Сколько зарабатывают учителя, которые обучают наших детей?

Начало нового учебного года для российских учителей не выглядит временем надежд. Средняя зарплата школьного учителя сравнительно невелика.

И есть большие различия между официальной и неофициальной статистикой.

В Москве средняя зарплата школьного педагога по данным Росстата 143 820 рубля в месяц. Но аналитический сервис «ГородРабот.ру», который рассчитывает показатели на основе вакансий, фиксирует среднюю зарплату на уровне 79 449 рублей, чуть ли не в два раза ниже.

Министр просвещения России Сергей Кравцов напомнил: норма работы школьных учителей составляет 18 часов в неделю за ставку заработной платы

В Санкт-Петербурге по данным Росстата средняя зарплата учителя в школе 98 571 рублей. Но базовая ставка (оклад за 18 часов) равна 47 542 рублям. Выйти на средний уровень питерскому педагогу можно, если брать дополнительные часы — чтобы в сумме получалось этак под 40 часов. Многие ли выдержат подобные нагрузки?

В регионах цифры учительских зарплат сегодня очень разные. В лидерах северные территории. На Чукотке зарплата учителя в среднем 192 414 рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 170 830 рублей, в Магаданской области — 160 125 рублей.

На другом полюсе Республика Ингушетия (31 125 рублей), Ивановская область (45 140 рублей), Карачаево-Черкесская Республика (37 097 рублей), Республика Мордовия (40 095 рублей).

В Южном федеральном округе лидирует Краснодарский край с зарплатой учителей 61 652 рублей.

В Крыму, где жизнь вообще недешевая, средняя зарплата учителя намного меньше — 45 058 рублей.

В популярном со времен СССР фильме «Ирония судьбы» главные герои — врач и учитель — рассуждают на тему своих уважаемых в обществе профессий в том духе, что «по зарплатам этого не скажешь». Похоже, с тех пор ничего принципиально не изменилось.

Корреспондент «СП» побеседовал о доле российского учителя с заслуженным учителем России, лауреатом конкурса «Учитель года Москвы 2004» Александром Снегуровым.

«СП»: Александр Викторович, как считаете, насколько соответствует сегодня зарплата школьного учителя нагрузкам, которые у него есть?

— Зарплата педагога не соответствует современным вызовам, социально-экономическим условиям. За исключением, может, отдельных северных регионов и Москвы. В целом наблюдаем существенный разрыв размера зарплаты и потребностей людей.

Педагог — он такой же человек. Есть понятные потребности в пище, одежде, возможностях передвижения. Но зарплаты учителей низкие, они не менялись около 10 лет. В России зарплата за базовую ставку учителя (18 часов в неделю) составляет 25−30−35 тыс руб.

«СП»: Официально власти называют намного более высокие зарплаты.

— Когда называют зарплаты педагогов, не говорят, за какой объем часов эти деньги. За две ставки будет соответственно намного больше сумма. Но две ставки — это тяжело.

«СП»: В свое время были майские указы президента России, где речь шла в том числе об учителях.

— Майские указы были в 2012 году. Ставилась цель среднюю зарплату педагогических работников довести до средней заработной платы в регионе.

Бюрократия эти указы не выполнила. Конечно, есть случаи, когда учителя набирают себе 1,5 ставки, классное руководство, факультативы. При таких условиях можно зарабатывать больше. Но я не считаю такие нагрузки нормальными.

«СП»: В майских указах речь же шла про зарплату, а не про 1,5 или 2 ставки…

— Конечно. Возможно, на бумаге регионы представили дело так, что указы президента выполнены. Взяли, скажем, для отчета 1,5 или 2 ставки учителя. В реальности чиновники федеральные инициативы либо саботируют, либо искажают.

«СП»: Интересно, учительский профсоюз предпринимает шаги в защиту педагогов?

— Насколько знаю, учительский профсоюз и профсоюзы в школах действуют по директивам чиновничества, встают на сторону администраций, а не борются за права педагогов. Хотя задача профсоюза иная — защищать сотрудников.

«СП»: Наверное, учителя сегодня достойно зарабатывают только в частных школах?

