Рататуй на зиму я готовила из этого набора продуктов.
Можно добавить ещё прованские травы по вкусу.
Кабачок/цукини нарезать кольцами. Сбрызнуть маслом.
Запекать при температуре 180 градусов 10 минут.
Так же поступить и с баклажаном.
Это ускорит процесс приготовления и избавит овощи от лишней влаги.
Лук и перец нарезать.
Помидоры нарезать и залить кипятком.
Через пару минут удалить шкурку.
Измельчить томаты вместе с чесноком.
В кастрюле нагреть пару ложек масла.
Обжарить перец и лук.
Добавить помидоры, томат, соль и сахар.
Потомить соус пару минут помешивая.
Переложить в соус кабачок/цукини и баклажан.
Перемешать и готовить под крышкой на медленном огне 15 минут.
Овощи не должны развалиться, следите за этим.
В конце добавить уксус и прогреть ещё пару минут.
Рататуй на зиму надо разложить в чистые, стерилизованные баночки (2 шт.
Хранить рататуй в прохладном тёмном месте или в холодильнике.
Приятного аппетита.
