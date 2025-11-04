Как выбрать идеальную няню: 9 вопросов, которые нужно задать

Не бывает нянь, у которых хоть раз не возникали спорные моменты с работодателями. Любой человек время от времени совершает ошибки. Наша задача – понять, к каким ошибкам склонен ваш кандидат, как он разрешает конфликты и готов ли он к вам прислушиваться и подстраиваться под ваши требования.