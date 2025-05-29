Эклеры с ягодным кремом и ягодами

Соберите ингредиенты для приготовления эклеров с ягодным кремом и ягодами.

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У меня были черная смородина и брусника.

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В кастрюлю с толстым дном налейте воду и выложите сливочное масло.

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Поставьте на плиту и доведите масло до полного растворения.

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Насыпьте щепотку соли и муку.

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Перемешивайте тесто, не снимая с плиты, пока оно не станет хорошо отставать от стенок и дна кастрюли.

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Немного охладите тесто и по одному добавьте яйца.

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Получится вязкое, однородное, гладкое, немного тянущееся тесто.

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С помощью кулинарного мешка с насадкой выложите на противень с пергаментом полоски теста длиной 9-10 сантиметров.

Фото 9

Выпекайте эклеры в духовке, разогретой до 190 градусов, 15 минут. После температуру убавьте до 175-180 градусов и пеките еще 15-20 минут. Духовку выключите, но эклеры достаньте из неё через 10-15 минут. Они увеличатся в размере и будут внутри пустыми.

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А пока пирожные пекутся, приготовьте крем. В миске смешайте яйца, сахар, ванильный сахар, крахмал и молоко.

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Поставьте на плиту и варите крем, постоянно перемешивая, до загустения. Затем крем охладите до комнатной температуры.

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Пока крем охлаждается, ягоды тщательно помойте.

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Затем измельчите в блендере или с помощью ступки.

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После протрите через сито.

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В охлажденный крем добавьте ягодное пюре.

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Перемешайте крем с ягодным пюре.

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Добавьте мягкое сливочное масло.

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Взбейте крем с маслом блендером или миксером. Поставьте в холод.

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При желании выложите в готовый крем ягоды.

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В каждом пирожном сделайте небольшое отверстие и наполните кремом. Это можно сделать с помощью кулинарного мешка с насадкой или ложкой.

Эклеры с ягодным кремом и ягодами готовы.

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