Молодость, проведенная в смартфоне, грозит хроническим ожирением — и не только

Американские ученые установили прямую связь между ожирением подростков и гаджетами. Исследование Пенсильванского университета было опубликовано на сайте Американской академии педиатрии.

Исследователи отмечают: гаджеты дают юным пользователям доступ к огромному количеству контента, к которому неокрепшие умы могут быть не готовы эмоционально, у них также нет дисциплины по контролю пользования электронными девайсами. В группу риска чаще попадают девочки, дети из семей, имеющих низкий доход и представители нацменьшинств.

Немного цифр

Анализировались данные более 10 тыс. американских подростков с 2016 по 2022 год. Те, кто получил смартфон в 12 лет, имели вероятность развития депрессии выше на 31%, а ожирения на 40%, с хроническим недосыпом риск столкновения у них был на 62% выше, чем у детей без гаджетов.

«Юное» ожирение в России

Ожирение в нашей стране диагностировано у 2% детей, примерно 30% имеют избыточный вес. Об этом в ноябре заявила директор НМИЦ эндокринологии Минздрава заслуженный врач РФ Наталья Мокрышева. По ее словам, тревогу среди медицинского сообщества вызывает рост ожирения у детей и подростков, а морбидное, оно же ожирение третьей степени имеется у 4 тыс. детей, попутно растет риск сахарного диабета второго типа и его осложнений.

Мокрышева подчеркивает, что ожирение подрастающего поколения влияет на будущее нации: «Будущее нации в этом смысле находится в опасной ситуации, ведь именно при наличии лишнего веса в детстве закладываются риски развития в будущем различных тяжелых сопутствующих заболеваний.

Например, риск развития тромбоэмболий при избыточной массе тела в детском возрасте возрастает в 1,5 раза. Смерть от всех причин, включая ишемическую болезнь сердца, выше в два раза, онкологических заболеваний — на 24%".

О проблеме с экспертом

Понять, как связаны смартфоны и ожирение подрастающего поколения, почему сегодня ожирение «омолодилось» и как не дать недугу поразить подростков, «Свободной Прессе» помогла врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«СП»: Правда ли, что ожирение подростков связано со смартфонами? Или вероятность такой связи все же мала?

— Ожирение подростков действительно связано со смартфонами, и такая связь подтверждена научными исследованиями. Если подросток проводит в телефоне более 2−3 часов в день, особенно в игровых приложениях, это означает гиподинамию.

На этом фоне почти всегда идёт употребление большого количества фастфуда, сладких напитков, перекусов с избытком калорий. Именно поэтому врачи советуют ограничивать время пользования смартфоном. Кроме того, проблема не только в количестве еды, но и в её качестве — количестве сахара, наличия трансжиров и других добавок, провоцирующих нарушения углеводного и липидного обменов.

«СП»: В исследовании ученых из США сказано о связи смартфонов с риском развития недосыпа, что вы думаете на этот счет?

— Скроллинг новостной ленты и соцсетей перед сном и свечение экрана влияют на биоритмы мозга, ухудшают засыпание, мешают полноценному восстановлению нервной системы. Это тоже способствует набору веса и нарушению обмена веществ.

Возникает дисбаланс гормонов: снижается количество мелатонина, грелина и лептина, которые регулируют аппетит, а количество кортизола, напротив, увеличивается, что приводит к чувству постоянного голода и тяги к употреблению сладких продуктов.

«СП»: Почему сегодня от ожирения страдает подрастающее поколение? На ноябрь этого года лишний вес имеется у 30% детей в нашей стране…

— Врачи отмечают наличие лишнего веса, метаболического синдрома и даже сахарного диабета у детей и подростков 12−13 лет. У маленьких детей могут быть наследственные синдромы, связанные с набором веса. Но у подростков чаще складывается определённый стереотип поведения: жизнь в смартфоне, — а зумеры в нём проводят в среднем около 6−6,5 часов в день, — малоподвижность, нерегулярное питание, калорийные перекусы.

«СП»: Значит один их «корней проблемы» все же смартфон?

— Педиатры настаивают на запрете использования смартфонов детям младших классов. Поэтому в школах ограничивают их использование, но дома подросток легко проводит у экрана больше двух часов.

Плюс подростки очень ведомы и ориентируются друг на друга: «модно» пить энергетики, сладкие газировки, покупать батончики, смеси, чипсы. Когда ребёнок ест, одновременно глядя в экран, он не контролирует объём пищи и съедает больше.

«СП»: А что до сладких напитков, раз речь пошла о них?

— Сладкие напитки в сетевых кафе — отдельная проблема. Подростку выдают большой стакан «в комбо», и он может подходить и наполнять его снова и снова. Два-три таких стакана — и норма углеводов для его возраста превышена в несколько раз. У детей метаболические нарушения развиваются очень быстро, и это может привести к раннему преддиабету и диабету второго типа, который потом крайне сложно компенсировать.

«СП»: Как бороться с ожирением у подростков?

— Основа нормального веса — дисциплина и правильный режим дня, питания и достаточной физической активности. Ограничение экранного времени — не более двух часов в день — важно не только для взрослых, но и для подростков. К сожалению, это невозможно сделать насильственным путём, потому что для подростка смартфон — это средство коммуникации с миром и получения информации.

Чтобы не перегружаться, нужно иметь в доступе другие источники информации, например, бумажные книги, а также возможность общения со взрослыми людьми. И, конечно, за два часа до сна смартфон лучше убирать полностью.