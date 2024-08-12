Как пережить подростковый возраст ребенка и не превратиться в его врага

Поэтому до подростка нужно донести, что чем честнее и ответственнее он будет себя вести, тем больше родители будут ему доверять. Ведь зачем родителям за тобой шпионить, если они знают, что ты ответственный и заслуживающий доверия человек. Но все эти тщательные выстраивания границ, доверие и уважение личного пространства подростка вовсе не означают, что в случае подозрительного поведения с его стороны родители не вмешаются — на это у них есть полное право, и это даже их прямая обязанность.