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Лепешки с начинкой на сковороде

Рецепт вкуснейших лепешек с начинкой из мясного фарша, яйца и капусты на сковороде.

Ингредиенты

Тесто:

Вода - 200 мл

Соль - 0.5 ч.л.

Масло растительное - 3 ст.л.

Мука - 400 г

Начинка:

Фарш - 150 г

Капуста - 250 г

Лук репчатый - 1 шт.

Яйцо - 2 шт.

Лук зеленый - 1 пучок

Масло растительное - 3 ст.л.

Соль

Перец

Чеснок

Зелень

Сливочное масло - для смазки лепешек

  • 209 кКал
  • 2 ч.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

В нашей семье любые лепешки - в большом почете. Особенно по вкусу приходятся лепешки-кутабы с различной начинкой. Свои изделия я не рискнула назвать кутабами, потому что никогда не встречала у них такой начинки. Эти лепешки ближе к уйгурским, но по своей форме напоминают кутабы.

 

После приготовления пигоди у меня осталась вкусная начинка, и я нашла ей применение, добавив поджаренный омлет и приготовив лепешки. Что получилось, судите сами.

 

Для приготовления лепешек с начинкой на сковороде возьмем все продукты по списку. Состав начинки указан в ингредиентах.

 

Ингредиенты для лепешек с начинкой на сковороде
Фото 1

 

 

Сначала замесим тесто. Для этого в воде растворить соль, влить растительное масло и постепенно подсыпать муку, замешивая тесто.

 

Муки может понадобиться чуть больше или чуть меньше, в зависимости от ее клейковины. Поэтому советую подсыпать ее постепенно.

 

Соединить муку с солью и водой
Фото 2

 

 

Замесить мягкое тесто. Вымесить его на столе, пока оно не перестанет прилипать к рукам и к поверхности. Растительное масло в составе теста очень облегчает замес и делает тесто слегка слоеным, а изделие - нежным и мягким. Накрыть тесто полотенцем и оставить на столе для созревания.

 

Замесить тесто
Фото 3

 

 

Напомню, как готовится начинка. В паре ложек растительного масла обжарить фарш до побеления, добавить лук и капусту. Помешивая, жарить на малом огне, пока капуста не уляжется. Можно даже плеснуть чуток воды. Посолить, поперчить, выдавить зубчик чеснока. Степень готовности начинки - по вашему вкусу, но я люблю, чтобы капуста ощущалась "на зубок". В лепешках она еще дойдет до готовности.

 

Положить в фарш капусту
Фото 4

 

 

Для омлета слегка взбить два яйца, посолить.

 

Взбить яйца
Фото 5

 

 

Вылить яйца в разогретую с маслом сковороду, и как только омлет начнет схватываться снизу, начинать его размешивать, чтобы получились такие рыхлые мелкие кусочки.

 

Пожарить омлет
Фото 6

 

 

Соединить омлет с капустно-мясной начинкой, добавить рубленную зелень. Начинка для лепешек готова.

 

Размешать начинку
Фото 7

 

 

Тесто разделить на равное количество кусочков. Я делила для крупных лепешек, но можно повозиться дольше и приготовить лепешки поменьше.

 

Разделить тесто на части
Фото 8

 

 

Каждый кусочек раскатать очень тонко, до прозрачности. Чем тоньше тесто, тем вкуснее результат. На одну сторону лепешки выложить небольшое количество начинки и накрыть второй стороной теста. Сразу же прижать ладонью сверху, выгоняя воздух изнутри, чтобы лепешки при обжарке не вздувались.

 

Выложить на тесто начинку
Фото 9

 

 

Тщательно скрепить края пальцами сначала с одной стороны, перевернуть и прижать края с другой стороны. И только потом можно обрезать тесто фигурным колесиком или краем блюдца.

 

Обрезать край фигурным колесиком
Фото 10

 

 

Обжарить лепешки с начинкой на сухой сковороде с двух сторон. Диаметр моей сковороды - 31 см.

 

Пожарить лепешку
Фото 11

 

 

Готовые горячие лепешки сразу смазывать сливочным маслом, складывая друг на друга.

 

Готовые лепешки с начинкой на сковороде
Фото 12

 

 

Подать пожаренные на сковороде лепешки с начинкой с кисло-молочным чесночным соусом, просто с кефиром или чаем. На фото лепешки кажутся толстыми, но на самом деле они тончайшие, это видно в разрезе.

 

Фото лепешек с начинкой на сковороде
Фото 13

 

 

Получилось очень вкусно, попробуйте.

 

Рецепт лепешек с начинкой на сковороде
Фото 14

 

 

Приятного аппетита!

 

Лепешки с начинкой на сковороде
Фото 15

 

 

Лепешки с начинкой на сковороде, рецепт с фото
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