Как первый раз купать новорожденного малыша

Это вопрос удобства. Большую ванну достаточно вымыть и набрать в нее водопроводную воду. Иногда родителям проще купать новорожденного в ванночке в первый раз. Просто потому, что объем ее меньше, набирать воду быстрее, ее можно поставить на подставку и не нужно глубоко наклоняться над ванной (спина таким образом устает меньше).