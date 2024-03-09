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Фруктовый салат в апельсинах

Ингредиенты

Апельсин – 1 шт;

Банан - 0,5 шт;

Яблоко – 0,5 шт;

Киви – 2 шт;

Гвоздика - 20 шт;

Клюква - 5 шт;

Сахар - 1 ст. ложка.

  • 70 кКал
  • 20 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Кожуру апельсина можно использовать как салатницу и делать в ней красивый порционный фруктовый салат. Украсить такой салат можно по-разному. Здесь каждый может проявить свою фантазию и дизайнерские способности. Фрукты можно использовать любые. В данном рецепте использовались апельсин, банан, киви и яблоко.

Приготовить фрукты.

Фото 1

Апельсин разрежьте пополам.

Фото 2

Удалите мякоть.

Фото 3

Одну половинку кожуры апельсина я обмакнула в воде, затем в сахаре и украсила гвоздикой.

Фото 4

На второй половинке ножом сделала зубчики.

Фото 5

Фрукты очистите. Бананы, яблоки и кусочки апельсина порежьте и смешайте.

Фото 6

Киви порежьте кружочками.

Фото 7

Выложите фрукты в апельсиновые чашечки. Одну порцию салата я предлагаю украсить дольками яблок.

Фото 8

Вторую порцию фруктового салата предлагаю украсить цветком из киви и ягодами клюквы.

Фото 9

Вы можете украсить салаты по своему желанию и вкусу.

Приятного аппетита!

Фруктовый салат в апельсинах, рецепт с фото
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