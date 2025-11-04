РЕБЁНОК.РУ
Как выбрать идеальную няню: 9 вопросов, которые нужно задать

Сложно отключить эмоции и с холодной головой выбирать человека, которому доверишь самое ценное в своей жизни – ребенка. Как выбрать идеальную няню и не обжечься? Какие нюансы важно учесть? Рассказывает директор по персоналу, сооснователь проекта SelfMama и мама троих детей Анна Зырянова.
Ребенок с няней

1. Как долго и с какими детьми вы работали?

«Как давно вы работаете няней?», «Кто вы по образованию и по первой профессии?», «Почему вы решили стать няней?», «Что входило в ваши обязанности на последнем/предпоследнем месте работы?», «Кто может дать вам рекомендации?».

В России рынок подбора нянь находится в серой зоне. Нет «школ для нянь», нет сертификатов, подтверждающих профессионализм работников. Определять степень профессионализма няни приходится агентству или семье (чаще всего, маме).

Готовьтесь к собеседованиям и проводите их по возможности в один день. Так у вас будут свежи впечатления от всех кандидаток.

Обязательно собеседуйте даже ту няню, которую вам порекомендовали. Чужие восторги не гарантируют, что этот человек подойдет именно вашей семье.

2. Что послужило причиной увольнения с вашего предыдущего места работы?

«Какие сложные ситуации возникали у вас с вашими предыдущими работодателями?», «Почему возникали эти ситуации?», «Как вы их разрешили?», «Какие выводы вы сделали по итогам?».

Не бывает нянь, у которых хоть раз не возникали спорные моменты с работодателями. Любой человек время от времени совершает ошибки. Наша задача – понять, к каким ошибкам склонен ваш кандидат, как он разрешает конфликты и готов ли он к вам прислушиваться и подстраиваться под ваши требования.

3. У вас есть дети? Расскажите о вашей семье.

Это не праздное любопытство. Вам важно понять, есть ли у потенциального кандидата какие-либо семейные обстоятельства, которые могут помешать ему работать – например, маленькие дети.

4. Готовы ли вы к командировкам?

Важный момент, который тоже нелишне будет прояснить с самого начала. Ведь выезд на дачу и сопровождение детей во время вашего отпуска - это командировка для няни.

5. На какой уровень вознаграждения вы рассчитываете?

Оплата труда – один из ключевых моментов при найме работника. Четко оговаривайте этот вопрос и все договоренности фиксируйте письменно: когда выдается зарплата, в каком виде (на карту или наличные), когда и как оплачивается отпуск, больничные или командировки.

6. Где вы живете?

Проверьте, сколько времени нужно будущей няне, чтобы добраться до вашего дома. Даже идеального кандидата не стоит нанимать, если он живет в нескольких часах езды от вас.

7. Кейс-вопросы: «Представьте, что...»

Кейс–вопросы – это описание часто встречающихся в вашей семье ситуаций, которые вы предлагаете няне разрешить. Такие специфические вопросы помогут быстрее определиться, подходит работник именно вашей семье.

Например, ваш ребенок не любит одеваться на улицу, спросите: «Представьте, что вы собираете 2-летнего ребенка на прогулку и он отказывается надевать сапоги, а хочет пойти в резиновых тапочках. Плачет, уговоры не действуют. Ваши действия?» Дальше вы выслушиваете, какой линии поведения будет придерживаться в такой ситуации ваша потенциальная няня, и решаете, соответствует ли она вашим представлениям о воспитании детей.

Я рекомендую набрать около пяти-шести таких кейс-вопросов. Поверьте, в будущем это сэкономит вам огромное количество времени и нервов.

8. Проективные вопросы: «Как вы думаете, почему...»

Такие вопросы позволяют понять истинные мотивы и установки кандидата по сложным морально-этическим вопросам. Например, если спросить няню напрямую, бьет ли она детей, конечно, на собеседовании она ответит: «Нет, ни в коем случае».

Вопрос можно сформулировать иначе: «Как вы думаете, почему люди физически наказывают детей?» То есть поинтересоваться мнением кандидата о мотивации абстрактных «других людей». Ответ на вопрос и размышления потенциальной няни на эту тему будут полезны и позволят оценить, способна ли она ударить вашего ребенка.

Задайте такие проективные вопросы по наиболее тревожащим вас пунктам, причем поднимать их имеет смысл в контексте беседы, как продолжение ранее начатой темы.

9. Вы согласны прийти на пробные дни?

Пригласите няню на пробные дни – не на один полный рабочий день, а на два или три (по 2-3 часа). Посмотрите, как ребенок реагирует на этого человека, как она себя ведет, насколько уверена в себе и спокойна.

Если по итогам всех проверок вы решили нанять няню, то больше не сомневайтесь в своем выборе. Дети считывают нашу тревогу и не смогут наладить отношения с человеком, которому вы сами не доверяете. Для всего остального (чем и когда кормить, режим, распорядок дня и прочее) есть инструкции, которые очень легко прописать.
Понравившуюся няню «берите» быстро, потому что она может приглянуться не только вам.
