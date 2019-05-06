Чудовищный бизнес в США: доходы на сексуальном насилии детей растут стремительными темпами

Америка погрязла в самом грязном и позорном бизнесе за всю свою историю. Для удовлетворения сексуальных потребностей взрослых американцев самым продаваемым и покупаемым товаром стали дети в возрасте от 9 до 13 лет.

Торговля детьми в сфере секс-индустрии стала в США крупным и самым быстрорастущим бизнесом, заняв свою нишу после наркотиков и оружия.

которые обслуживаются организованной преступностью.

По мнению журналистки-расследователя Эми Файн Коллинз "стало выгоднее продавать податливых подростков, чем наркотики или оружие. Дозу героина или автомат АК-47 можно продать в розницу один раз, а маленькую девочку - до 10–15 раз в день. При чем, сутенер конфискует весь ее заработок".

Сегодня в американской секс-индустрии каждые две минуты эксплуатируется один ребенок.

По данным USA Today в Соединенных Штатах взрослые покупают детей для секса не менее 2,5 млн раз в год. Покупателями являются обычные мужчины из разных слоев общества.

"Это могут быть ваши коллеги, врачи, пасторы или даже супруги", - пишет журналист Тим Свернс, который более года занимался расследованием в области секс-торговли.

По оценкам, только в одном штате Джорджия 7 200 мужчин, половина из которых в возрасте 30 лет, каждый месяц имеют покупную сексуальную связь с девочками-детьми. В среднем такие противозаконные акты совершаются около 300 раз в день.

В среднем за пять лет рабства ребенок может быть изнасилован 6 000 мужчинами.

В США в этих целях каждый год покупается и продается не менее 100 000 детей - девочек и мальчиков, причем ежегодно 300 000 детей становятся объектами работорговли.

Некоторых из этих детей похищают насильственно, другие оказываются в руках мафии из-за побегов из семей, а третьих позорно продают родственники и/или знакомые.

Прокурор Кришна Патель признает, что коммерческая сексуальная эксплуатация американских детей и женщин через Интернет, стриптиз-клубы, эскорт-услуги или уличную проституцию - становится одним из худших преступлений в США.

Молодые девушки и женщины продаются 50 мужчинам каждый день по $ 25 за штуку, а их продавцы зарабатывают на ребенке от $ 150 000 до $ 200 000 долларов в год.

При чем, это проблема не только больших городов. Такое происходит везде, прямо у нас под носом, в пригородах, городах и поселках по всей стране.

В США насчитывается от 100 000 до 150 000 несовершеннолетних работников секс-бизнеса. Эти девочки не хотят быть секс-рабынями. Их заманивают и насильственно продают. В большинстве случаев у них нет выбора.

Во избежание обнаружения преступлений организованная мафия превратила секс-торговлю в очень мобильное предприятие. Детей, ставших жертвами секс-индустрии, постоянно перемещают из города в город, из штата в штат и из страны в страну.

Одним из мощных рассадников является отрезок трассы между Балтимором и Вашингтоном, называемый The Circuit. На этой территории, являющейся общепризнанным центром секс-торговли, расплодилась масса мест для отдыха, автобусных остановок и стоянок для грузовиков.

Нет никаких сомнений в том, что это очень прибыльный, высокоорганизованный и очень сложный бизнес, приносящий на сексуальной аренде детьми его участникам и организаторам до $ 9,5 млрд в год только в США.

Хуже всего, что ежегодно падает возраст эксплуатируемых детей. Преступный бизнес требует все более молодые объекты сексуального надругательства.

Виною этому является общее направление в индустрии моды, привлекающее в свои сети все более молодых людей, преподнося их публике в откровенно сексуальном контексте.

Таким образом маркетологи создали спрос на молодую плоть и готовый запас чрезмерно сексуализированных детей.

Джессика Беннетт пишет в Newsweek, что "латекс, корсеты и высокая обувь с каблуками для стриптизерш формируют моду на порнозвезд. Произошла порнификация (pornification) целого поколения".

"Секс и порно, вторглась в нашу жизнь. Уже независимо от того, хотим мы или нет, телевидение наводняет этим "товаром" наши гостиные, а интернет - наши спальни. Согласно исследованию 2007 года до 90 % мальчиков и 70 % девочек в возрасте от 13 до 14 хотя бы один раз получали доступ к сексуально откровенному контенту", - добавляет Беннет.

Другими словами, созданы все условия, чтобы сексуальные хищники стали охотится за молодыми людьми.

Уместен ли после этого вопрос о том, почему на наших молодых девочек охотятся, продают их и подвергают насилию?

Отдельная роль в развитии секс-торговли детьми отводится социальным сетям, где упрощаются все вербовочные контакты, после чего происходит обработка детей в средних школах.

Однако самым лакомым кусочком для воротил секс-мафии являются приюты для молодежи.

Девочки редко добровольно занимаются проституцией. Многие из них попадают в сети после того, как сами покидают родительские дома. Другие, которых убедили встретиться с незнакомцами после общения в Интернете, быстро вступают в новую жизнь секс-рабынь.

Одна из типичных историй произошла с девушкой по имени Дебби. Она росла в дружной семье. Ее родители работали в системе военно-воздушных сил США. Когда Дебби было 15 лет ее связали и похитили на автомобиле.

В неизвестном месте, под дулом пистолета, ее изнасиловало несколько человек. Затем ее поместили в небольшую собачью будку и заставили есть собачьи консервы. Похитители Дебби рекламировали ее услуги на Craigslist и "зарабатывали" на сексе с ней.

В итоге полиция обнаружила Дебби в квартире похитителей в ящике под кроватью. Ее мучительное испытание длилось 40 дней.

Однако не всем повезло, как Дебби. По данным Национального центра пропавших и эксплуатируемых детей, ежегодно без вести пропадают почти 800 000 детей, примерно 2 185 детей в день.

Поскольку спрос на сексуальное рабство только растет эта проблема не исчезнет в ближайшее время.

Средняя продолжительность жизни детей, попавших в сексуальное рабство, составляет около семи лет. Эти годы представляют собой живой кошмар бесконечного изнасилования, принудительного употребления наркотиков, унижения, деградации, угроз, болезней, беременностей, абортов, выкидышей, пыток, боли и постоянного страха быть убитым или, что еще хуже, причинить боль тем, кого ты любишь.

В сферу секс-торговли активно вовлекаются мигранты. Они не только являются поставщиками малолетнего товара, но и сами активно участвуют в оргиях.

Рабынь специально привозят на фермы в юго-восточных штатах, особенно в Каролине и Джорджии, где работают сезонные мигранты.

Мигранты выстраиваются в ряды у лачуг, где 30 человек за раз насилуют детей до того, как "малолетний товар" перевезут на еще одну ферму, где процесс начнется заново.

Это зло во всех его смыслах и целях открыто разрастается. Об этом знают все: от сенаторов до полицейских, вот только предпочитая активно не вмешиваться в этот процесс извращения и деградации

Америка развращена. Сексуальные предпочтения мужчин изменились. То, что когда-то считалось ненормальным, теперь стало нормой. Америка стала другой, а может всегда была такой и мы просто этого предпочитали не замечать?

Источник