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Творожно-апельсиновый пирог

Ингредиенты

Ингредиенты для теста:

Мука пшеничная – 250 грамм;

Сливочное масло – 130 грамм;

Сахар – 2 столовые ложки;

Яйцо – 1 штука;

Соль – щепотка.

Для начинки:

Апельсин – 2 штуки;

Сахар – 70 грамм;

Творог – 500-550 грамм;

Яйца – 2 штуки;

Ваниль по вкусу.

  • 290 кКал
  • 2 ч.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Раньше я очень часто делала классический пирог с творогом и крошкой.

Такая выпечка всегда быстро съедалась и утопала в комплиментах. Однако к хорошему привыкаешь быстро, и мои домашние стали относиться к нему весьма спокойно. Но так как в пироге много творога, который ребенок не очень-то жалует, отказываться от блюда, тем более мною очень любимого, весьма не хотелось. И вот я нашла похожий рецепт, но с изюминкой, точнее апельсинкой. Сладость оказалась потрясающе вкусной и столь же ароматной. Муж пока пил чай, раз пять сказал, что вкусно, а это бывает редко. Поэтому рецепт у меня в кулинарной книге!

 

На фото ингредиенты для апельсинового пирога.

 

Ингредиенты для творожно апельсинового пирога
Фото 1

 

 

Делаем начинку. Для этого с апельсинов снимаем цедру на мелкой терке. Кожицу выкидываем и делаем из мякоти пюре погружным блендером. В миску выкладываем творог, вбиваем яйца, добавляем сахар, ваниль, апельсиновую цедру.

 

Фото 2

 

 

Перемешиваем.

 

Фото 3

 

 

Вливаем апельсиновую массу.

 

Фото 4

 

 

Вновь перемешиваем.

 

Фото 5

 

 

Для теста смешиваем все ингредиенты. Масло я беру комнатной температуры.

 

Фото 6

 

 

Вымешиваем эластичное тесто. Делим его на две части. Одна для коржа, а вторая меньшая (примерно четверть) для посыпки (ее в морозильник убираем).

 

Фото 7

 

 

Большую часть теста равномерно раскатываем в форме для выпекания с бортиками. Отправляем в холодильник минут на 20-30.

 

Фото 8

 

 

В остывшее тесто выливаем начинку.

 

Фото 9

 

 

Сверху трем на крупной терке замороженный в морозильнике маленький кусочек.

 

Фото 10

 

 

Выпекаем при 180 – 190 градусах примерно 60 – 80 минут.

 

Фото 11

 

 

Завариваем чай и ...

 

ПИрог из творога и апельсинов
Фото 12

 

 

наслаждаемся!

 

Рецепт творожно-апельсинового пирога
Фото 13

 

 

Творожно-апельсиновый пирог, рецепт с фото
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