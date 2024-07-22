Тепловой или солнечный? Врач дала 8 советов, как не довести детей до удара

В эти невыносимо жаркие дни очень важно позаботиться о детях. Как не допустить теплового или солнечного удара у ребенка, aif.ru рассказала педиатр, заместитель директора НМИЦ здоровья детей Минздрава России по научной работе Светлана Макарова:

Когда столбик термометра летом подходит к +30 градусам Цельсия, температура воздуха перестает быть комфортной.

Высокая температура окружающей среды — испытание для организма и взрослого, и ребенка. Возрастает вероятность таких состояний, как тепловой или солнечный удар.

Тепловым ударом называется тяжелое нарушение жизнедеятельности организма, связанное с его перегревом, сопровождающееся сонливостью, головной болью, общей слабостью, головокружением.

Солнечный удар — болезненное состояние, расстройство работы головного мозга вследствие продолжительного воздействия солнечного света на непокрытую поверхность головы. Это особая форма теплового удара.

Помимо этих состояний, при высокой температуре окружающей среды организм теряет много жидкости, что может привести к обезвоживанию.

Чтобы избежать подобных состояний у ребенка, следует придерживаться простых правил:

1. Исключить нахождение ребенка под прямыми солнечными лучами в дневное время. У детей первого года жизни кожа вообще не вырабатывает меланин, поэтому в этом возрасте дневное солнце нужно исключить полностью.

2. Использовать только легкую, свободную, светлую одежду из натуральных тканей.

3. Обязательно на детях должны быть головные уборы — светлые панамки, шапочки или платочки, которые в сильную жару можно намочить.

4. Пребывание ребенка на свежем воздухе желательно, но только в тени деревьев или под тентом. Прекрасно, если это будут игры с водой, поскольку вода хорошо охлаждает, и одновременно это станет закаливающей процедурой. Для маленького ребенка достаточно небольшой ванночки или детского бассейна и набора ведерок и баночек. Для детей постарше — водные пистолеты — отличный выбор в жару.

5. Постоянно давайте ребенку воду, даже если он не хочет пить. Это может быть простая фильтрованная вода, не слишком сладкий компот или разбавленный сок, зеленый чай. Сладкие газированные напитки не утоляют жажду и, напротив, могут привести к обезвоживанию.

6. Не заставляйте ребенка есть в жару, если он этого не хочет. Дайте легкий салат, фрукты или овощи. Хорошо подойдут кисломолочные продукты, особенно айран. Ужин тоже не должен быть тяжелым — избегайте давать жирные и жареные блюда.

7. В дневные часы организуйте сон ребенка, для детей постарше — как минимум отдых в хорошо проветриваемом помещении;

8. Жара требует напряжения от всех систем организма, поэтому утомляет. Вечером организуйте тихие игры, чтение книг и постарайтесь пораньше уложить ребенка спать.