Как научить ребенка рисовать: практические советы для родителей

Рисование — это не только способ самовыражения, но и ключ к развитию воображения, мышления и эмоциональной чувствительности. В статье расскажем, как научить ребенка рисовать и как это поможет его всестороннему развитию и раскрытию потенциала.

Авторы и эксперты

Новости СМИ2 Рисование — мощный инструмент для развития ребенка. источник: https://ru.freepik.com/

Дети начинают интересоваться рисованием с раннего возраста, но многие родители не поддерживают этот интерес: считают, что рано, что ребенок испачкается, съест что-то вредное или поранит себя. Но для полноценного развития творчество необходимо, и важно не упустить момент. Правильный подход поможет превратить рисование в безопасное занятие, которое подарит родителям долгожданные «пять минут тишины», а малышу — массу положительных эмоций. А теперь поговорим о том, как научить ребенка рисовать в домашних условиях.

С какого возраста можно начинать учить ребенка рисовать

Рисование — мощный инструмент для всестороннего развития ребенка. Оно способствует активизации различных отделов головного мозга, а также улучшает мелкую моторику, пространственное мышление, воображение, эмоциональный интеллект, усидчивость.

Начинать обучение рисованию можно уже с раннего возраста, как только малыш начнет уверенно сидеть.

— Уже в 6—8 месяцев дети могут оставлять следы пальчиками, размазывая краски. Осознанное рисование начинается ближе к 1,5—2 годам, когда у ребенка улучшается координация движений и мелкая моторика, — отмечает Евгения Заевская, учитель изобразительного искусства МАОУ Гимназия № 3 г. Балашиха.

Даже простые линии и каракули становятся основой для обучения, помогая малышу познавать окружающий мир мира и выражать свои чувства.

Особенности обучения ребенка рисованию в зависимости от возраста

Евгения Заевская выделяет следующие возрастные этапы для обучения рисованию:

— В возрасте от 6 до 12 месяцев происходит знакомство с красками. В 1—2 года ребенок создает первые каракули восковыми мелками или пальчиковыми красками. В 2—3 года начинается время первых попыток осмысленного рисования линий или кругов. В 3—4 года малыш уже способен изображать простые предметы, такие как солнышко, домик. С детьми в возрасте 5 лет и старше можно начинать работать над техникой, прорабатывать детали, учить передавать объем.

Рассмотрим, как можно организовать процесс обучения на каждом из этих этапов.

6—12 месяцев

В этом возрасте ваш малыш активно исследует окружающий мир. Познакомьте его с пальчиковыми красками — они безопасны и легко смываются. Позвольте ему размазывать краску, оставлять отпечатки пальцев и ладошек, ощущая ее текстуру.

Такие занятия способствуют развитию тактильной чувствительности, мелкой моторики, знакомит с цветами и показывает, что рисование — это весело и интересно. Поддерживайте ребенка словами и улыбками, не ругайте за грязь. Так вам удастся сформировать у малыша положительное отношение к творчеству.

1—2 года

Ребенок начинает лучше координировать свои движения. Он уже может держать в кулачке крупные восковые мелки и проводить ими линии. Чтобы творчество было безопасным, выбирайте нетоксичные материалы, которые позволят малышу свободно экспериментировать.

Не ограничивайте ребенка строгими рамками. Позвольте ему рисовать линии, круги, точки или просто размахивать кистью по листу бумаги — это способствует развитию мелкой моторики, координации движений и любопытства.

Предлагайте простые темы для рисунков, например, нарисовать дождик или соединить точки. Показывайте пример, но не требуйте конкретных результатов. Рисование должно оставаться увлекательным процессом исследования и игры.

2—3 года

В возрасте 2—3 лет малыш становится более уверенным в своих движениях и начинает осознанно создавать простые изображения. Это время первых «сюжетных» рисунков, в которых он пытается изобразить знакомые предметы или свои эмоции.

В этот период многие родители отдают ребенка в садик, где он проходит тестирование у психолога. Обязательный тест — рисование. По рисунку малыша специалист оценивает уровень его развития.

Важно поддерживать интерес к рисованию и хвалить за результат, даже если он не похож на реальность. Формируйте правильную позу для рисования: малыш должен сидеть свободно, не слишком сильно сжимать карандаш в руке.