— В частных школах по-разному бывает. Но в целом несколько лучше ситуация.

«СП»: Как по вашим оценкам, много или мало выпускников педагогических вузов приходит в профессию? Государство как-то стимулирует молодых учителей?

— Стимулирует очень слабо. Выпускников педвузов в школы приходит мало. И из тех, кто пришел, некоторые уходят в первые годы или даже в первые месяцы. Власти фиксируют приток молодых учителей в школы. Но кто в школах остается из вновь прибывших, скажем, через пять лет? Если кто-то отработал три года, есть шанс, что закрепился. Хотя гарантий все равно нет.

«СП»: Отдельный вопрос — кто поступает в педагогические вузы?

— У многих абитуриентов педагогический вуз — резервный. Скажем, поступают на географический, биологический, физико-математический факультет. И оставляют в резерве такой же факультет, но в педвузе. Если молодой человек не поступил туда, куда планировал, то идет в педагогический.

«СП»: Есть госпрограммы, стимулирующие поддержку новых учителей. В том числе на селе.

— Программы есть. Но они не смогли существенно повлиять на приток педагогов в школы, а главное — последующее их сохранение в этой сфере.

«СП»: Тогда что нужно сделать, чтобы учителя оставались работать в школах?

— Нужно этим заниматься. И не только поднимать зарплаты, но и решать вопрос предоставления жилья. Я уже не говорю про то, что нужны посещения музеев, разнообразные поездки, которые должны быть у педагогов льготные. Причем, речь не про ветеранов труда, а про молодых специалистов. У учителя должен быть социальный пакет.

И еще нужна реальная помощь профсоюза. В далеком 1987 году, еще СССР существовал, я сам, будучи молодым педагогом, обращался за помощью в Центральный совет профсоюзов. Потому что определенной части учителей был неугоден мой стиль работы.

«СП»: Тогда был период перестройки?

— Да. Директору потом позвонили и посоветовали не трогать молодого специалиста. Со временем мы с этим директором стали друзьями и соратниками.

«СП»: То есть в 1987 году советский профсоюз работал эффективнее по защите учителей, чем сейчас в России?

— Да. И в 1990 году я уже был назначен решением того же директора заместителем по воспитательной работе.

Для многих молодых педагогов сегодня бывает трудно пережить эти первые месяцы работы. Случаются разные коллизии, когда опытным учителям надо поддержать молодого коллегу, а не торопиться его обвинять. В том, что не может, например, наладить дисциплину в классе. Но сегодняшние профсоюзы боятся спорить даже с администрацией школы. Картонные профсоюзы.

«СП»: Представители органов власти любят говорить о важности профессии учителя.

— Да, в рамках конкурса «Учитель года» говорят, что учитель должен быть поставлен на недосягаемую высоту.

«СП»: Но начать бы с того, что поднять базовую ставку учителя, не добавляя нагрузку. А еще решить вопрос с жильем.

— Но всё это невозможно сделать без реформы школы. Для начала надо выполнить давно изданные президентские указы, касающиеся учителей. Верхи должны проверить эффективность реализации распоряжений не по отчетам бюрократии, а найдя другие маркеры для замеров.

«СП»: Вы про прямое общение проверяющих с учителями?

— Например.

«СП»: Школы России надо сделать более самостоятельными?

— Конечно. Вывести из этой директивной рутины и зависимости. Номинально разные органы вроде бы есть. Школьное самоуправление, родительский совет. Но по факту они работают как упомянутый профсоюз.

Нужна также кадровая реформа на уровне управления образованием в регионах.

«СП»: Вы в курсе последнего рейтинга агентства RAEX, где по конкурентоспособности выпускников в этом году впервые в России победила не столичная школа, а физико-математический лицей № 31 из Челябинска? Директор лицея, кстати, один и тот же с 1989 года — Александр Попов.

— Нет, не знал. Важно, если на своем месте долго у руля находится инициативный человек. Приятно слышать, что победителем рейтинга стала не московская школа. Некоторые считают, что все должны ориентироваться почему-то на московскую модель…