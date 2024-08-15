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Как первый раз купать новорожденного малыша

На популярные вопросы начинающих родителей отвечает педиатр Екатерина Потеряева.

источник: Freepik

Купать или подмывать?

Вопрос о том, как купать новорожденного ребенка первый раз дома, часто поднимается на приемах. Первый и главный совет — до тех пор, пока не отпал пуповинный остаток и не зажила пупочная ранка, ребенка желательно не купать.

Подмывать можно и нужно, а вот купание, которое намочит пуповинный остаток, желательно отложить.

На сегодняшний день принято вести пуповинный остаток сухим способом — без обработки чем бы то ни было: он потихоньку засохнет и самостоятельно отпадет. И вот для того, чтобы пуповинный остаток засох, нужно его не мочить, что при купании сделать невозможно.

Нужно ли купать в кипяченой воде?

Если в вашем доме центральный водопровод или вода, которую можно пить прямо из крана, то кипятить такую воду не нужно.

Основная задача кипячения — сделать воду бактериологически безопасной. Это основная профилактика омфалита — бактериального воспаления дна пупочной ранки. Вся водопроводная вода является бактериологически безопасной и отвечает требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

Где купать ребенка? Большая ванна или маленькая ванночка?

Это вопрос удобства. Большую ванну достаточно вымыть и набрать в нее водопроводную воду. Иногда родителям проще купать новорожденного в ванночке в первый раз. Просто потому, что объем ее меньше, набирать воду быстрее, ее можно поставить на подставку и не нужно глубоко наклоняться над ванной (спина таким образом устает меньше).

Никакой медицинской проблемы в купании малыша в большой ванне я не вижу.

Какой должна быть температура купания новорожденного ребенка в первый раз?

Обычно рекомендуется температура воды 36–37 0С. Малыши быстро перегреваются, поэтому более горячая вода не нужна. Более холодная вода также некомфортна для купания новорожденного ребенка первый раз после роддома.

С возрастом можно немного снижать температуру воды для купания малыша.

Бабушка, мама, внучка
Источник: Freepik

Сколько по времени купать ребенка?

Это зависит от комфорта малыша. Некоторые детки не любят водные процедуры, другие — наоборот. Более 10–15 минут необходимости в купании новорожденного ребенка нет. Если малыш негативно реагирует на купания, то делайте их более редкими и непродолжительными.

Нужно купать ребенка утром, днем или вечером? Ежедневно или раз в неделю?

Можно купать ребенка тогда, когда ему комфортно. Некоторых детей купание успокаивает. Тогда его можно включить в ритуал укладывания. Других детей, наоборот, купание возбуждает. В таком случае лучше купать ребенка утром или днем.

Насчет ежедневного купания нет однозначного мнения. К сожалению, помимо безопасности, водопроводная вода обладает одним неприятным качеством — она достаточно жесткая. Жесткая водопроводная вода (повышенное содержание карбоната кальция) увеличивает риск развития атопического дерматита у детей.

Популяционное исследование, проведенное в Великобритании с участием 1303 трехмесячных младенцев, показало, что жесткая вода может повысить риск развития атопического дерматита в раннем возрасте. В этом исследовании высокий уровень карбоната кальция, но не хлора, в водопроводной воде был связан с почти удвоенным риском видимого атопического дерматита по сравнению с водой с низким содержанием карбоната кальция.

Поэтому необходимости в ежедневном купании новорожденного дома я не вижу. Вполне достаточно ежедневных гигиенических подмываний, а купать в ванночке можно два раза в неделю.

Нужно ли закрывать ребенку уши? Можно ли погружать их в воду?

Уши погружать в воду можно. Необходимости их закрывать при этом нет. Между наружным слуховым проходом и средним ухом есть барабанная перепонка, которая в норме непроницаема для воды. Поэтому при попадании в наружный слуховой проход вода впоследствии самостоятельно выльется. После купания малыша можно сначала повернуть на один бок, затем на другой.

Чем мыть ребенка?

В большинстве случаев достаточно просто водой. Если по какой-то причине необходимо мыло — то лучше, если это будет мягкий гель для душа или масло для душа для чувствительной кожи. Все эти средства разрешены с рождения и в большинстве случаев продаются в аптеках. В них нет консервантов парабенов, ароматизаторов, красителей. Они не сушат кожу и подходят деткам с чувствительной, сухой и атопичной кожей.

Екатерина Потеряева
Врач-педиатр, клиника «PRO детей» (Пермь)
Ссылка на первоисточник
здоровье детей
г. Пермь

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