Рататуй на зиму я готовила из этого набора продуктов.

Можно добавить ещё прованские травы по вкусу.

Кабачок/цукини нарезать кольцами. Сбрызнуть маслом.

Запекать при температуре 180 градусов 10 минут.

Так же поступить и с баклажаном.

Это ускорит процесс приготовления и избавит овощи от лишней влаги.

Лук и перец нарезать.

Помидоры нарезать и залить кипятком.

Через пару минут удалить шкурку.

Измельчить томаты вместе с чесноком.

В кастрюле нагреть пару ложек масла.

Обжарить перец и лук.

Добавить помидоры, томат, соль и сахар.

Потомить соус пару минут помешивая.

Переложить в соус кабачок/цукини и баклажан.

Перемешать и готовить под крышкой на медленном огне 15 минут.

Овощи не должны развалиться, следите за этим.

В конце добавить уксус и прогреть ещё пару минут.

Рататуй на зиму надо разложить в чистые, стерилизованные баночки (2 шт.

по 500 мл), закрыть чистыми крышками.

Хранить рататуй в прохладном тёмном месте или в холодильнике.

Приятного аппетита.