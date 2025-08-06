Мипросвещения определилось с нормой: Сколько нужно работать учителням на ставку

В России установили нормы часов работы за ставку зарплаты для педагогов.

Русские власти определили, сколько часов в неделю должны работать учителя за ставку заработной платы. Как подсчитали в Минпросвещения, речь идёт о восемнадцати рабочих часах.

"Норма часов является расчётной величиной для начисления заработной платы.

Сколько часов должен работать учитель в неделю определяется образовательной организацией", - рассказали "РИА Новости" в ведомстве.

Там же уточнили, что продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю за ставку зарплаты устанавливается воспитателям детсадов, педагогам-психологам, социальным педагогам и другим педагогическим работникам. Появилась норма педагогической работы - 30 часов в неделю – и у инструкторов по физической культуре и старших воспитателей. А вот воспитателям, которые работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья, нужно будет отработать за ставку 25 часов в неделю, музыкальным руководителям и концертмейстерам - 24 часа в неделю, учителям-дефектологам и учителям-логопедам - 20 часов.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Globallookpress

Как сказано в материале, продолжительность рабочего времени зависит от должности или специальности педагога, объём нагрузки определяют ежегодно на начало учебного года.

Напомним, ранее сообщалось, что в апреле 2025 года средняя заработная плата в России достигла отметки 99,4 тысячи рублей. Такие данные предоставил Росстат.

https://tsargrad.tv/news/minprosveshhenija-opredelilos-s-nor...