Как правильно пережить детское горе: советы психолога

Детское горе воспринимается ребенком не менее значимо, нежели взрослое. Только переживают его дети по особому сценарию, где развитие возможно как по взрослому, так и по детскому типу. Если дети чересчур бурно выражают свои эмоции, сопровождая их слезами, плачем, то это взрослый тип. Здесь ребенок проходит традиционные стадии – плач, депрессия, гнев, подавление и принятие.



Типы эмоций при переживании горя

В некоторых случаях дети вовсе не реагируют на беду, словно она никогда и не случалась. Минимальная реакция на горе кажется взрослым не совсем правильной, особенно, если окружающие бурно отреагировали на это. Но психология детского переживания именно такова, «нулевая» реакция для маленького ребенка — это норма.

Детям свойственно гораздо легче переживать горе, случившееся в семье. Родители сильно беспокоятся, как скажется ситуация на малыше, но в большинстве случаев облегченно вздыхают, не увидев ожидаемой истерики. Маленькие дети еще не понимают всей горечи утраты, поэтому даже в ритуальном автобусе могут напевать песни и вести себя так, словно ничего не произошло.

Особенности детского горя:

скрытость;

отсроченность;

неожиданность;

неравномерность.

Порой, даже обстановка на кладбище не заставляет маленького ребенка грустить.

Пока родители заняты похоронной процессией, ребенок может рассматривать цветы на соседних могилах, а по приезду домой играть и смотреть мультики так, словно ничего не произошло. Даже об умершем человеке ребенок отзывается так, будто тот вышел из дома и должен вернуться. То есть у малыша не сформировалось понятие о смерти и скорби, поэтому он переносит семейные трагедии гораздо легче, нежели взрослые.

С одной стороны, родителям так проще, ведь ребенок еще не понимает. Но далеко не у всех детей, даже понимающих горе, возникает такая реакция. Если малыш плачет и показывает свое беспокойство, то такие эмоции видны как на ладони. Взрослый знает, как помочь ребенку, как его успокоить. Он понимает, что происходит с малышом и каков результат. Даже самые острые фазы горя можно помочь сгладить, если ребенок не скрывает своих чувств.



Признаки переживаемого горя

Психолог Э. Линдеманн выделяет несколько признаков, по которым можно определить, переживает ребенок горе или нет. Среди них проявляются:

физическое страдание – вздохи, слабость, отсутствие аппетита, головные боли, сонливость;

изменение в сознание – чувство нереальности происходящего, ощущение, словно ты видишь ситуацию со стороны и не участвуешь в ней;

чувство вины – что можно было сделать, чтобы предотвратить горе, помочь близкому;

самобичевание – обвинения себя в невнимательности, нерешительности действий;

враждебность по отношению к другим, невосприятие их помощи, слов сожаления, злость на окружающих;

утрата привычных моделей поведения – излишняя торопливость или медлительность, потеря интереса к своему хобби.

Все эти виды проявлений горя могут присутствовать в полном наборе или частично. Внимательно присмотритесь к ребенку и выделите, какие симптомы присутствуют у ребенка, как он проявляет свои переживания и утрату.

Фазы детского горя

Ученый Джордж Вильямс называет несколько фаз детского горя, которые присущи малышам. Каждая фаза описывается собственными уникальными психологическими характеристиками:

Отрицание или изоляция – на этой стадии ребенок еще не верит в горе и не может определиться, как себя вести, но на этой стадии он уже предпочитает отстраниться от всех. Гнев – от утраты близкого дети, как и взрослые, могут выражать гнев, только делают это не скрыто, а напрямую, не соблюдая рамок приличия, субординации, такие всплески могут быть на родителей, воспитателя в саду или школьного учителя. Попытка изменить реальность – обычно проявляется у маленьких детей, когда они обещают вести себя хорошо, лишь бы близкий человек вернулся. Депрессия – гнев детей заталкивается глубоко внутрь себя и своих переживаний. Депрессия проявляется и соматическими расстройствами – бессонницей, проблемами с ЖКТ, головной болью. Принятие – последний этап, на котором наступает принятие ситуации и ребенок окончательно мирится с тем, что произошло.

Капсуляция детских переживаний

При переживании горя по детскому типу у малыша есть риск остаться один на один со своей бедой. Не высказывая эмоций, взрослые не понимают, чувствует ребенок горе или нет, а поэтому считают, что малыш просто легко перенес ситуацию и не предал ей значения. Уже в самой первой, острой фазе беды ребенок оказывается один на один со своими переживаниями, что приводит к их капсуляции. Негативные эмоции закупориваются, словно в капсулу, при этом они не становятся легче. Ребенок их закрыл на самой острой стадии переживания горя, когда ему никто не помог чувствовать себя лучше, не поддержал.

Открытые эмоции со временем становятся менее тяжелыми, поскольку получили поддержку от взрослых. Переработанные эмоции, пропущенные через поддержку и понимание, «болят» гораздо меньше. Закапсулированное горе, не получившее должного внимания со стороны, может откликнуться через много лет, уже будучи во взрослом возрасте.

Иногда эта капсула так и не открывается, не давая возможности выйти горю и переживаниям. Человек живет относительно спокойно, не задумываясь о своей беде. Этому способствует стабильная жизненная ситуацию или профессиональная поддержка хорошего психолога, знающего о пережитом в детстве. Но часто такие капсулы вскрываются спонтанно, в самое неподходящее время, когда человек находится в состоянии стресса, кризиса. Достаточно небольшой дестабилизации, как все может обернуться затяжной депрессией.

