Старший, средний, младший: как на ребенка влияет порядок его появления в семье

Журнал The Reader’s Digest собрал мнения экспертов и результаты недавних научных исследований, посвященных этой теме.
1. Старшие дети – прирожденные лидеры
Первенцы часто занимают лидерские позиции, они любят, чтобы все придерживались правил и заведенного порядка, и очень упорны в достижении поставленных целей. Не стоит также забывать, что родители часто просят старших детей помочь им присматривать за младшими и поручают им домашние дела. Это тоже развивает чувство ответственности и укрепляет лидерские качества.
2. Старшие дети – самые умные
Множество исследований, включая самое недавнее (его результаты были опубликованы в 2017 году в журнале Journal of Human Resources) демонстрируют, что у первенцев в среднем более высокий IQ, чем у следующих по старшинству детей.
У родителей больше возможностей стимулировать развитие интеллекта старших детей.
У пап и мам просто больше времени и сил, чтобы поговорить с одним ребенком, почитать ему, что-то объяснить. «У первенцев обычно более широкий набор слов, они рано учатся думать, как взрослые, поэтому они так ответственны», — объясняет психолог из Университета штата Джорджия и ведущий специалист по этому вопросу Линда Кэмпбелл.
Однако у такого дополнительного родительского внимания есть и обратная сторона – от старших детей требуют больше, чем от младших, и они ощущают это давление.
3. Старшие дети подвержены пищевым аллергиям и сенной лихорадке
Одно из самых вероятных объяснений этого феномена – родители слишком тщательно защищают первенцев от микробов. В то время как младшие дети с рождения сталкиваются с вирусами и бактериями, которые приносят из школы или детского сада старшие.
Кроме того, к моменту рождения младших родители уже более расслабленно и спокойно относятся к грязи, и не бросаются каждый раз дезинфицировать упавшую на пол или на землю соску, как это было с первенцем. Вот почему их иммунная система развивается нормально и риск аномальных реакций на продукты, пыльцу или другие аллергены ниже.
4. Средним детям приходится быть креативными
Обычно родители слишком заняты проблемами старшего ребенка и заботой о младшем ребенке, поэтому средний часто оказывается вне сферы родительского внимания и чувствует себя потерянным. Он, с одной стороны, идет по стопам старшего, а с другой – не понимает, кто он такой на самом деле, то есть испытывает проблемы с самоидентификацией.
Среднему ребенку приходится искать свою нишу, пытаться привлечь к себе внимание, и это пробуждает его креативность. Кроме того, на него не так давят родительские ожидания, как на старшего. Вот почему среди художников, артистов и рок-музыкантов много средних детей.
5. Средние дети – хорошие дипломаты
Ведь им часто приходится улаживать ссоры между старшими и младшими братьями и сестрами. «Средние дети знают, как обращаться с людьми, искать компромиссы, налаживать отношения, разрешать конфликты, потому что именно этим им часто приходится заниматься в семье. Они способны видеть вещи под разными углами, и ценят честность и справедливость», – пояснила Уоллас.
Возможно, поэтому из средних детей получаются хорошие политики и дипломаты. Кроме того, способность к компромиссам помогает средним детям во взрослой семейной жизни.
У средних детей часто бывают более счастливые браки, чем у старших и младших.
6. Средние дети больше подвержены депрессии
Возможно, это связано с более низкой самооценкой, чем у старших и младших детей, а также с недостатком внимания со стороны родителей.
7. Многодетность сильнее всего отражается на средних детях
Чем больше детей в семье, тем хуже средним детям, тем ярче проявляются у них проблемы с самоидентификацией и дефицитом внимания родителей. При этом на самых старших и самых младших наличие большого числа братьев и сестер в этом смысле влияния практически не оказывает, они в той же мере остаются в фокусе родительского внимания.
8. Младшие дети часто становятся предпринимателями
Хотя младшенькие занимают особое место в сердцах родителей, в семье их часто не принимают всерьез. Старшие братья и сестры далеко не всегда относятся к ним с умилением, ревнуют их к родителям, не принимают их в свои игры, прогоняют их из своих комнат и так далее. В результате младшие чувствуют себя отвергнутыми и униженными.
Зачастую младшим детям приходится прибегать к не совсем честным способам, чтобы к их мнению прислушались, и вообще относились к ним с уважением.
Когда они вырастают, то стараются идти своим собственным путем и нередко добиваются успехов в бизнесе.
9. Младшие дети – более веселые и раскованные, чем старшие
Когда рождается первенец, родители еще неопытны, и поэтому слишком напряжены и чересчур беспокоятся о нем. Но с каждым следующим ребенком это напряжение и тревожность постепенно спадают, мамы и папы становятся более спокойными и расслабленными, и это отражается на характере младших детей – они более уживчивые, веселые, любят хохотать, «ходить на голове», «бегать по потолку» и вообще привлекать к себе внимание.
10. Младшие дети склонны к развитию зависимостей
Половое созревание у младших детей в семье наступает в среднем на три месяца раньше, чем у старших братьев и сестер. Возможно, поэтому младшие дети в большей степени склонны к рискованному поведению, они раньше начинают заниматься сексом, курить, пробовать алкоголь и наркотики.
11. Единственные дети сочетают в себе свойства старших и младших
Один ребенок в семье на всю жизнь получает все внимание родителей, и у этого обстоятельства есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, у единственного ребенка есть все шансы многого добиться в жизни, так как именно ему отданы все родительские ресурсы и на него возлагаются все надежды. С другой стороны, для родителей он всегда останется малышом, которого можно баловать, но не принимать всерьез.
Отсутствие братьев и сестер, с одной стороны, положительно влияет на психологическое состояние, так как нет ревности и соперничества за родительскую любовь. А с другой стороны, у единственных детей снижены социальные навыки, во всяком случае ко времени, когда им пора идти в детский сад или школу.
Исследования доказывают: быть единственным ребенком все же весьма неплохо.
Такие дети, вопреки популярным представлениям, вовсе не чувствуют себя одинокими. Они в среднем более счастливые, успешные и уверенные в себе, чем дети из многодетных семей. А что касается навыков общения, то уже к пятому классу единственные дети ничем в этом смысле не отличаются от сверстников.
