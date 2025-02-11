10 способов поощрить ребенка за хорошую учебу

«Мои сыновья очень по-разному относятся к учебе. Старший, Кирюша (15 лет) – ответственный и серьезный, ему нравится учиться, а младший, Алеша (10 лет), часто ленится, и учит уроки только после многочисленных напоминаний. Он и учится похуже, чем старший, и успехи у него более редкие. Поэтому и поощрения у нас для них немного различаются. Если старшему за отличное окончание четверти и пятерки за контрольные мы часто позволяем всяческие послабления в режиме (подольше погулять с товарищами, попозже лечь спать перед выходными, посидеть за компьютером), то младшего приходится поощрять даже за четверки, особенно те, что ему даются с большим трудом. Когда он закончил четверть без троек, мы с мужем купили ему долгожданный планшет, а если он закончит год на четверки и пятерки, пообещали отправить в дорогой туристический лагерь, поэтому он сейчас очень старается – у него появился серьезный стимул».