Носить не пережитое в себе горе тяжело. Порой человек даже не может вслух назвать беду, поскольку боится того, что произойдет с ним в следующий момент. Заблокированная в себе боль живет с человеком все время и тянет его в тот день, когда случилось несчастье. Ежедневная психологическая нагрузка отнимает жизненную энергию и силы. Даже если человек пытается забыть о боли, не вспоминает о ней и не ощущает ее, то это все равно остается тем тяжелым камнем, который давит ежедневно.

Взрослые после перенесенной детской травмы часто описывают свое состояние, как опустошенность, иногда у них появляется беспричинная паника, они чувствуют в себе дыру, через которую утекает жизненная энергия. Возникает необходимость постоянно черпать силы, а удержать энергию никак не удается. Походы к психологу могут помочь, если грамотно «достать» капсулу и раскрыть проблему. Лечение достигает успеха за короткий срок, но проблема в том, что не все носители знают о том, что имеют детскую травму, не пережитое горе.

Взрослые при детской травме должны понимать, что если ребенок, даже маленький, испытывает привязанность к чему-то или кому-то, то при потере он уже способен ощущать негативные эмоции. Реакция у малыша так или иначе есть, остается определить только в какой форме он реагирует на событие. Даже если внешне реакция ребенка не проявляется, нужно знать – эмоция законсервирована внутри.



Возрастные особенности

Исследования ученых позволили определить возраст, с которого ребенок может ощущать привязанность, а значит и утрату. Большинство психологов называют возраст трех лет, когда ребенок осознает свое Я и идентифицирует Я окружающих людей. Для малыша до трех лет все приходящие тети и дяди могут быть сродни сменяющихся картинок, потери которых он и не заметит. И только при понимании того, что перед ним такая же личность, как и он – бабушка, дедушка, старший брат или сестра – тогда малыш станет ощущать привязанность к ним. Почему в список не вошли родители? Связь с ними образуется сразу после рождения, это особая нить, которую не нужно «понимать» или «распознавать». Ребенок просто ощущает ее и нуждается в ней.

Также есть случаи, когда ребенок двух лет при утрате взрослого проявляет сильный стресс и переживание. У таких деток горе сопровождается плачем, раздражительностью, изменением пищевых привычек и режима питания, нарушение мочеиспускания и дефекация.



Как помочь пережить горе по взрослому типу

В первую очередь поддержать ребенка в горе должны родители. Психологи дают им такие советы:

уделяйте внимание ребенку как можно раньше – не оставляйте малыша одного и дайте понять, что вы знаете о его переживаниях и можете поддержать кроху. Если по объективным причинам родитель не может провести все время с малышом, его нужно перепоручить тем, кто сможет облегчить горе крохи – бабушка, дедушка, старший ребенок в семье и т.д.;

не жалейте малыша и не акцентируйте внимание на его статусе «сироты» - это еще больше раздражает, веет неискренностью, а ее ребенок ощущает очень тонко;

не внушайте крохе лишних переживаний и постоянно следите за ним, особенно в острой стадии;

не лгите и не скрывайте – нужно набраться смелости и объяснить все, как есть. Оттягиванием момента можно сэкономить не много времени, но раскрытая ложь навсегда сделает борозду недоверия, ощущение того, что к ребенку отнеслись с насмешкой, желая его обмануть;

организуйте плавный переход к нормальной жизни. Ребенок ощущает несправедливость, если после смерти родственника жизнь идет так же, как и была раньше. Ему хочется обратить внимание, что его мир в первую очередь изменился, но все вокруг ходят на работу, в магазин, занимаются бытовыми проблемами – это огромный стресс для малыша, утратившего близкого человека. Поэтому переход должен быть плавным, с учетом тяжелого положения малыша;

дайте возможность малышу говорить о своих переживаниях. Поверьте, он тоже хочет высказаться, но боится нанести рану близким, не знает, как правильно выразить свое сожаление. Поддержите его в горе и не делайте имя умершего табу – о нем должны вспоминать и говорить, пока в этом есть потребность;

не перекладывайте эмоциональную роль на ребенка – это его только тяготит и взваливает ответственность, которая ему непосильна;

поддерживайте ребенка весь период адаптации и не думайте, что он пройдет слишком скоро – это может занять около полугода и даже больше. Будьте бдительны и постоянно обращайте внимание на поведение ребенка, не изменилось ли оно.



Поддержка в переживании горя по детскому типу

Переживания по детскому типу также требуют пристального внимания. Психологи советуют родителям следующее:

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отнеситесь к ребенку бережно и с пониманием, даже если он не высказывает горе, думайте о том, что он его тоже переживает (постоянно себе напоминайте об этом);

не сбавляйте активности в привычном ритме жизни ребенка, но слегка послабьте обучение, не ругайте малыша;

инициируйте разговоры об умершем человеке, чтобы помочь малышу раскрыться, а не капсулировать переживания внутри себя;

не бойтесь показывать свои эмоции при ребенке, он нуждается в том, чтобы увидеть подобные переживания у взрослых и принять такое выражение за норму;

если родитель чувствует, что не справляется с помощью ребенку пережить горе, то лучше воспользоваться помощью психолога;

Определяя степень переживания помните, что априори она сильнее при утрате людей, проживающих на одной территории и лиц молодого возраста. О смерти родственника из соседнего города дети могут и не горевать, а вот по человеку, живущем с ним в одном доме, тоска будет сильнее.