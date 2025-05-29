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Эклеры с ягодным кремом и ягодами

Всем знакомые с детства заварные пирожные - эклеры - можно приготовить с ягодным, кисло-сладким кремом. Ягоды могут быть свежими или морожеными, которые нужно предварительно разморозить. Сегодня я взяла бруснику с черной смородиной.

Ингредиенты

Тесто:

Вода - 100 мл

Сливочное масло - 50 г

Мука - 80 г

Соль - 1 щепотка

Яйцо куриное - 2-3 шт.

Крем:

Ягоды - 200 г

Молоко - 500 мл

Сахар - 150 г

Яйцо куриное - 2 шт.

Крахмал кукурузный - 3 ст.л.

Масло сливочное - 70 г

Ванильный сахар - 1 ч.л.

  • 199 кКал
  • 1 ч. 30 мин.
  • Б: 4.02
  • Ж: 10.11
  • У: 23.17

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите ингредиенты для приготовления эклеров с ягодным кремом и ягодами.

 

Фото 1

 

 

У меня были черная смородина и брусника.

 

Фото 2

 

 

В кастрюлю с толстым дном налейте воду и выложите сливочное масло.

 

Фото 3

 

 

Поставьте на плиту и доведите масло до полного растворения.

 

Фото 4

 

 

Насыпьте щепотку соли и муку.

 

Фото 5

 

 

Перемешивайте тесто, не снимая с плиты, пока оно не станет хорошо отставать от стенок и дна кастрюли.

 

Фото 6

 

 

Немного охладите тесто и по одному добавьте яйца.

 

Фото 7

 

 

Получится вязкое, однородное, гладкое, немного тянущееся тесто.

 

Фото 8

 

 

С помощью кулинарного мешка с насадкой выложите на противень с пергаментом полоски теста длиной 9-10 сантиметров.

 

Фото 9

 

 

Выпекайте эклеры в духовке, разогретой до 190 градусов, 15 минут. После температуру убавьте до 175-180 градусов и пеките еще 15-20 минут. Духовку выключите, но эклеры достаньте из неё через 10-15 минут. Они увеличатся в размере и будут внутри пустыми.

 

Фото 10

 

 

А пока пирожные пекутся, приготовьте крем. В миске смешайте яйца, сахар, ванильный сахар, крахмал и молоко.

 

Фото 11

 

 

Поставьте на плиту и варите крем, постоянно перемешивая, до загустения. Затем крем охладите до комнатной температуры.

 

Фото 12

 

 

Пока крем охлаждается, ягоды тщательно помойте.

 

Фото 13

 

 

Затем измельчите в блендере или с помощью ступки.

 

Фото 14

 

 

После протрите через сито.

 

Фото 15

 

 

В охлажденный крем добавьте ягодное пюре.

 

Фото 16

 

 

Перемешайте крем с ягодным пюре.

 

Фото 17

 

 

Добавьте мягкое сливочное масло.

 

Фото 18

 

 

Взбейте крем с маслом блендером или миксером. Поставьте в холод.

 

Фото 19

 

 

При желании выложите в готовый крем ягоды.

 

Фото 20

 

 

В каждом пирожном сделайте небольшое отверстие и наполните кремом. Это можно сделать с помощью кулинарного мешка с насадкой или ложкой.

 

Эклеры с ягодным кремом и ягодами готовы.

 

Фото 21

 

 

 

Фото 22

 

 

Эклеры с ягодным кремом и ягодами, рецепт с фото
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