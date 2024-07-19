Загар — не атрибут здоровья: почему и как нужно защищать детей от солнца

В небольших дозах солнечные лучи действительно полезны: они нужны для синтеза витамина D и «гормона счастья» серотонина, а еще помогают снизить риск некоторых болезней.

В высоких дозах солнечное излучение превращается в злейшего врага и повышает риск развития одного из самых агрессивных видов рака — меланомы.