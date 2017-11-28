«Дети мыслят клипами». Педагог об учениках, ЕГЭ и своей зарплате

Победитель регионального конкурса «Учитель года – 2016» Михаил Мешков из Липецка рассказал «АиФ-Черноземье» о том, нужно ли убирать из школьной программы Достоевского и Толстого и действительно ли ЕГЭ отупляет школьников.

«Дети сегодня любят фантастику, фэнтези. Есть и такие, которые с удовольствием читают классику». © / www.globallookpress.com

Победитель липецкого областного конкурса «Учитель года – 2016» Михаил Мешков о том, нужно ли убирать из школьной программы Достоевского и Толстого и действительно ли ЕГЭ отупляет школьников.

Торопятся жить

Екатерина Деревяшкина, «АиФ-Черноземье»: Михаил Николаевич, сегодня часто можно услышать от родителей, что дети ходят в школу меряться гаджетами, а учиться не хотят. Вы с этим согласны?

Михаил Мешков: На мой взгляд, эта проблема сильно преувеличена. Почему–то многие думают, что дети ходят по школе, уткнувшись в планшеты, телефоны – нет такого. Зайдите во время перемены в любое образовательное учреждение и сами в этом убедитесь. Дети так же общаются друг с другом, бегают, играют. А гаджеты для них – лишь ещё одно средство коммуникации, способ познания мира. Это не плохо и не хорошо. Это просто неотъемлемая часть современного общества, и мы от этого никуда не уйдём.

– Но всегда есть опасность «застрять» в виртуальном мире или того хуже: попасть в сети наркодилеров или каких–нибудь сект.

– Ну, во–первых, отслеживать подобные группировки – задача спецслужб. А во–вторых, есть специальные фильтры, не позволяющие заходить на запрещённые сайты. В школах они стоят, такие же можно установить и дома. Хотя, безусловно, запретить всё невозможно. Да и не нужно, наверное, ведь тогда желание получить «запрещённое» будет только больше. Надо просто объяснять ребёнку, что хорошо, а что плохо, стараться, чтобы он вас услышал, а вы – его. Это очень важно и сложно одновременно.

– А кроме интернета сегодняшним школьникам что–нибудь интересно? Учёба?

– Я бы сказал, они больше заинтересованы не в процессе, а в конечном результате – например, сдать экзамены, поступить в университет. У них есть чёткие ориентиры, которым они следуют. У сегодняшних ребят немного другие мировосприятие, потребности, но и само время изменилось – оно ускорилось, уплотнилось. За короткий промежуток нужно успеть сделать очень многое. Дети это чувствуют и просто подстраиваются к происходящему, перефразируя классика: «И жить торопятся, и чувствовать спешат…». Но какой бы ни была конечная цель, чтобы её достичь, они должны пройти определённый путь – будет ли он интересным, увлекательным, запоминающимся - это уже зависит от учителя.

Почему–то многие думают, что дети ходят по школе, уткнувшись в планшеты, телефоны – нет такого. Зайдите во время перемены в любое образовательное учреждение и сами в этом убедитесь. Дети так же общаются друг с другом, бегают, играют.

Не опускать планку

Современным детям больше нравится читать фэнтези, чем классику. Фото: АиФ/ Галина Безбородова

– Вы как учитель русского языка и литературы лучше других знаете ответ на вопрос: читают ли сегодня дети?

– Читают, но другую литературу – ту, которая им интересна. Любят фантастику, фэнтези. Есть и такие, которые с удовольствием читают классику. Что касается школьной программы, то какие–то произведения идут легче, какие–то – сложнее. Например, ни разу не встречал, чтобы в 11 классе кто–то из девочек не прочитал «Гранатовый браслет» Куприна. Возможно, это совпадает с их возрастом, мироощущением. Конечно, гораздо сложнее даётся «Война и мир» Толстого, но опять же, мне кажется, это связано с темпом жизни. В произведении он замедленный, неспешный, в реальности – всё наоборот, может, поэтому сегодняшним ребятам оно кажется несколько скучным. Но многое тут зависит и от учителя, насколько он сможет увлечь ребёнка книгой.

– Некоторые предлагают пойти более простым путём и убрать из программы часть произведений Толстого и Достоевского, мол, школьники всё равно не способны понять «всей их глубины».

– Но тогда получается, что мы опускаем планку, что в конечном итоге может привести и к деградации. На мой взгляд, убрать из программы книги, которые развивают ум, душу человека, только из–за того, что кому–то они кажутся непонятными, было бы большой ошибкой и глупостью. Раз уж мы говорим сегодня о воспитании, то должны понимать, что воспитывать детей надо на классической литературе. Произведения Толстого, Достоевского – они о вечных ценностях, и они должны быть в школьной программе.

– Может, для облегчения процесса разрешить детям читать краткие изложения?

– Я против. Читать классику в кратком изложении – значит не понимать произведения, не видеть «сцепки мыслей». Дети и так сейчас мыслят клипами, воспринимают информацию частями, отрывками. Возьмите современные фильмы: каждые 10 секунд в кадре что–то происходит. Они сильно отличаются от тех, что снимали раньше – с классическим, медленно развивающимся сюжетом. Внедрение клипового мышления ещё и в образовании приведёт к тому, что мы не будем углубляться в предмет и, в конце концов, разучимся думать и анализировать.

– То же самое некоторые учителя говорят о ЕГЭ: тестовая система, которая отупляет…

– Не соглашусь. Во–первых, мы ушли от тестов в литературе – система постоянно совершенствуется. А во–вторых, ЕГЭ – это лишь форма оценки знаний. А то, какие знания получит ученик, зависит от педагога. Если всё преподавание будет сводиться лишь к «натаскиванию» к экзамену – да, дети не будут знать предмет. А если учитель сделает тесты частью общей системы преподавания, то я не вижу в этом ничего плохого. Смотря как к этому вопросу подходить.

Не думать о «бумажках»

– Одна из задач модернизации образования – обеспечить учителей достойной зарплатой. Как вы считаете, насколько мы приблизились к её решению?

– Я уже десять лет работаю в школе. Если сравнить с тем, что было тогда и что стало сейчас, то прогресс налицо. Пусть не семимильными шагами, но мы приближаемся к намеченной цели. Учитель может зарабатывать сегодня хорошо, главное – чтобы это не сказалось на качестве. Если педагог работает на двух ставках, занимается с учениками после уроков, да ещё у него и классное руководство, то у него просто не хватит времени на саморазвитие. А если учитель не развивается сам, то он не развивает и учеников. Получается, он приходит в школу просто отбывать часы. Чтобы этого не произошло, нужно находить «золотую середину» между качеством обучения и количеством затраченных на него часов. И, конечно, всё это должно подкрепляться достойной зарплатой. Это уже задача и педагогов, и руководителей образовательных, и чиновников.

– А каков, на ваш взгляд, главный минус современной системы образования?

– Не буду оригинален, если скажу, что учителя сегодня слишком загружены «бумажной работой» – заполнением отчётов, других обязательных документов. Да, их количество в последнее время несколько уменьшилось, но ненамного. Хотелось бы больше времени уделять общению с детьми, а не думать о «бумажках».