Секунда до беды. Врач рассказала о самой опасной бытовой травме детей

В жаркие дни, по статистике, особенно часто происходят ЧП с детьми, которые считаются самыми опасными. Мы говорим о падении из окон. Только в этом году произошло уже несколько инцидентов в разных городах страны. Казалось бы, ребенка оставляют в комнате без присмотра на минуту-другую, а порой взрослые и вовсе находятся с ним в одном помещении.

Секунда — и ребенок вываливается из окна или проламывает защитную сетку.предупреждает читателей aif.ru:

— Около 60% травм детей и подростков составляют бытовые травмы, к которым относятся и падения из окна. 75% случаев бытовых травм приходится на первые три года жизни ребенка. В дошкольном и раннем школьном возрасте травматизм можно объяснить любознательностью ребенка и трудностью предугадывания последствий. В дальнейшем на первый план выходит не только любознательность и неосторожность, но и целенаправленное высокорискованное поведение. Будьте бдительными, не оставляйте детей без присмотра в комнате с открытым окном! Используйте специальные замки безопасности на окнах. Это сделает процесс проветривания более безопасным.

Важно понимать, что ответственность за ребенка раннего, дошкольного и младшего школьного возраста полностью лежит на взрослых.