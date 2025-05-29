Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите ингредиенты для приготовления эклеров с ягодным кремом и ягодами.
У меня были черная смородина и брусника.
В кастрюлю с толстым дном налейте воду и выложите сливочное масло.
Поставьте на плиту и доведите масло до полного растворения.
Насыпьте щепотку соли и муку.
Перемешивайте тесто, не снимая с плиты, пока оно не станет хорошо отставать от стенок и дна кастрюли.
Немного охладите тесто и по одному добавьте яйца.
Получится вязкое, однородное, гладкое, немного тянущееся тесто.
С помощью кулинарного мешка с насадкой выложите на противень с пергаментом полоски теста длиной 9-10 сантиметров.
Выпекайте эклеры в духовке, разогретой до 190 градусов, 15 минут. После температуру убавьте до 175-180 градусов и пеките еще 15-20 минут. Духовку выключите, но эклеры достаньте из неё через 10-15 минут. Они увеличатся в размере и будут внутри пустыми.
А пока пирожные пекутся, приготовьте крем. В миске смешайте яйца, сахар, ванильный сахар, крахмал и молоко.
Поставьте на плиту и варите крем, постоянно перемешивая, до загустения. Затем крем охладите до комнатной температуры.
Пока крем охлаждается, ягоды тщательно помойте.
Затем измельчите в блендере или с помощью ступки.
После протрите через сито.
В охлажденный крем добавьте ягодное пюре.
Перемешайте крем с ягодным пюре.
Добавьте мягкое сливочное масло.
Взбейте крем с маслом блендером или миксером. Поставьте в холод.
При желании выложите в готовый крем ягоды.
В каждом пирожном сделайте небольшое отверстие и наполните кремом. Это можно сделать с помощью кулинарного мешка с насадкой или ложкой.
Эклеры с ягодным кремом и ягодами готовы.
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