Чем заняться вместе с ребенком, пока не кончилась весна: 10 идей

1. Запустить корабли
С нашей непредсказуемой погодой сложно определить время появления весенних ручьев, поэтому надо быть во всеоружии и заранее подготовить плавсредство из дерева, пенопласта или бумаги — тут есть где разгуляться фантазии! Можно соорудить пару кораблей и устроить соревнования или морской бой в лужах. Главное — не забыть надеть резиновые сапоги.
2. Отправиться в велопутешествие
Если ваш ребенок уже умеет кататься на велосипеде, вы можете совершить совместную велопрогулку по городу или парку, а если — еще нет, то сейчас самое время научить его это делать. Это непросто, но зато, представьте, какое удовольствие будет испытывать ваш ребенок, когда летом он сможет вместе с друзьями рассекать на велосипеде по двору или на даче!
Главное — во время обучения как следует обезопасьте малыша.
Подоберите ему правильную защиту: шлем, наколенники, а также выбрать велосипед по росту и возрасту.
3. Отметить Пасху
Самый красивый весенний праздник может стать настоящим приключением, если подготовиться к нему вместе с ребенком.
Покраска яиц, кулинарные эксперименты по выпеканию куличей и приготовление творожной пасхи, сама история праздника — все это невероятно интересно.
Расскажите ребенку, что значит этот праздник, почему он так почитается и зачем красят яйца. А во время самой Пасхи устройте детскую вечеринку со старинными пасхальными играми и забавными кроликами.
4. Покорить космос
12 апреля — День космонавтики, и это отличный повод рассказать ребенку, будь то мальчик или девочка, историю покорения космоса. Кто был первым космонавтом, куда и зачем летали Белка и Стрелка, кто первый совершил высадку на Луну?
Если есть возможность, можно отправиться планетарий и там более подробно и наглядно найти ответы на интересующие вопросы. В любом случае можно вместе посмотреть интересные и красочные документальные фильмы про астрономию и космос, а потом вместе нарисовать свою космическую карту и даже придумать новую планету.
5. Похулиганить
Позвольте себе вместе с ребенком совершить небольшую шалость. Например, утром, выйдя из дома по направлению к школе, сверните с пути и... прогуляйте ее! Такой неожиданный поворот событий наверняка запомнится ребенку, особенно если этот день вы проведете весело и неповторимо: сходите днем в парк, музей, кафе или просто вместе побродите по улицам.
Конечно, не стоит такие вещи вводить в разряд регулярных развлечений, но один раз побаловаться можно.
6. Избавиться от лишнего
Устройте в честь весны большую генеральную уборку: разберите шкафы, освободите квартиру от ненужного хлама и старых вещей. Привлеките к этому занятию ребенка — ему тоже будет интересно поучаствовать. Пусть он переберет свои игрушки, книжки, одежду. Что-то можно отдать в благотворительные фонды, а что-то — отправить на помойку.
7. Организовать субботник
Как правило, весной проводятся общегородские субботники, но вы можете не ждать общего призыва и самостоятельно вместе с ребенком убрать территорию возле дома. Превратите это в веселую игру с заданиями и уровнями, по результату которой всех участником (в первую очередь — ребенка) ждет приз.
8. Сменить интерьер
Может быть, пора добавить ярких красок в интерьер детской комнаты? Или же, наоборот, сделать его более сдержанным, если ребенок подрос и у него поменялась сфера интересов? Обсудите с сыном или дочкой, каких перемен им хотелось бы.
Небольшой ремонт или перестановка в комнате — отличное весеннее занятие.
Помните, что иногда достаточно внести всего лишь несколько дополнительных деталей, чтобы полностью преобразить пространство, вовсе необязательно рушить стены и делать перепланировку квартиры.
9. Составить список литературы
Составьте список книг, которые вы хотите прочитать вместе с ребенком до конца весны. Пусть там будет разнообразная литература, не имеющая отношения к школьной программе: прозаические произведения, стихи, энциклопедии и т.д. Пусть по итогам прочтения каждой книги ребенка ждет небольшой сюрприз.
10. Обновить гардероб
Самое время обновить гардероб! Да, детям тоже иногда хочется яркой весенне-летней одежды, поэтому смело отправляйтесь в магазин за покупкой новых кроссовок со Спайдерменом — для мальчиков или легких плащиков с кружевами — для девочек.
Возможно, кто-то из детишек уже подрос так, что прошлогодняя одежда стала либо мала, либо не соответствует нынешним представлениям о моде. Пусть поход в магазин станет началом нового сезона и подготовкой к летним каникулам.
