Ночное недержание у детей: до какого возраста это нормально? Объясняет врач

Ни в коем случае нельзя наказывать ребенка за то, что он описался ночью: он сделал это не специально, не назло, а потому, что его организм так функционирует. Нельзя же наказать ребенка, если он заболел ангиной. Его надо лечить. С энурезом — точно такая же ситуация.