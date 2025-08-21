РЕБЁНОК.РУ
Рататуй на зиму

Прекрасная возможность сохранить летние овощи в одной банке. Такая заготовка будет отличным дополнением к мясу или картофелю в зимнее время года.

Ингредиенты

Баклажан - 1 шт.

Кабачок или цукини - 1 шт.

Перец - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Чеснок - 3-4 зубчика

Помидор - 3-4 шт.

Сахар - 2 ст.л.

Соль - 1 ст.

л.

Томатная паста - 50 г

Уксус 9% - 2 ст.л.

Перец чили (по желанию) - 1 шт.

Масло растительное - 50 мл

  • 83 кКал
  • 1 ч. 20 мин.
  • Б: 1
  • Ж: 4.59
  • У: 9.46

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Рататуй на зиму я готовила из этого набора продуктов.

 

Можно добавить ещё прованские травы по вкусу.

 

Фото 1

 

 

Кабачок/цукини нарезать кольцами. Сбрызнуть маслом.

 

Фото 2

 

 

Запекать при температуре 180 градусов 10 минут.

 

Фото 3

 

 

Так же поступить и с баклажаном.

 

Фото 4

 

 

Это ускорит процесс приготовления и избавит овощи от лишней влаги.

 

Фото 5

 

 

Лук и перец нарезать.

 

Фото 6

 

 

Помидоры нарезать и залить кипятком.

 

Фото 7

 

 

Через пару минут удалить шкурку.

 

Измельчить томаты вместе с чесноком.

 

Фото 8

 

 

В кастрюле нагреть пару ложек масла.

 

Обжарить перец и лук.

 

Фото 9

 

 

Добавить помидоры, томат, соль и сахар.

 

Фото 10

 

 

Потомить соус пару минут помешивая.

 

Фото 11

 

 

Переложить в соус кабачок/цукини и баклажан.

 

Фото 12

 

 

Перемешать и готовить под крышкой на медленном огне 15 минут.

 

Овощи не должны развалиться, следите за этим.

 

В конце добавить уксус и прогреть ещё пару минут.

 

Фото 13

 

 

Рататуй на зиму надо разложить в чистые, стерилизованные баночки (2 шт.

по 500 мл), закрыть чистыми крышками.

 

Хранить рататуй в прохладном тёмном месте или в холодильнике.

 

Фото 14

 

 

Приятного аппетита.

 

Рататуй на зиму, рецепт с фото
