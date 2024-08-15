Как первый раз купать новорожденного малыша

На популярные вопросы начинающих родителей отвечает педиатр Екатерина Потеряева.
Купать или подмывать?
Вопрос о том, как купать новорожденного ребенка первый раз дома, часто поднимается на приемах. Первый и главный совет — до тех пор, пока не отпал пуповинный остаток и не зажила пупочная ранка, ребенка желательно не купать.
На сегодняшний день принято вести пуповинный остаток сухим способом — без обработки чем бы то ни было: он потихоньку засохнет и самостоятельно отпадет. И вот для того, чтобы пуповинный остаток засох, нужно его не мочить, что при купании сделать невозможно.
Нужно ли купать в кипяченой воде?
Если в вашем доме центральный водопровод или вода, которую можно пить прямо из крана, то кипятить такую воду не нужно.
Где купать ребенка? Большая ванна или маленькая ванночка?
Это вопрос удобства. Большую ванну достаточно вымыть и набрать в нее водопроводную воду. Иногда родителям проще купать новорожденного в ванночке в первый раз. Просто потому, что объем ее меньше, набирать воду быстрее, ее можно поставить на подставку и не нужно глубоко наклоняться над ванной (спина таким образом устает меньше).
Никакой медицинской проблемы в купании малыша в большой ванне я не вижу.
Какой должна быть температура купания новорожденного ребенка в первый раз?
Обычно рекомендуется температура воды 36–37 0С. Малыши быстро перегреваются, поэтому более горячая вода не нужна. Более холодная вода также некомфортна для купания новорожденного ребенка первый раз после роддома.
С возрастом можно немного снижать температуру воды для купания малыша.
Сколько по времени купать ребенка?
Это зависит от комфорта малыша. Некоторые детки не любят водные процедуры, другие — наоборот. Более 10–15 минут необходимости в купании новорожденного ребенка нет. Если малыш негативно реагирует на купания, то делайте их более редкими и непродолжительными.
Нужно купать ребенка утром, днем или вечером? Ежедневно или раз в неделю?
Можно купать ребенка тогда, когда ему комфортно. Некоторых детей купание успокаивает. Тогда его можно включить в ритуал укладывания. Других детей, наоборот, купание возбуждает. В таком случае лучше купать ребенка утром или днем.
Насчет ежедневного купания нет однозначного мнения. К сожалению, помимо безопасности, водопроводная вода обладает одним неприятным качеством — она достаточно жесткая. Жесткая водопроводная вода (повышенное содержание карбоната кальция) увеличивает риск развития атопического дерматита у детей.
Популяционное исследование, проведенное в Великобритании с участием 1303 трехмесячных младенцев, показало, что жесткая вода может повысить риск развития атопического дерматита в раннем возрасте. В этом исследовании высокий уровень карбоната кальция, но не хлора, в водопроводной воде был связан с почти удвоенным риском видимого атопического дерматита по сравнению с водой с низким содержанием карбоната кальция.
Поэтому необходимости в ежедневном купании новорожденного дома я не вижу. Вполне достаточно ежедневных гигиенических подмываний, а купать в ванночке можно два раза в неделю.
Нужно ли закрывать ребенку уши? Можно ли погружать их в воду?
Уши погружать в воду можно. Необходимости их закрывать при этом нет. Между наружным слуховым проходом и средним ухом есть барабанная перепонка, которая в норме непроницаема для воды. Поэтому при попадании в наружный слуховой проход вода впоследствии самостоятельно выльется. После купания малыша можно сначала повернуть на один бок, затем на другой.
Чем мыть ребенка?
В большинстве случаев достаточно просто водой. Если по какой-то причине необходимо мыло — то лучше, если это будет мягкий гель для душа или масло для душа для чувствительной кожи. Все эти средства разрешены с рождения и в большинстве случаев продаются в аптеках. В них нет консервантов парабенов, ароматизаторов, красителей. Они не сушат кожу и подходят деткам с чувствительной, сухой и атопичной кожей.
Свежие комментарии