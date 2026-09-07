Чем отличаются озеро и пруд?

Озеро может постепенно мелеть и пересыхать, если уменьшается количество поступающей воды или усиливается испарение. В некоторых случаях озера исчезают из-за естественных климатических изменений. Но на состояние водоемов может влиять и человек: например, чрезмерный забор воды из рек и самого озера способен изменить его водный баланс. Некоторые древние озера существуют миллионы лет, а другие могут появиться и исчезнуть за сравнительно короткое время.