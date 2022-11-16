5 странных вопросов, которые дети задают своим родителям

Маленькие дети обладают удивительным и довольно непредсказуемым характером. Они лишь осваиваются в огромном мире, пользуясь помощью родителей. Ведь только взрослые могут объяснить детям как на самом деле устроен мир.

Малыши постоянно задают вопросы родителям, стараясь узнать как можно больше новой информации для себя. Родители охотно отвечают даже на самые нелепые из них.

Иногда в детской голове возникают неожиданные вопросы, на которые не осмелится ответить даже самый отважный взрослый человек.

"Для чего вы меня решили родить?"

Подобный вопрос малыши неоднократно задавали своим родителям. Взрослым стоит быть аккуратными с ответом, чтобы не обидеть своего ребенка. Зачастую малыш спрашивает подобные вещи из-за сильной обиды на своих маму и папу. Малыш должен чувствовать себя нужным и любимым в своей семье.

"Куда девается содержимое из туалетов в самолете?"

Если ребенку посчастливится полетать в самолёте, у него возникнет много странных вопросов. Один из них может стать подобного характера. Дети думают, что содержимое туалетов выбрасывают на землю во время полета.

Необходимо объяснить крохе, что в туалетах самолёта присутствуют определенные приспособления, которые по окончанию полета опустошаются.

"Почему определённые люди меня не любят?"

С приходом в ясли дети заводят не только дружеские взаимоотношения, но и конфликтуют друг с другом. Им становится интересно, почему не все сверстники имеют к ним хорошее отношение. Если взрослые не объяснят ребенку все правильно, то он будет ощущать себя неполноценным.

"Почему я родился именно таким?"

Подростая, ребята недоумевают, почему они произошли на свет именно с такой внешностью и чертами характера. Это вполне естественно. Ведь даже не каждому взрослому понятен этот аспект.

ВАЖНО! Маленьким ребятам нужно пояснить, что все люди рождаются не похожими друг на друга, и в этом нет абсолютно ничего странного. Внешность передается им от родителей, в характер формируется постепенно.

"Умеют ли животные разговаривать?"

Если в доме есть животные , то дети обязательно зададут данный вопрос. Они неоднократно слышат звуки, которые издают их питомцы. Отсюда и вытекают предположение, что у животных может быть особый язык.

Но не стоит тешить своего кроху ложными надеждами. Необходимо сразу сказать, что лишь люди разговаривают на разных языках, а языка животных, как такового, не существует.

А на какие самые странные и интересные Вам приходилось отвечать детям? Делитесь в комментариях!