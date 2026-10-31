На Минпрос снизошло дежурное озарение — «А давайте об учителях позаботимся!»

Учебный год в самом разгаре, и Минпрос решил порадовать нас очередными «заботливыми» инициативами в отношении педагогов.

В пресс-службе ведомства рассказали о законопроекте, направленном на «усиление социальной защиты, повышение престижа профессии и создание благоприятных условий для работы педагогических работников».

Предлагается присваивать статус «Ветеран труда» учителям, с общим стажем педагогической работы не менее 25 лет. Позаботились чиновники и о культурной жизни: меры дадут право посещать не реже раза в месяц муниципальные и государственные музеи.

Отдельное внимание уделили молодым специалистам, начавшим впервые работать учителями — им гарантируется наставничество в течение года.

Хотят обеспечить педагогов и бесплатной юридической помощью, связанной с вопросами их работы. Кроме того, предлагается расширить их доступ к электронным образовательным ресурсам.

Примечательно, законопроект предложили после того, как в июле президент Владимир Путин подписал указ, признающий особый статус и общественную значимость профессии учителя, ибо она обеспечивает нравственное и интеллектуальное развитие общества.

«Важно, чтобы системная работа по укреплению престижа профессии велась во всех регионах страны» — заявил глава Минпроса Сергей Кравцов.

Укреплять престиж Кравцов предложил и запретом фото-видеосъемки учителей без их согласия — по его мнению, такая мера должна формировать уважительное отношение к труду педагогов.

В этом году инициативы о поддержке учителей росыпались как из рога изобилия, на днях Минпрос предложил ввести единое удостоверение учителя.

Проект предполагает, удостоверение будет иметь физическую и электронную форму и будет изготавливаться в виде пластиковой карты или книжки.

Предложения властей, по идее, должны ввергнуть педагогов в состояние ничем не омрачаемой эйфории, вот только те продолжают жаловаться, и прежде всего — на низкие зарплаты.

Похоже, в эту сторону Минпрос пока не думал, хотя в феврале этого года в 10 регионах страны учителям задерживали выплаты за классное руководство. Их размер составляет 5−10 тыс., в зависимости от размера населенного пункта. Профсоюз «Учитель» обратился в Генпрокуратуру.

В августе 422 педагога из 60 регионов направили в комитет Госдумы по делам семьи, защиты женщин и детей жалобу на оклады ниже уровня МРОТ.

Для увеличения зарплаты людям приходится брать дополнительную нагрузку, вести внеурочные занятия и совмещать должности.

В итоге глава комитета Нина Останина направила Сергею Кравцову письмо с просьбой провести федеральный мониторинг системы оплаты труда учителей.

Что реально беспокоит учителей помимо низкой зарплаты? С этим вопросом «Свободная Пресса» обратилась к кандидату психологических наук, заслуженному учителю России Александру Снегурову.

— Отсутствие собственного жилья, частые недомогания, прессинг бюрократии и администрации, отчётность, низкая степень самореализации, правовая и моральная незащищённость, непрерывный стресс и туманность перспектив.

«СП»: Насколько закон поможет эти проблем решить? Уж не будет ли он выглядеть очередной «мерой на бумаге»?

— Закон не сможет решить их, но смеем надеяться на снятие остроты хотя бы некоторых моментов, к примеру, незащищённости и стрессогенности работы учителя. В принципе закон захватывает периферийные сферы потребностей и главных запросов учителей. Музей раз в месяц, конечно, важно посетить, но, если педагог находится под гирей ипотеки или подвергается буллингу со стороны учеников или родителей, ему не до музеев.

«СП»: Какие меры бы реально помогли учителям?

— Адекватная социально-экономическая обстановка, повышение зарплаты, соцжильё, уменьшение бюрократической нагрузки и вала директив.

Зелёный свет творческим инициативам педагогов, правовая защищённость, внимание к их здоровью, предоставление полноценного питания и возможности профессионального развития.

«СП»: В законе говорится о наставничестве, как его будут выполнять учителя с их уровнем нагрузки?

— Наставничество — одна из важных составляющих профессионального роста. У нас разрешено привлекать к ведению уроков студентов старших курсов вузов, что сигнализирует о «кадровом голоде», так что о полноценном наставничестве говорить не приходится.

Но многое будет зависеть от школы: где-то оно состоится, где-то будет существовать в имитационной либо бумажной форме.

«СП»: Что вы думаете о законе, значимый ли он?

— Он актуальный и социально значимый, но практически не затрагивающий первоочередные потребности педагогов и какой-то весьма «экономный».

Важно, чтоб хотя бы заявленные меры были реализованы без искажений в краткие сроки и не подверглись административной «редакции» и симуляции на местах.