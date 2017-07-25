Литературный «кот в мешке». Как не прогадать, покупая детские книги

Правила правильной покупки детских книг без переплаты.

Книги для детей и подростков приятно читать в любом возрасте. Сегодня в Москве такой богатый ассортимент, что можно каждый день читать по новой книжке и все равно останутся «неизведанные» тома.

1. Никогда не делайте спонтанных покупок. Это то же самое, что приобретать платье без примерки. В «процессе эксплуатации» может выясниться, что шрифт и расстояние между строчками неудобные для чтения, иллюстрации вызывают большие вопросы, а качество самой бумаги откровенно плоховатое. Ни в коем случае не покупайте детям для самостоятельного чтения дешевые издания (с мягкой обложкой, серой бумагой, малюсеньким расстоянием между строк и расплывающимся шрифтов, да еще без картинок). Это верный способ привить юному читателю отвращение к самому процессу «книгопоглощения».

Что касается содержания, то тут вас может ждать не меньшее разочарование. Даже если вы знаете с детства этот текст наизусть, возможны казусы. Например, издатели решили выпустить адаптированный вариант произведения (то есть сильно сокращенный) или перевод вовсе не такой, к какому вы привыкли. Когда на русском языке выпускали тома «Гарри Поттера», фанаты бушевали именно из-за тонкостей перевода и «говорящих» фамилий главных персонажей. Кстати, именно по этой причине не стоит давать ребенку книгу до того, как вы сами ее прочитали.

2. Никогда не покупайте книгу, не узнав, сколько она стоит в других магазинах (если только вам она срочно нужна в качестве подарка или вы знаете, что в других местах она давным-давно распродана). Разница в стоимости может составлять до 80%.

В «Лабиринте» вполне адекватные цены, особенно для тех, кто затаривается там регулярно и давно заработал право на максимальную скидку в 15%. Кстати, благодаря удобному сервису клиенты могут «просмотреть» несколько страниц, чтобы составить мнение об иллюстрациях (которые для детской литературы не менее важны, чем сам текст). Но качество печати или удобство шрифта вы оценить вряд ли сможете. Тут обычные магазины вне конкуренции. И в «Библио-Глобусе», и в «Молодой гвардии», и в «Московском доме книги», и в «Республике», и в «Книжном лабиринте» есть хорошие отделы детской литературы, где можно присесть, спокойно просмотреть разные варианты «Федориного горя» или «Алисы в стране чудес». Все крупные книжные время от времени делают скидки на разные товары, поэтому регулярно заглядывайте на их сайты. Ну и конечно, оформите себе карту постоянного клиента. Кстати, если заказывать книги через интернет-отдел «Библио-глобус», то они обойдутся вам на 20% дешевле, чем в реальном магазине на Мясницкой. А Сеть «Читай-город» предлагает карту любимого покупателя, с помощью которой вы сэкономите до 15%.

3. Никогда не покупайте книги наобум. Если вы спросите совета у консультанта в обычном книжном магазине (многопрофильном, где есть и детективы, и ежедневники, и любовные романы), вам наверняка предложат «классику» и то, что подпадает под понятие «бестселлер» и «новинка». Нюанс в том, что по закону такой товар в магазин не вернешь (если только там не обнаружился типографский брак). Поэтому если вам нужен настоящий совет профессионалов, идите в маленькие магазинчики. В Москве есть достаточно много скромных (по своим размерам) фирм, которые специализируются на детской литературе. Там в большинстве своем работают люди, которые являются фанатами своего дела. И взаправду читают все новинки. Кстати, часть таких «маленьких, но гордых птичек» работает при издательствах. Это значит, что вам расскажут и про автора, и про иллюстратора, а когда выйдет продолжение, и когда у них будут проводиться литературные чтения, мастер-классы и встречи с переводчиками. В общем, здесь народ берет покупателей душевностью и искренним желанием помочь сделать действительно хорошее приобретение. Итак, вот кого можно советовать с чистой совестью:

Издательства, которые продают свою продукцию в собственных магазинах:

«Самокат», «Мелик-Пашаев», «Розовый жираф», «Настя и Никита», «Машины творения».

Хорошие детские книжные магазины, где торгуют творениями разных издательств:

«Букашки», «Понарошку», «Маршак» (сейчас работает только на ярмарках и фестивалях), «Додо», «Я люблю читать».

Что любопытно: магазины в стиле «моно» (при издательствах) предпочитают те, кто уже покупал продукцию именно этого «печатника» и доволен и качеством печати, и содержанием книг. Ну и ждёт, когда будут опубликованы новые творения любимых авторов.

А вот магазинчики «ассорти» можно смело рекомендовать тем, кто еще не нашел «свое издательство».

Совет: подпишитесь на новостную рассылку приглянувшихся вам магазинов, чтобы точно не пропустить скидки и распродажи.

4. Не покупайте книги, если с финансами туго.

Это вовсе не означает, что мы призываем вас отказаться от чтения вообще. Как же читать и не платить? Запишите ребенка в библиотеку. В крупных столичных библиотеках очень хороший выбор изданий, в том числе новинок и дорогих книг. Так вы бесплатно получите во временное пользование хорошую литературу.

Даже в каждой школе есть библиотека, где с книгами последних лет, конечно, плоховато, зато вся классика в наличии.

Есть и другой вариант – возьмите книги в дар или обменяйте на них то, что вам не нужно. Тут вам в помощь социальные сети. Можно просто разместить на своей страничке «У кого пылятся детские книги?», а можно вступить в одно из интернет-сообществ. Например, «Дару-дар», «Любимые детские книги».