Творожно-апельсиновый пирог

Раньше я очень часто делала классический пирог с творогом и крошкой.

Такая выпечка всегда быстро съедалась и утопала в комплиментах. Однако к хорошему привыкаешь быстро, и мои домашние стали относиться к нему весьма спокойно. Но так как в пироге много творога, который ребенок не очень-то жалует, отказываться от блюда, тем более мною очень любимого, весьма не хотелось. И вот я нашла похожий рецепт, но с изюминкой, точнее апельсинкой. Сладость оказалась потрясающе вкусной и столь же ароматной. Муж пока пил чай, раз пять сказал, что вкусно, а это бывает редко. Поэтому рецепт у меня в кулинарной книге!

На фото ингредиенты для апельсинового пирога.

Фото 1

Делаем начинку. Для этого с апельсинов снимаем цедру на мелкой терке. Кожицу выкидываем и делаем из мякоти пюре погружным блендером. В миску выкладываем творог, вбиваем яйца, добавляем сахар, ваниль, апельсиновую цедру.

Фото 2

Перемешиваем.

Фото 3

Вливаем апельсиновую массу.

Фото 4

Вновь перемешиваем.

Фото 5

Для теста смешиваем все ингредиенты. Масло я беру комнатной температуры.

Фото 6

Вымешиваем эластичное тесто. Делим его на две части. Одна для коржа, а вторая меньшая (примерно четверть) для посыпки (ее в морозильник убираем).

Фото 7

Большую часть теста равномерно раскатываем в форме для выпекания с бортиками. Отправляем в холодильник минут на 20-30.

Фото 8

В остывшее тесто выливаем начинку.

Фото 9

Сверху трем на крупной терке замороженный в морозильнике маленький кусочек.

Фото 10

Выпекаем при 180 – 190 градусах примерно 60 – 80 минут.

Фото 11

Завариваем чай и ...

Фото 12

наслаждаемся!