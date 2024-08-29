Лепешки с начинкой на сковороде

В нашей семье любые лепешки - в большом почете. Особенно по вкусу приходятся лепешки-кутабы с различной начинкой. Свои изделия я не рискнула назвать кутабами, потому что никогда не встречала у них такой начинки. Эти лепешки ближе к уйгурским, но по своей форме напоминают кутабы.

После приготовления пигоди у меня осталась вкусная начинка, и я нашла ей применение, добавив поджаренный омлет и приготовив лепешки. Что получилось, судите сами.

Для приготовления лепешек с начинкой на сковороде возьмем все продукты по списку. Состав начинки указан в ингредиентах.

Фото 1

Сначала замесим тесто. Для этого в воде растворить соль, влить растительное масло и постепенно подсыпать муку, замешивая тесто.

Муки может понадобиться чуть больше или чуть меньше, в зависимости от ее клейковины. Поэтому советую подсыпать ее постепенно.

Фото 2

Замесить мягкое тесто. Вымесить его на столе, пока оно не перестанет прилипать к рукам и к поверхности. Растительное масло в составе теста очень облегчает замес и делает тесто слегка слоеным, а изделие - нежным и мягким. Накрыть тесто полотенцем и оставить на столе для созревания.

Фото 3

Напомню, как готовится начинка. В паре ложек растительного масла обжарить фарш до побеления, добавить лук и капусту. Помешивая, жарить на малом огне, пока капуста не уляжется. Можно даже плеснуть чуток воды. Посолить, поперчить, выдавить зубчик чеснока. Степень готовности начинки - по вашему вкусу, но я люблю, чтобы капуста ощущалась "на зубок". В лепешках она еще дойдет до готовности.

Фото 4

Для омлета слегка взбить два яйца, посолить.

Фото 5

Вылить яйца в разогретую с маслом сковороду, и как только омлет начнет схватываться снизу, начинать его размешивать, чтобы получились такие рыхлые мелкие кусочки.

Фото 6

Соединить омлет с капустно-мясной начинкой, добавить рубленную зелень. Начинка для лепешек готова.

Фото 7

Тесто разделить на равное количество кусочков. Я делила для крупных лепешек, но можно повозиться дольше и приготовить лепешки поменьше.

Фото 8

Каждый кусочек раскатать очень тонко, до прозрачности. Чем тоньше тесто, тем вкуснее результат. На одну сторону лепешки выложить небольшое количество начинки и накрыть второй стороной теста. Сразу же прижать ладонью сверху, выгоняя воздух изнутри, чтобы лепешки при обжарке не вздувались.

Фото 9

Тщательно скрепить края пальцами сначала с одной стороны, перевернуть и прижать края с другой стороны. И только потом можно обрезать тесто фигурным колесиком или краем блюдца.

Фото 10

Обжарить лепешки с начинкой на сухой сковороде с двух сторон. Диаметр моей сковороды - 31 см.

Фото 11

Готовые горячие лепешки сразу смазывать сливочным маслом, складывая друг на друга.

Фото 12

Подать пожаренные на сковороде лепешки с начинкой с кисло-молочным чесночным соусом, просто с кефиром или чаем. На фото лепешки кажутся толстыми, но на самом деле они тончайшие, это видно в разрезе.

Фото 13

Получилось очень вкусно, попробуйте.

Фото 14

Приятного аппетита!