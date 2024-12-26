Творожно-апельсиновый пирог

Ингредиенты
Мука пшеничная – 250 грамм;
Сливочное масло – 130 грамм;
Сахар – 2 столовые ложки;
Яйцо – 1 штука;
Соль – щепотка.Для начинки:
Апельсин – 2 штуки;
Сахар – 70 грамм;
Творог – 500-550 грамм;
Яйца – 2 штуки;
Ваниль по вкусу.
- 290 кКал
- 2 ч.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Раньше я очень часто делала классический пирог с творогом и крошкой.
На фото ингредиенты для апельсинового пирога.
Делаем начинку. Для этого с апельсинов снимаем цедру на мелкой терке. Кожицу выкидываем и делаем из мякоти пюре погружным блендером. В миску выкладываем творог, вбиваем яйца, добавляем сахар, ваниль, апельсиновую цедру.
Перемешиваем.
Вливаем апельсиновую массу.
Вновь перемешиваем.
Для теста смешиваем все ингредиенты. Масло я беру комнатной температуры.
Вымешиваем эластичное тесто. Делим его на две части. Одна для коржа, а вторая меньшая (примерно четверть) для посыпки (ее в морозильник убираем).
Большую часть теста равномерно раскатываем в форме для выпекания с бортиками. Отправляем в холодильник минут на 20-30.
В остывшее тесто выливаем начинку.
Сверху трем на крупной терке замороженный в морозильнике маленький кусочек.
Выпекаем при 180 – 190 градусах примерно 60 – 80 минут.
Завариваем чай и ...
наслаждаемся!
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