Предлагайте задания на развитие мелкой моторики: пусть он обводит линии, дорисовывает веревочки к шарикам, соединяет точки и простые узоры. Такие задачи укрепляют мышцы руки и готовят ребенка к письму. Простые темы для рисования, такие как «нарисуй дождик», «изобрази домик» развивают воображение. Обсуждайте рисунки, поддерживайте фантазию малыша. Это способствует развитию речи, мышления и уверенности в своих творческих способностях.

3—4 года

Дети начинают осваивать более сложные навыки рисования, хотя их мелкая моторика недостаточно развита для создания точных изображений. У них закладываются основы художественного восприятия мира, и активно развивается фантазия.

Дети обожают эксперименты, поэтому не бойтесь предлагать им разнообразные материалы для творчества: карандаши, кисточки, мелки, а также песок или мокрую губку для рисования на темной бумаге. Это помогает развивать сенсорику и интерес к творчеству.

Учите ребенка правильно держать карандаш в руке, проводить четкие линии и аккуратно раскрашивать, не выходя за контуры. Но не заставляйте рисовать против воли — дайте ему свободу выбора, даже если его рисунок выглядит, как набор каракулей. Важно, чтобы рисование оставалось радостью, а не обязанностью.

Покажите ребенку, как видеть формы в окружающих предметах: дом можно нарисовать из квадрата и треугольника, солнце — из круга, а дерево — из прямоугольника и облака. Это поможет ему понять, как из простых элементов создавать сложные изображения.

Превратите рисование в увлекательную игру: попросите ребенка дорисовать недостающие детали, такие как солнце или листья. Это увлекает малыша и развивает внимание к мелочам.

После завершения рисунка обязательно обсудите его: «Что ты изобразил?», «Почему выбрал эти цвета?». Такие беседы помогут развить речь и осмысленно подойти к творчеству.

5 лет

С возрастом дети начинают рисовать более осознанно и стремятся, чтобы их работы становились похожими на окружающий мир. Они уже готовы выполнять более сложные композиции, поэтому покажите ребенку, как размещать объекты на листе, передавать различия между ними по размеру и форме.

Малыш уже готов осваивать базовые техники рисования: как чертить линии разной толщины, штриховать, смешивать цвета. Научите его добавлять тени для создания объема и прорисовывать детали, например, окна на доме или узоры на одежде.

Предлагайте интересные сюжеты: любимых героев, природу, семью. Заранее обсуждайте их: «Как ты представляешь осень?» или «Что ты любишь больше всего?». Это развивает воображение и учит ребенка выражать свои идеи.

Простые задания по рисункам помогут ему освоить новые навыки, например: «Нарисуй дом с деревом и машиной». Это поможет малышу планировать рисунок и следовать заданной теме.

В 5 лет дети начинают сравнивать свои работы с окружающим миром и другими рисунками. Хвалите за старания и объясняйте, что рисование — это не соревнование, а способ выразить свои идеи и чувства.

Во время рисования дайте детям свободу самовыражения. источник: https://ru.freepik.com/

Пошаговая инструкция, как научить ребенка рисовать

У каждого учителя свой подход к обучению детей рисованию. Одни делают акцент на технике и правильности, в то время как другие поощряют свободу самовыражения. Для родителей важно найти правильный баланс, чтобы ребенок не только осваивал новые навыки, но и получал удовольствие от самого процесса.

Мы попросили Евгению Заевскую составить простую инструкцию, которая поможет сделать обучение рисованию понятным и увлекательным. И вот что она рассказала.

1. Создайте комфортную атмосферу

Рисование должно приносить радость, а не быть строгим занятием. Организуйте удобное место, где ребенок сможет спокойно творить, не боясь испачкаться. Подготовьте большие листы бумаги, мольберт или даже ватман, расстеленный на полу.

2. Дайте свободу самовыражения

Не требуйте от ребенка рисовать «как надо». Позвольте ему экспериментировать с различными техниками: мазки пальцами, штампы, рисование губками. Поддерживайте инициативу, а не исправляйте «ошибки» — каждая работа уникальна.

3. Подбирайте материалы по возрасту

Важно подобрать материалы — неправильный выбор может отбить любовь к творчеству, потому что у малыша просто не получится справиться с инструментами.

До 2 лет: пальчиковые краски, восковые мелки;

2—4 года: толстые карандаши, мягкие кисти, акварель;

с 5 лет: тонкие фломастеры, пастель, гуашь.

