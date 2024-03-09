Фруктовый салат в апельсинах

Ингредиенты
Апельсин – 1 шт;
Банан - 0,5 шт;
Яблоко – 0,5 шт;
Киви – 2 шт;
Гвоздика - 20 шт;
Клюква - 5 шт;
Сахар - 1 ст. ложка.
- 70 кКал
- 20 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Кожуру апельсина можно использовать как салатницу и делать в ней красивый порционный фруктовый салат. Украсить такой салат можно по-разному. Здесь каждый может проявить свою фантазию и дизайнерские способности. Фрукты можно использовать любые. В данном рецепте использовались апельсин, банан, киви и яблоко.
Приготовить фрукты.
Апельсин разрежьте пополам.
Удалите мякоть.
Одну половинку кожуры апельсина я обмакнула в воде, затем в сахаре и украсила гвоздикой.
На второй половинке ножом сделала зубчики.
Фрукты очистите. Бананы, яблоки и кусочки апельсина порежьте и смешайте.
Киви порежьте кружочками.
Выложите фрукты в апельсиновые чашечки. Одну порцию салата я предлагаю украсить дольками яблок.
Вторую порцию фруктового салата предлагаю украсить цветком из киви и ягодами клюквы.
Вы можете украсить салаты по своему желанию и вкусу.
Приятного аппетита!
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