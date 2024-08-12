Как пережить подростковый возраст ребенка и не превратиться в его врага

Желание иметь личное пространство, которое никто не будет нарушать — вполне естественно, и эта потребность формируется по мере того, как ребенок растет.
В какой-то момент табличка «без стука не входить» появляется не только на двери в комнату подростка, но и, в переносном смысле, на его душе.
Конечно, родителям подростков и без того приходится непросто, и предсказать, где проходит та невидимая черта, за которую им еще вчера было можно, а сегодня уже доступ воспрещен, бывает сложно. А реакция на нарушение границ со стороны подросшего ребенка может быть очень острой.
А тут еще настигающие подростка физиологические и психологические изменения. Меняющееся тело и развивающийся мозг тоже требуют личного пространства. Появляются новые страхи, желания, кумиры, увлечения, в которые, как кажется подростку, маме и папе путь заказан. По этой дороге он должен пойти один, и поэтому дверь в его комнату должна быть наглухо закрыта, а телефон и компьютер — запаролены.
Этот период — огромный вызов для родителей, которые поначалу просто не понимают, как им быть с этим новым существом, которое еще вчера было ласковым малышом, а сегодня вдруг стало холодным чужаком с пирсингом и зелеными волосами.
Кажется, что контакт потерян навсегда. Тут родителям важно не отчаиваться и помнить, что «уход в себя» вовсе не означает, что подростку есть что прятать, а острая жажда независимости — всего лишь признак роста, необходимая фаза развития личности ребенка.
Поэтому до подростка нужно донести, что чем честнее и ответственнее он будет себя вести, тем больше родители будут ему доверять. Ведь зачем родителям за тобой шпионить, если они знают, что ты ответственный и заслуживающий доверия человек. Но все эти тщательные выстраивания границ, доверие и уважение личного пространства подростка вовсе не означают, что в случае подозрительного поведения с его стороны родители не вмешаются — на это у них есть полное право, и это даже их прямая обязанность.
Родители обязаны защищать детей, даже когда тем кажется, что они в защите не нуждаются. И в этой ситуации цель оправдывает средства — в потенциально угрожающих ребенку ситуациях мама и папа могут осматривать комнату подростка или мониторить его активность в сети. Потому что право подростка на личную жизнь вовсе не означает, что он может делать все, что ему взбредет в голову.
Но в целом, как бы ни было трудно, не забывайте, что все проходит, и это, то есть подростковый возраст вашего ребенка, тоже пройдет, а потом, если вы сумеете вместе преодолеть проблемы, проявить терпение и уважение, ваши отношения улучшатся.
Фото на обложке: Freepik
По материалам сайта moms.com
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