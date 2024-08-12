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Как пережить подростковый возраст ребенка и не превратиться в его врага

Каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, и ваши подросшие сын или дочь — не исключение.
источник: Freepik

Желание иметь личное пространство, которое никто не будет нарушать — вполне естественно, и эта потребность формируется по мере того, как ребенок растет.

В какой-то момент табличка «без стука не входить» появляется не только на двери в комнату подростка, но и, в переносном смысле, на его душе.

Конечно, родителям подростков и без того приходится непросто, и предсказать, где проходит та невидимая черта, за которую им еще вчера было можно, а сегодня уже доступ воспрещен, бывает сложно. А реакция на нарушение границ со стороны подросшего ребенка может быть очень острой.

Дело в том, что у подростка начинается неизбежная фаза сепарации, отделения себя от родителей. Ему больше не нужно постоянное присутствие мамы и папы в его жизни, он должен осознать, кто он и что он, — словом стать индивидуальностью.

А тут еще настигающие подростка физиологические и психологические изменения. Меняющееся тело и развивающийся мозг тоже требуют личного пространства. Появляются новые страхи, желания, кумиры, увлечения, в которые, как кажется подростку, маме и папе путь заказан. По этой дороге он должен пойти один, и поэтому дверь в его комнату должна быть наглухо закрыта, а телефон и компьютер — запаролены.

Этот период — огромный вызов для родителей, которые поначалу просто не понимают, как им быть с этим новым существом, которое еще вчера было ласковым малышом, а сегодня вдруг стало холодным чужаком с пирсингом и зелеными волосами.

Кажется, что контакт потерян навсегда. Тут родителям важно не отчаиваться и помнить, что «уход в себя» вовсе не означает, что подростку есть что прятать, а острая жажда независимости — всего лишь признак роста, необходимая фаза развития личности ребенка.

И родителям, и подростку нужно понимать, что соблюдение личного пространства и доверие неразрывно связаны между собой. Иногда родителям придется делать трудный выбор, потому что, с одной стороны, они доверяют ребенку, а с другой — его стремление к самостоятельности и независимости может завести его в опасные дебри, и тут уж маме и папе придется засунуть нос в его дела.

Поэтому до подростка нужно донести, что чем честнее и ответственнее он будет себя вести, тем больше родители будут ему доверять. Ведь зачем родителям за тобой шпионить, если они знают, что ты ответственный и заслуживающий доверия человек. Но все эти тщательные выстраивания границ, доверие и уважение личного пространства подростка вовсе не означают, что в случае подозрительного поведения с его стороны родители не вмешаются — на это у них есть полное право, и это даже их прямая обязанность.

Родители обязаны защищать детей, даже когда тем кажется, что они в защите не нуждаются. И в этой ситуации цель оправдывает средства — в потенциально угрожающих ребенку ситуациях мама и папа могут осматривать комнату подростка или мониторить его активность в сети. Потому что право подростка на личную жизнь вовсе не означает, что он может делать все, что ему взбредет в голову.

Но в целом, как бы ни было трудно, не забывайте, что все проходит, и это, то есть подростковый возраст вашего ребенка, тоже пройдет, а потом, если вы сумеете вместе преодолеть проблемы, проявить терпение и уважение, ваши отношения улучшатся.
Во всяком случае, нужно не терять оптимизма, но помнить, что от того, как вы справитесь с подростковыми годами сына или дочери, зависят ваши с ним или с ней отношения на всю оставшуюся жизнь. Вот почему, как бы вам ни хотелось каждую минуту знать, что происходит в жизни взрослеющего ребенка, все же стоит держать себя в руках и не лезть туда, куда вас не пускают.

Фото на обложке: Freepik

По материалам сайта moms.com

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