4. Показывайте простые приемы

Не усложняйте. Главное, чтобы ребенку нравился процесс рисования.

Освойте базу — рисуйте точки, линии, круги;

попросите ребенка «оживить» круг — сделать из него солнышко, мячик или смайлик;

используйте метод «добавления» — нарисуйте основу, а ребенок пусть дорисует детали;

предложите рисование по точкам или штриховку.

5. Учите через игру

Дети обожают играть и через игру учатся, поэтому постарайтесь сделать так, чтобы процесс рисования был для малыша по-настоящему интересным.

Рисование ладошками: обведите ладошку и превратите ее в зверушку;

штампы: используйте губку, картошку, листья для создания оттисков;

нестандартные материалы: рисуйте на ткани, дереве, камнях;

волшебные разводы: капните жидкую краску на бумагу и с помощью трубочки создайте причудливые узоры.

Важно помнить, что творчество не должно ограничиваться рамками «правильности». Хвалите ребенка за старание, а не за результат. Детское рисование — это способ выразить эмоции, развить фантазию и творческие навыки, а не добиться академической точности.

Если ребенок не хочет рисовать, то его нужно не заставлять, а заинтересовывать. источник: https://ru.freepik.com/

Как научить ребенка рисовать различные фигуры и образы

Со временем дети начинают интересоваться созданием более осмысленных рисунков. Чтобы помочь освоить пропорции, формы и объем, научите видеть сложные предметы как сочетание простых элементов. Объясните, что каждый объект можно представить как набор кругов, квадратов, треугольников или линий, и покажите, как их соединить, чтобы создать цельный образ.

Расскажите малышу, как поэтапно рисовать различные объекты — от простых до более сложных. Это разнообразит его рисунки и поможет создавать гармоничные и выразительные композиции. Поддерживайте интерес, показывайте новые техники, учите добавлять детали, передавать текстуры или использовать цвета для создания глубины.

Давайте рассмотрим, как можно научить ребенка рисовать разные объекты.

Круг

Круг — это базовый элемент для различных фигур и образов. Овладев навыками рисования круга, ребенок сможет перейти к изображению более сложных объектов.

Объясните, что круг — это фигура без углов, похожая на мячик или солнце. Обсудите, какие округлые предметы окружают вас.

Нарисуйте круг в воздухе и попросите малыша повторить за вами.

Покажите, как нарисовать круг на бумаге: поставьте точку и плавно проведите окружность по часовой стрелке и обратно. Обратите внимание, что круги могут быть разных размеров.

Чтобы помочь малышу почувствовать форму, предложите ему обвести пальцем край тарелки, а затем помогите нарисовать круг, направляя его руку.

Чтобы закрепить навык, предложите ребенку нарисовать несколько кругов разного размера и цвета самостоятельно.

Придумайте увлекательные задания: нарисовать круги определенного размера, заполнить ими ограниченное пространство или превратить круги в интересные рисунки.

Животные

Для начала выберите простые образы животных, например, кот или корова. Напомните ребенку, что тело животного можно представить как сочетание основных геометрических фигур: кругов, овалов и линий. Например, голова — это круг, туловище — овал, хвост и лапы — линии.

Покажите, как добавлять характерные черты, такие как уши, хвост или пятнышки, чтобы рисунок стал более выразительным и узнаваемым.

Чтобы нарисовать кота:

нарисуйте круг — это будет голова;

добавьте уши — два маленьких треугольника сверху;

нарисуйте мордочку — добавьте глаза, нос и рот;

под головой нарисуйте овал — это будет туловище;

пририсуйте лапы и хвост в виде изогнутых линий;

детализируйте рисунок — добавьте полоски или пятна на шерсти.

Чтобы нарисовать корову:

нарисуйте овал – это будет голова;

под головой добавьте еще один овал — это туловище;

нарисуйте четыре ноги в виде прямых или изогнутых линий;

добавьте уши (два небольших овала) и рога (две изогнутые линии на голове);

нарисуйте мордочку: глаза, нос и рот;

пририсуйте хвост с кисточкой на конце;

для большей детализации можно добавить пятна на туловище.

