипера.

К этому времени все мы начали писать стихи и романы. Мой первый роман вернули все типографии, куда я только его отправляла. Но мой второй роман, «Джейн Эйр», имел большой успех в 1847 году.

После смерти моей сестры и брата в 1848 и 1849 годах я осталась в Пасторате со своим пожилым отцом.

Наш мастифф выл под дверью Эмили ещё несколько месяцев после её смерти.

Романы моей сестры также имели успех, особенно «Грозовой перевал».

В 1854 году я вышла замуж за помощника моего отца, священника Артура Николлса. Мы жили в Пасторате до конца моей недолгой жизни.

Комментарий одного из авторов книги, Мика Мэннинга (Mick Manning): «Шарлотта Бронте умерла в 1855 году спустя девять месяцев после того, как счастливо вышла замуж. Но когда бы я ни зашел в Пасторат, я чувствую, что они всё ещё там: четверо неугомонных детей сидят у камина и трещат, как сороки».

Художница Brita Granström делает зарисовки возле Пастората.

Художница Brita Granström гуляет по мосту Бронте в юбке из толстой шерсти, пытаясь понять, как себя ощущали сёстры Бронте.