Фруктовый салат в апельсинах

Кожуру апельсина можно использовать как салатницу и делать в ней красивый порционный фруктовый салат. Украсить такой салат можно по-разному. Здесь каждый может проявить свою фантазию и дизайнерские способности. Фрукты можно использовать любые. В данном рецепте использовались апельсин, банан, киви и яблоко.

Приготовить фрукты.

Фото 1

Апельсин разрежьте пополам.

Фото 2

Удалите мякоть.

Фото 3

Одну половинку кожуры апельсина я обмакнула в воде, затем в сахаре и украсила гвоздикой.

Фото 4

На второй половинке ножом сделала зубчики.

Фото 5

Фрукты очистите. Бананы, яблоки и кусочки апельсина порежьте и смешайте.

Фото 6

Киви порежьте кружочками.

Фото 7

Выложите фрукты в апельсиновые чашечки. Одну порцию салата я предлагаю украсить дольками яблок.

Фото 8

Вторую порцию фруктового салата предлагаю украсить цветком из киви и ягодами клюквы.

Фото 9

Вы можете украсить салаты по своему желанию и вкусу.

Приятного аппетита!