Предлагайте ребенку книги, где нужно дорисовать части тела животные, или нарисовать поэтапно по заданному образцу

Человек

Людей рисовать непросто даже взрослым, но можно предложить ребенку простую схему, чтобы он смог создать узнаваемую фигуру человека. Для этого:

нарисуйте посередине листа вертикальный отрезок — это основа фигуры;

нарисуйте круг (голову), добавьте шею и большой овал (туловище). Соблюдайте пропорции;

затем пририсуйте руки и ноги в виде прямых или изогнутых линий;

«оденьте» человека, добавьте ему аксессуары и другие детали;

прорисуйте лицо: глаза, рот, нос. Добавьте эмоции, например, улыбку или нахмуренные брови.

Чтобы ребенок не ошибся в пропорциях, объясните, что фигура условно делится на несколько частей.

Елка

Нарисовать елку поможет простая инструкция:

нарисуйте вертикальную линию в центре листа — это будет ствол елки;

елки; начните с верхушки: изобразите небольшой треугольник на верхней части линии;

под верхушкой добавьте второй, чуть больший треугольник, затем третий, еще больший. Так у вас получится елка, состоящая из нескольких ярусов;

под самой нижней частью елки нарисуйте ствол в виде прямоугольника;

придайте дереву детали: ветки, шары, звезду или гирлянды.

Объясните ребенку, что ярусы елки уменьшаются по мере приближения к низу, поэтому верхний треугольник будет самым маленьким, а нижний — самым большим.

Дерево

Рисование дерева может показаться сложным, но если объяснить ребенку, как использовать основные фигуры, то процесс не вызовет затруднений.

Начните со ствола: нарисуйте вертикальный прямоугольник или широкую линию в центре листа;

добавьте крону в виде большого круга, овала или облака над стволом;

пририсуйте корни внизу ствола в виде небольших линий или ответвлений;

прорисуйте детали: добавьте ветки, растущие из ствола, и листья на кроне;

крону осеннего дерева раскрасьте желтыми, оранжевыми и красными цветами, а для весеннего — добавьте мелкие цветочки.

Объясните ребенку, что крона дерева обычно шире ствола, и предложите поэкспериментировать с различными формами. Детализация, например, рисование яблок на кроне, сделает рисование более увлекательным.

Советы эксперта

Более старшие дети иногда отказываются рисовать, боясь совершить ошибку или выглядеть смешно. Наш эксперт Евгения Заевская знает, как вдохновить таких ребят на творчество:

— Важно показать, что искусство — это не только точность, но и самовыражение. Я предлагаю задания, которые снимают страх ошибка, например, рисовать с закрытыми глазами или не отрывая руку от листа. Мы обсуждаем работы великих художников, таких как Кандинский, Матисс, Пикассо, которые не следовали «правилам», но добились успеха. Это помогает детям понять, что в творчестве нет неправильных решений. Если дать ребенку свободу, он способен найти такие нестандартные варианты, которые порой удивляют даже взрослых.

Эксперт говорит, что если ребенок не хочет рисовать, то его нужно не заставлять, а заинтересовывать:

— Я связываю рисование с увлечениями, предлагаю нарисовать карту сокровищ. Однажды мальчик, который отказывался рисовать красками, увлекся, когда я предложила «рисовать скотчем». Мы использовали малярный скотч: заклеивали участки бумаги, раскрашивали и снимали ленты — получались четкие белые линии. С тех пор он ждал уроки с нетерпением.

Подводя итог, Елена Заевская дала несколько советов родителям:

— Дети копируют взрослых, поэтому рисуйте вместе с ними, показывая пример. Не торопите ребенка, дайте возможность работать в своем темпе. Храните работы — это придаст уверенности в своих силах и покажет, что его творчество важно и ценно для родителей.

Главное об обучении ребенка рисованию

Рисование — важный инструмент развития ребенка, который улучшает мелкую моторику, воображение и эмоциональный интеллект. Перечислим основные моменты, о которых следует помнить родителям.

1. Начинайте с ребенком рисовать, как только он будет уверенно сидеть.

2. Используйте подходящие для его возраста техники и материалы.

3. Создайте комфортную и безопасную атмосферу.

4. Научите правильно сидеть за столом во время работы и держать карандаш.

5. Увлекайте через игровые задания, но не заставляйте и не ругайте за грязь или каракули.

6. Объясните, что сложные объекты — это часто сочетание простых геометрических фигур. Покажите, как поэтапно создавать различные образы.