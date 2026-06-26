Ночное недержание у детей: до какого возраста это нормально? Объясняет врач

Врач детский хирург, детский уролог-андролог «СМ-Клиника», к. м. н. Виктор Губарев рассказал Детям Mail, до какого возраста это — условная норма, а когда нужно уже идти к врачу.
Причин энуреза много, и каждый случай индивидуален, поэтому для ребенка после обследования всегда подбирается свой вариант лечения. Как правило, дети осознают проблему и очень переживают по этому поводу. И чем они старше, тем сильнее нарастает стресс и тревожность, может сформироваться целый комплекс психоэмоциональных проблем. К счастью, при правильной диагностике и грамотном лечении с недугом удается справиться.
Считается, что до 4-5 лет недержание у ребенка — это более-менее нормальное явление, поскольку структуры, регулирующие процесс мочеиспускания, еще не созрели. Поэтому точкой отсчета принято считать «5 лет».
Как обследовать и лечить ребенка с энурезом
Главной задачей обследования ребенка является определение причины, вызывающей энурез. В связи с разнообразием причин энуреза обследованием маленького пациента занимаются параллельно несколько специалистов: уролог, невролог, при необходимости — эндокринолог и психолог. Если у ребенка есть еще и сопутствующие заболевания, например ЛОР-органов, в список врачей, обязательных для посещения, добавляется и оториноларинголог или другой врач, необходимый для решения поставленной задачи.
Лечение энуреза, как и иных расстройств мочеиспускания, напрямую зависит от его причины и представляет из себя комплекс мер, который может включать коррекцию питьевых привычек, развитие туалетных навыков, назначение таблеток, физиотерапию, занятия с психологом и т. д.
От энуреза не существует какой-то одной универсальной таблетки. Лечение энуреза — путь, который должны пройти ребенок и его родители в атмосфере поддержки и понимания.
Ни в коем случае нельзя наказывать ребенка за то, что он описался ночью: он сделал это не специально, не назло, а потому, что его организм так функционирует. Нельзя же наказать ребенка, если он заболел ангиной. Его надо лечить. С энурезом — точно такая же ситуация.
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