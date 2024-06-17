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Секунда до беды. Врач рассказала о самой опасной бытовой травме детей

В жаркие дни, по статистике, особенно часто происходят ЧП с детьми, которые считаются самыми опасными. Мы говорим о падении из окон. Только в этом году произошло уже несколько инцидентов в разных городах страны. Казалось бы, ребенка оставляют в комнате без присмотра на минуту-другую, а порой взрослые и вовсе находятся с ним в одном помещении.

Секунда — и ребенок вываливается из окна или проламывает защитную сетку. Заместитель директора по научной работе, руководитель Центра профилактической педиатрии НМИЦ здоровья детей Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Светлана Макарова предупреждает читателей aif.ru:

— Около 60% травм детей и подростков составляют бытовые травмы, к которым относятся и падения из окна. 75% случаев бытовых травм приходится на первые три года жизни ребенка. В дошкольном и раннем школьном возрасте травматизм можно объяснить любознательностью ребенка и трудностью предугадывания последствий. В дальнейшем на первый план выходит не только любознательность и неосторожность, но и целенаправленное высокорискованное поведение. Будьте бдительными, не оставляйте детей без присмотра в комнате с открытым окном! Используйте специальные замки безопасности на окнах. Это сделает процесс проветривания более безопасным.

Важно понимать, что ответственность за ребенка раннего, дошкольного и младшего школьного возраста полностью лежит на взрослых.

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здоровье детей

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